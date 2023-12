Se oppdateringer fra fredag formiddag og fredag kveld lenger ned.

Annette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb og Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb løp inn til meget sterke plasseringer i VM 24-timers på Taiwan (Chinese Taipei) klokken 03 natt til lørdag. Annette kom på 12. plass og Ida på 16. plass. Fra tidligere er beste norske kvinneresultat i VM 24-timers 14. plassen til Therese Falk i 2019.



- Dette var løpet der «alt» gikk galt både med tanke på oppladning og med magesjau i løpet. Klarte ikke få i meg næring. Føltes som et mirakel at jeg fullførte, skriver Annette på facebook - og røper at alt ikke var perfekt selv med et sterkt resultat.



Lenge løp Else Overvik fra Hell Ultraløperklubb like fort som Annette og Ida, og i timene før hun måtte gi seg (etter 19 timer) leder de norske kvinnene lagkonkurransen. Fra start var det Line Caliskaner som løp klart raskest av de norske, og hun kjempet med de beste før hun måtte gi seg etter 13 timer med influensalignenede plager.

Her må vi ta med at danske Katja Lykke Tonstad, som var 800 meter fra bronsen, bor på Flekkerøya utenfor Kristiansand. Flekkerøyjente tatt ut på det danske Ultra-landslaget.



I herreklassen løp Bjørn Tore Taranger fra BFG Bergen Løpeklubb et jevnt løp som ga en 28. plass i konkurranse med 137 andre løpere. Han er vår mestløpende mesterskapsløper med 12. plass som best i VM 24-timers (2017). Denne gangen fikk han slite med forkjølelse, magesmerter og mange dobesøk. "...over 25 bæsjebesøk - og en forkjølelse fra «Satan i gatan»...



Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb klarte ikke å kvalifisere til VM laget pga skader, men deltok i Veteran-VM (WMA) som ble arrangert sammen med senior-VM. Der viste han at han var mer enn god nok for VM-deltakelse med gull i M45-49 etter å ha løpt ca 8 km lenger enn Taranger. I forrige VM løp han inn til 31. plass, mens han i år ville vært på 23. plass.



Arrangørens resultatside falt ut litt etter at vi hadde hentet ut de norske resultatene.

Ny link er til IAUs sider: Provisional Results



Kvinner 111 deltakere: 女子組名次 姓名 國籍 成績 Female's rank Name Country Perf. km 1 NAKATA MIHO (Verdensrekord) JPN 270.363 2 Shevchenko Olena UKR 254.463 3 Bereznowska Patrycja POL 249.541 4 Tonstad Katja Lykke (Bor i Norge) DEN 248.049 5 Rex Stine DEN 245.850 12 Sande Annette Velde NOR 235.842 16 Slorafoss Ida NOR 231.708 54 Overvik Else Merete NOR 192.000 93 Line Caliscaner NOR 148.000

Menn 138 deltakere: 男子組名次 姓名 國籍 成績 Male's rank Name Country Perf. km 1 Sorokin Aleksandr LTU 301.790 2 ZISIMOPOULOS FOTIOS GRE 292.254 3 Tkachuk Andrii UKR 284.540 4 MARTINEZ M F MARIANO ESP 282.061 5 SULJA MIHAL SRB 266.452 28 Taranger Bjørn Tore Kronen NOR 244.356 M 45: GULL Jo Inge Norum (mangler sluttmåling) NOR 252.000

OPPDATERING FREDAG KVELD



Annette Velde Sande jakter medalje i VM 24-timers." vspace="4" hspace="6" align="left" title="Annette Velde Sande jakter medalje i VM 24-timers. Det norske kvinnelaget leder lagkonkurransen. (Foto: Anja Nygård)

Kvinnelaget på gullplass etter 17 timer

Annette Velde Sande fra BFG Bergen Løpeklubb ligger på en sterk 6. plass etter 17 timers løping i VM 24-timers i Taipei, og det er veldig kort opp til 3. plassen. 182 km på 17 timer betyr at 250 km kan være mulig innen sluttsignalet kl 03:00 natt til lørdag.

