– Jeg erklærer herved verdens første Greveskogen parkrun for åpnet, sa ordfører i Tønsberg, Frank Pedersen, før han klippet båndet og stilte seg til start sammen med resten av feltet.

Løypa går i varierte omgivelser, med både park, dammer og skogssti. (Foto: Milla Lykke Pettersen-Ervik)

Fra Polen for å delta

Greveskogen parkrun er Norges 12. parkrun og løypa ligger i et område ca. 2 km nord for sentrum av Tønserg. Flesteparten av deltakerne var lokale løpere som løp sitt aller første parkrun denne dagen, men løpet hadde også besøkende fra Porsgrunn, Stavanger, Oslo og Trondheim. Den aller lengste reisevei hadde våre besøkende fra Poznan i Polen, som tok en dagstur for å være med på åpningen.

– Oppmøtet var over all forventning, sier løpsleder Stein Pettersen-Ervik.

– Vi startet med å sette opp skiltene klokken 7.30 i morges og ante ikke hvor mange som ville komme. Så det var stort å se startområdet fylles opp med både kjente og nye ansikter som var kommet for å være med på åpningen.

Tetgruppa. (Foto: Ingvild Pettersen-Ervik)

Et arrangement for alle

Først i mål var Ove Skancke Andreassen og Per-Kåre Sortevik. Men alle som kjenner parkrun-konseptet, vet at parkrun er et arrangement for alle, også for de som vil gå, og bakerst i løypa gikk frivillige Mia og Dag Bruknapp (75) og (79) som «Tail Walkers».

Med både heiing, smil, vimpler, såpeboblepistol og tamburin langs løypa, var stemningen god. Det forhåndsmeldte regnet uteble også.

To frivillige «Tail Walkers» går bakerst slik at ingen deltakere kommer sist. (Foto: Stein Pettersen-Ervik)

Spennende og lærerikt

Løpsleder Stein Pettersen-Ervik synes det har vært en spennende og lærerik erfaring å være med på å starte opp et parkrun. Inspirasjonen kom fra Tøyen parkrun i fjor, og på veien har både parkrunnere Martin Callanan, Synne Langsholt og Andreas Alstad vært viktige bidragsytere.

Frem mot åpningsløpet har det vært arrangert tre testløp for å prøve ut løype, skilting og tidtakingsprosessen.

– Det siste utstyret kom fra England i går, så der var vi heldige. Og så er det litt morsomt at noen av skiltene våre ble på svensk, men det gikk fint.

– Det er litt å sette seg inn når man skal starte opp parkrun, men vi har fått uvurderlig hjelp fra flotte folk på både Tøyen og Ekebergsletta parkrun. Så nå er vi i gang med å prøve å skape noe av det samme fellesskapet her i Tønsberg og Vestfold. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å komme og besøke oss, avslutter Stein Pettersen-Ervik.

Greveskogen parkrun arrangeres hver lørdag kl. 09:30.

Nettsiden til Greveskogen parkrun

Les også forhåndsomtale av Greveskogen parkrun