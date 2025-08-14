1000 kr i Kondisrabatt til 1. oktober på vårens tur til Portugal
Den 21.-28. mars 2026 drar vi på treningsleir sammen med turoperatøren Springtime til Portugal. Det er 1000 kroner i Kondisrabatt til Kondismedlemmer som melder på med Kondiskoden innen 1. oktober.
På turene til Monte Gordo i Portugal, beliggende ved Algarvekysten kun fem kilometer fra grensen til Spania, tilbys daglige løpetreninger hver ettermiddag i tillegg til morgenjogg før frokost. Vi har erfarne løpetrenere som Anders Szalkai og Mustafa Mohamed fra Sverige sammen med resten av trenerne fra Team Stockholm Marathon. Dette blir en løpeuke fullpakket med tips til både økter og gjennomføring av disse.
Treningene er nivåtilpasset med fartsgrupper for alle nivå fra de som løper rolig i 4 min/km til de som trives best i 7 min/km. For de som er helt ferske med løping tilbys en «komme igang med løping»-gruppe.
Turen arrangeres av Springtime som også tilbyr andre former for trening der nede.
Eksempel på treningsprogram
Nedenfor ser du et eksempel på et treningsprogram fra et tidligere år.
Mange gode påfyll
I tillegg til å gi påfyll av mye god trening, er dette en uke med mulighet til å knytte nye kontakter blant treningsglade venner, nyte gode timer ved bassenget, sosiale samvær, og nydelig mat. Vi har halvpensjon med frokost- og middagsbuffet.
Arrangørhotellet er Hotel Dunamar. Her bor vi i leiligheter med eget kjøkken, stue, bad og avskilt soverom. De fleste leiligheter har ett soverom, men det er også mulig å leie leiligheter med flere soverom om det er en vennegjeng som reiser sammen.
1000 kroner i rabatt
Kondismedlemmer får 1000 kroner i rabatt når de melder på med Kondiskoden før 1. oktober. Rabattkoden finner du her.
Om du ikke er medlem ennå, kan du lese om våre innmeldingstilbud og melde deg inn i Kondis her.