- Jeg er ikke helt fornøyd med innledningen av løpet, men da jeg kom alene ut på sisterunden tenkte jeg at jeg burde «holde det sammen», sier Anne Margrethe Hausken Nordberg om sin vei til seier under Blodslitet i Fredrikstadmarka i dag.

- Men jeg ble kanskje litt for komfortabel, for da jeg snudde meg et par hundre meter før siste post fikk jeg øye på Kaja (Winsnes Nordhagen) og da måtte jeg øke tempoet.



Øyekontakt på vei inn mot sistepost var imidlertid det nærmeste Winsnes Nordhagen kom, og Hausken Nordberg kunne løpe inn til sin 10. seier i Blodslitet – og må dermed kunne kalles «dronninga av Blodslitet»: - Jeg er fornøyd med det, sier veteranen selv konfrontert med tosifret seire i det tradisjonelle løpet i Fredrikstad.



Hun tok sin første tilbake i 2005, deretter ble det 6 seire på rad før det har blitt noe mer spredt mellom seirene. Dagens topplassering var første seier siden 2021. Da foran verdensstjerna Simona Aebersold. I dag var det altså Kaja Winsnes Nordhagen som ga løperen fra Nydalens SK best kamp. Løperen fra Ås-NMBU orientering var bare 8 sekunder bak i mål – etter nærmere 2 timers konkurransetid: - Det var en fin følelse å løpe alene på sisterunden, men – som sagt – ble jeg nok litt passiv i orienteringen. Uansett var det en fin opplevelse.

Det er alltid moro å vinne, men langt i fra noen selvfølge at 47 år gamle veteraner skal begi seg ut i kamp mot seniorene under Blodslitet:

- Jeg har alltid sagt at Blodslitet er den eneste riktige måten å avslutte sesongen på. Det var kjekt også i år, selv om det var et «sliteløp».



Hvor lenge kommer du til å løpe lengste løypen på Blodslitet?

- Det er ikke sikkert det blir så mange flere ganger, men familien kommer nok til å dra på Blodslitet også i tiden fremover og det er mange andre løyper enn den aller lengste en kan løpe. Men for oss litt eldre som liker å løpe langt er det fint at de tilbyr kart i målestokk 1:10 000 under Blodslitet.

At Hausken Nordberg liker å løpe langt er hevet over enhver tvil, og i dag var hun også best i den øvelsen – for 10. gang i karrieren under Blodslitet.

Som nevnt var Kaja Winsnes Nordhagen bare 8 sekunder bak i mål. Nummer 3 – Klara Axelsson – var nesten 6 minutter bak i mål.

Starten i H21: Guilhem Elias (21) fra Halden SK tok teten ut fra start



I herrenes seniorklasse var det trippel fransk på toppen av listen med Guilhem Elias fra Halden SK 3 minutter foran Quentin Moulet fra IFK Göteborg, med Basile Basset fra OK Denseln på 3. plass. Elias Jonsson, NTNUI ble beste norske løper med 4. plass.

Juniorklassene

- Det var litt tempoøkning de siste par strekkene. Jeg tror det var en fordel for meg at det var lettløpt terreng da, for jeg må innrømme at jeg var ganske «seig» i beina i motbakkene mot slutten, sier Alfred Bjørnerød. Løperen fra OK Moss forteller om avgjørelsen i juniorklassen etter drøye halvannen times løping under Blodslitet i dag:

- Jeg hadde skikkelig kramper, både i leggene og etter hvert også litt i hofteleddsbøyeren, men jeg tror det var en mental kamp for alle, fortsetter juniorlandslagsmannen.

Og «alle» som Bjørnerød refererer til er i realiteten Mads Christian Maarup og Hans Gjermundsson Urset, som var hans rivaler i kampen om seieren i Fredrikstadmarka i dag:

- Jeg har ikke fått kramper tidligere, men i dag kom det ganske tidlig. Allerede halvveis på sisterunden.



Til tross for krampekjenninger og noe tung kropp etter sykdom den siste tiden, klarte imidlertid Bjørnerød å mobilisere:

- På siste drikkepost tok jeg en gel, og da den «kicket inn» hjalp det bra. Og jeg fikk en god følelse helt mot slutten.

- I tillegg var jeg veldig motivert for å vinne.

Alfred Bjørnerød hakk i hæl på Hans Urset ut på siste runden



Noe han også lyktes med – 3 små sekunder foran danske Mads Christian Maarup, med Hans Gjermundsson Urset ytterligere 6 sekunder bak:

- Jeg kunne ikke fått noe særlig bedre avslutning på sesongen. Det er alltid stor prestisje ved å gå til topps på Blodslitet og når løpet også går bare noen kilometer fra Bjørnerød gård var jeg skikkelig på hjemmebane. Da skal det legges til at Bjørnerød gård er gården hvor Alfreds far er født og oppvokst.

I damenes juniorklasse under Blodslitet i dag var det Ingeborg Roll Mosland, Oppsal, som vant, drøye halvannet minutt foran Mathea Gløersen, Bækkelaget, med Maria Strømdal Wik på 3. plass, 12 bak.

Ingeborg Roll Mosland (220) på vei ut på sin 14,2 km lange løype i front av jentenes juniorfelt

Kilde: Pressemelding Norsk orientering Foto: Bjørn Hauge/kondis.no

Resultater

H 21-E, 22 540 m:

1) Guilhem Elias, Halden SK, 2.15.25,

2) Quentin Moulet, IFK Göteborg Orientering, 2.18.33,

3) Basile Basset, OK Denseln, 2.19.46,

4) Elias Jonsson, NTNUI, 2.23.02,

5) Marcus Millegård, Sävedalens AIK, 2.24.42,

6) Anton Johansson, OK Orion, 2.26.28.

D 21-E, 15 820 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.54.33,

2) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.54.41,

3) Klara Axelsson, IFK Göteborg Orientering, 2.00.23,

4) Hanna Wey, Halden SK, 2.04.54,

5) Ragnhild Gløersen Haga, Nydalens SK, 2.10.03,

6) Marieluise Schmitt Gran, IL BUL-Tromsø, 2.13.11.

D 17-20E, 14 200 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.38.05,

2) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.39.45,

3) Maria Strømdal Wik, Freidig, 1.50.04,

4) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.50.23,

5) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 1.50.26,

6) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.51.25.

H 17-20E, 15 670 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.35.18,

2) Mads Christian Maarup, Eksjö SOK, 1.35.21,

3) Hans Gjermundsson Urset, Nydalens SK, 1.35.27,

4) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 1.41.38,

5) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 1.41.51,

6) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 1.42.14.