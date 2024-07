Kristian Blummenfelt var som han selv fryktet et minutt for svak på løpingen til å forsvare OL-gullet. (Foto fra World Triathlons facebookside)

Vetle Thorn var nr. 9 tjue sekunder bak etter svømmingen, mens Kristian Blummenfelt hadde gitt 50 sekunder til teten som 25. mann opp av det omtalte vannet i Seinen. Italieneren Crociani ledet etter svømmingen som tok rett over 20 minutter.

Seks mann ble med i tetpuljen ut på sykkelen, men Vetle Thon var med i forfølgerpuljen som raskt kjørte seg opp til teten som nå ble på 19 mann. Gruppa til Kristian Blummenfelt nærmet seg for hver av de sju rundene, og etter fire runder var 32 favoritter og ousidere samlet.

Farten gikk deretter ned, og så langt hadde verken Vetle Thorn eller Kristian Blummenfelts brukt unødvendige krefter for å komme ajour med teten. Begge lå helt framme i tetgruppa for å kontrollere utviklingen i feltet som holdt seg helt samlet på de tre siste rundene.

Vetle Thon og Kristian Blummenfelt lå perfekt plassert på siste del av syklingen. (Foto fra World Triathlons facebookside)

Den sterke løperen, britiske Alex Yee med 27:50 som pers på 10 km, stakk på direkten med new-zealenderen Hayden Wilde som den eneste som tok opp kampen. Duoen fikk 13 sekunder etter første runde på forfølgergruppa med begge de norske som måtte belage seg på en bronsekamp.

Så skjedde det ting i front. Pangåpningen til Alex Yee så ut til å ha kostet for mye, og briten måtte slippe Hayden Wilde. Det vekslet stadig bak der en fransk duo var mest offensiv foran gruppa med begge de norske.

Halvveis på løpedelen som gikk unna på 14:26, var ledelsen til Wilde på 15 sekunder til Yee. Den norske duoen lå her halvminuttet bak på 9. og 10. plass. Da klokka ringte 2,5 km før mål hadde Hayden Wilde 14 sekunders ledelse. Kristian Blummenfelt passerte 41 sekunder bak på 8. plass, men bare elleve sekunder bak franskmannen Leo Bergere på bronseplassen. Vetle Thorn fikk det tungt og falt bakover i feltet.

For Hayden Wilde ble den olympiske distansen noen hundre meter for kort i 30 grader i Paris' gater og new-zealenderen ble helt kokt på oppløpet. Alex Yee kom tilbake og feide forbi 300 meter før mål og fikk dermed revansje for tapet mot Kristian Blummenfelt i Tokyo for tre år på tiden 1:43:33. Den norske regjerende OL-mesteren endte på 12 . plass slått med 54 sekunder, mens Vetle Thom ble 17. mann, 1:48 min bak Yee.

Hayden Wilde hadde OL-gullet i lomma men måtte ta til takke med sølv. (Foto fra World Triathlons facebookside)

Leo Bergere kunne juble for Frankrikes første indivduelle medalje i OL-triatlon på hjemmebane. (Foto fra World Triathlons facebookside)

De beste:

Rank Nat Name Totaltime Swim T1 Bike T2 Run 1 GBR YEE Alex 1:43:33 20:37 0:50 51:57 0:22 29:47 18 =16 =16 =2 1 2 NZL WILDE Hayden 1:43:39 21:13 0:50 51:20 0:27 29:49 29 =16 4 =33 2 3 FRA BERGERE Leo 1:43:43 20:37 0:51 51:55 0:25 29:55 17 =24 15 =15 3 4 FRA le CORRE Pierre 1:43:51 20:20 0:51 52:14 0:25 30:01 5 =24 27 =15 4 5 POR VILACA Vasco 1:43:56 21:03 0:52 51:30 0:27 30:04 26 =36 7 =33 5 6 POR BATISTA Ricardo 1:43:58 21:10 0:46 51:29 0:27 30:06 28 =1 =5 =33 6 7 AUS HAUSER Matthew 1:44:17 20:14 0:49 52:26 0:24 30:24 3 =10 31 =9 7 8 ESP GONZALEZ GARCIA Alberto 1:44:22 20:23 0:46 52:15 0:22 30:36 6 =1 28 =2 =9 9 CAN MISLAWCHUK Tyler 1:44:25 20:49 0:51 51:45 0:25 30:35 20 =24 13 =15 8 10 BRA HIDALGO Miguel 1:44:27 20:57 0:53 51:36 0:25 30:36 23 =42 11 =15 =9 11 HUN LEHMANN Csongor 1:44:27 21:19 0:48 51:16 0:21 30:43 31 =8 =1 1 12 12 NOR BLUMMENFELT Kristian 1:44:27 21:00 0:53 51:29 0:26 30:39 24 =42 =5 =24 11 13 CAN PAQUET Charles 1:44:37 21:16 0:53 51:16 0:26 30:46 30 =42 =1 =24 14 14 ITA POZZATTI Gianluca 1:44:41 20:31 0:51 52:01 0:27 30:51 10 =24 23 =33 15 15 JPN NENER Kenji 1:45:02 20:36 0:50 51:58 0:25 31:13 16 =16 =18 =15 17 16 HUN BICSAK Bence 1:45:14 20:55 0:54 51:35 0:29 31:21 22 =50 10 46 18 17 NOR THORN Vetle Bergsvik 1:45:21 20:30 0:50 52:02 0:25 31:34 9 =16 =24 =15 20

