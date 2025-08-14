På turene til Monte Gordo i Portugal, beliggende ved Algarvekysten kun fem kilometer fra grensen til Spania, tilbys daglige løpetreninger hver ettermiddag i tillegg til morgenjogg før frokost. Vi har erfarne løpetrenere som Anders Szalkai og Mustafa Mohamed fra Sverige sammen med resten av trenerne fra Team Stockholm Marathon. Dette blir en løpeuke fullpakket med tips til både økter og gjennomføring av disse.

Treningene er nivåtilpasset med fartsgrupper for alle nivå fra de som løper rolig i 4 min/km til de som trives best i 7 min/km. For de som er helt ferske med løping tilbys en «komme igang med løping»-gruppe.

Trening i soloppgang: Hver morgen blir det mulighet for å være med på morgenjogg på stranda før frokost. Joggeøkta avsluttes etter 30 minutter med tøying. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

Turen arrangeres av Springtime som også tilbyr andre former for trening der nede.

Eksempel på treningsprogram

Nedenfor ser du et eksempel på et treningsprogram fra et tidligere år.

Mange gode påfyll

I tillegg til å gi påfyll av mye god trening, er dette en uke med mulighet til å knytte nye kontakter blant treningsglade venner, nyte gode timer ved bassenget, sosiale samvær, og nydelig mat. Vi har halvpensjon med frokost- og middagsbuffet.

Arrangørhotellet er Hotel Dunamar. Her bor vi i leiligheter med eget kjøkken, stue, bad og avskilt soverom. De fleste leiligheter har ett soverom, men det er også mulig å leie leiligheter med flere soverom om det er en vennegjeng som reiser sammen.

1000 kroner i rabatt

Kondismedlemmer får 1000 kroner i rabatt når de melder på med Kondiskoden før 1. oktober. Rabattkoden finner du her.

Om du ikke er medlem ennå, kan du lese om våre innmeldingstilbud og melde deg inn i Kondis her.