Det rigges for løpefest på det blå dekket på Skarpsno Arena når HOKA-mila går av stabelen for første gang. (Foto: Moelven IL Friidrett)

Innlandsmarkedet arrangeres samme helga i Moelv, der lørdag er den store dagen med blant andre Return og Stagedolls på scenen i sentrum.

- Vi samarbeider med kommunen og handelsstanden og håper dette blir en folkefest hvor løperne kan feire seg selv sammen med løpsvenner med god mat og drikke til god underholdning, opplyser Dag Kåshagen i Moelven IL Friidrett.

Moelvens egen Tesfay Brhane stiller selvsagt opp for å perse på 10 000 meteren på hjemmebane neste lørdag. (Foto: Moelven IL Friidrett)

- Vi har tenkt maks. 50 løpere i hvert heat med hensyn til en god gjennomføring for alle. Vi tror det er et potensiale for milløp på bane, men de fleste er tilrettelagt for de beste, sier Kåshagen som også er daglig leder i Innlandet Friidrettskrets og supplerer:

- Vi har nå 50 påmeldte, men vi kan ta imot 400 fordelt på åtte heat. Starttidspunktet for første heat er satt til kl 10:00 for de som regner med å bruke over 60 minutter, og så går det slag i slag utover dagen med raskere og raskere heat.

Hvis alle åtte heatene blir fylt opp, vil den siste starten gå ca kl 16.00-16:30. Ved færre deltagere vil heat bli slått sammen og arrangementet avsluttes tidligere eller startes en time senere, vurderer friidrettsnestoren i suksessklubben Moelven IL Friidrett.

Mer info:

PÅMELDING HOKA-MILA 2024

Moelven IL Friidretts nettsider

Moelven IL Friidrett på Facebook