Litt etter Annette løper Else Overvik fra Hell Ultraløperklubb og Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb nesten like fort. De ligger på 10. og 13. plass med 176 kilometer, noe som gjør at det norske kvinnelaget etter 17 timer leder kvinneklassen foran Japan og Polen.

Dette er utrolig imponerende når vår antatt sterkeste løper, Line Caliskaner, måtte stå av etter 13 timer med noe av de samme influensalignende problemene hun opplevde i Spartathlon tidligere i høst. Det største overraskelsen er Else Overvik som ble tatt med i siste liten, og med mye svakere pers enn de andre løperne. Nå løper hun jevnt med verdenseliten.

STATUS ETTER DRØYE 17 TIMER: (111 KVINNER TOTALT)

女子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Female's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 NAKATA MIHO 562 JPN 16:57:20 198.000 km 2 PEREZ SERRANO C MARIA 361 ESP 16:49:44 190.000 km 3 Pastorová Petra 322 CZE 16:51:30 182.000 km 4 Shevchenko Olena 901 UKR 16:53:46 182.000 km 5 GRUFFAZ CORINNE 401 FRA 16:55:21 182.000 km 6 Sande Annette Velde 702 NOR 16:46:35 180.000 km 7 Bereznowska Patrycja 741 POL 16:59:00 180.000 km 8 Mara-Alexandra Guler-Cionca 761 ROU 16:48:40 178.000 km 9 Honkala Noora 381 FIN 15:50:24 176.000 km 10 Overvik Else Merete 701 NOR 16:51:06 176.000 km 11 Niwińska Aleksandra 742 POL 16:55:28 176.000 km 12 Tonstad Katja Lykke 341 DEN 16:59:03 176.000 km 13 Slorafoss Ida 704 NOR 16:47:39 174.000 km



Ida Slorafoss foran Annette Velde Sande og Else Overvik. (Foto: Aina Nygård)



Det norske kvinnelaget med Ida Slorafoss, Annette Velde Sande, Else Overvik og Line Caliskaner. (Foto: Aina Nygård)

Det går mot veterangull for Jo Inge Norum

I herreklassen i VM ligger vår eneste løper, Bjørn Tore Taranger, på 33. plass av 138 startende løpere. I sitt 15. mesterskap for Norge leverer han nok en gang varene, og en plass i topp 20 er fortsatt mulig for bergenseren som bruker å avslutte sterkt.

Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb klarte ikke å kvaluifisere seg til VM pga skader, men viser at han absolutt er god nok til å hevde seg i dette selskapet. Han leder klart Veteran-VM i M45-49 med imponerende 198 km etter 17,5 time. Det betyr også at han kan true Allan Hovdas norske bestenotering på 264,887 km.

Fighteren Bjørn Tore Taranger i fint driv i Taipei. (Foto: Aina Nygård)



Jo Inge Norum mottar drikke i langesonen. (Foto: Aina Nygård)

STATUS ETTER DRØYE 17 TIMER (138 HERRELØPERE + VETERANER)

男子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Male's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 Sorokin Aleksandr 611 LTU 17:38:34 236.800 km 2 ZISIMOPOULOS FOTIOS 451 GRE 17:35:42 222.000 km 3 Tkachuk Andrii 895 UKR 220.800 km 33 Taranger Bjørn Tore Kronen 691 NOR 17:40:46 187.800 km 1 Jo Inge Norum M45 NOR 17:38:51 198.000 km





OPPDATERING FREDAG FORMIDDAG:

Line Caliskaner fra Romerike Ultraløperklubb har som ventet åpnet forrykende i VM 24-timers i Taipei. Etter 7 timers løping har hun passert 87 km, og har så absolutt los på pallplass. Men... det er ennå 17 timer å løpe, så mye kan skje.

Klokken 03:00 i natt gikk starten for VM 24-timersløp i Taipei (10:00 local time) med 249 løpere på startstreken. Vi har med fem norske deltakere i VM i tillegg til en løper i WMA (veteran-VM). Alle våre løpere har kommet svært godt i gang i den 2000 meter lange rundløypa, og nedenfor ser du status etter ca 7 timers løping.

Forhåndsomtale: VM 24-timers starter fredag kl 03:00 norsk tid



Line Caliskaner passerer depotet der støtteapparatet hele tiden er klar til å hjelpe. (Foto: Aina Nygård)

LIne Caliskaner på medaljejakt

I forrige mesterskap (EM22) var det Ranveig Hansen fra Ørje som kjempet om EM-medalje, mens det denne gang er det Lørenskogjenta Line Caliskaner (Romerike Ultraløperklubb) som er tidlig oppe og snuser på medalje. Syv timer ut i løpet er hun en av fem løpere som skiller seg ut, bare to minutter bak favoritten Camille Herron fra USA.

Åpningsfarten tilsvarer et sluttresultat på 304 km på lederen og 295 km på Line... det er skremmende fort når man vet at Herrons verdenrekord er på 270,116 km.

Også Annette Velde Sande, Else Overvik og Ida Slorafoss har åpnet sterkt, og ligger i topp 25 av 111 startende kvinner. Else er også påmeldt veteran-VM der hun ligger på 3. plass i K40-44.

I herreklassen har Bjørn Tore Taranger i sitt 15. mesterskap for Norge åpnet fornuftig, slik han alltid gjør. Med 83 kilometer første 7 timer holder han en fart tilsvarende 280 kilometer i sluttresultat, og er det noen som kan løpe jevnt er det nettopp fighteren fra Bergen.

Jo Inge Norum som "bare" løper veteran-VM har åpnet enda hardere enn Taranger, og ligger en kilometer foran bergenseren - og i soleklar ledelse i M45-49.

STATUS ETTER CA 7 TIMER: (111 KVINNER OG 138 MENN)

女子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Female's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 NAKATA MIHO 562 JPN 6:57:57 88.800 km 2 Honkala Noora 381 FIN 6:57:17 88.000 km 3 Herron Camille 922 USA 6:55:52 86.800 km 4 Caliskaner Line 703 NOR 6:57:57 86.800 km 5 PEREZ SERRANO CARMEN MARIA 361 ESP 6:56:24 86.000 km 6 KUSUNOSE YUKO 563 JPN 6:57:00 82.800 km 7 CORRADINI ELEONORA RACHELE 522 ITA 6:58:10 81.800 km 8 Pastorová Petra 322 CZE 6:53:09 80.800 km 9 Mara-Alexandra Guler-Cionca 761 ROU 6:56:05 78.800 km 10 KATO CHIYOKO 564 JPN 6:56:24 78.800 km 11 Sande Annette Velde 702 NOR 6:57:00 78.800 km 22 Overvik Else Merete 701 NOR 6:57:59 76.800 km 25 Slorafoss Ida 704 NOR 6:55:11 76.000 km 男子組名次 姓名 競賽編號 國籍 最後感應 成績 Male's rank Name Bib Country Last time Perf. km 1 Sorokin Aleksandr 611 LTU 7:03:19 100.800 km 2 ZISIMOPOULOS FOTIOS 451 GRE 7:00:32 96.000 km 3 Da Silva Denilson 232 BRA 7:03:37 96.000 km 4 Tkachuk Andrii 895 UKR 7:02:12 94.000 km 5 Cordeiro Valdenir 231 BRA 6:59:34 92.800 km 6 MARTINEZ MORALES MARIANO 353 ESP 7:01:43 92.800 km 7 HOOKER MICHAEL 151 AUS 7:03:13 92.800 km 8 Piotrowski Andrzej 731 POL 7:01:26 92.000 km 9 SULJA MIHAL 791 SRB 7:01:26 92.000 km 10 SOMIYA TORU 553 JPN 6:57:58 90.800 km 39 Taranger Bjørn Tore Kronen 691 NOR 7:04:25 82.800 km





Hell Ultraløperklubbs representanter deltar begge i WMA (veteran-VM) der begge kjemper om mealjer. Jo Inge kvalifiserte ikke til seniorlaget denne gangen, mens Else løper både VM og WMA.