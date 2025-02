Totalt var 120 løpere i aksjon den første dagen av årets Bislett Indoor Marathon. 21 løpere stilte til start på 3000 meter, mens 99 hadde valgt 5000 meter.

3000 meter

Det var 20 herre til start på den korteste distansen under Bislett Indoor Marathon. Mens kun én dame hadde valgt distansen. Det var Heidi Jacobsen i klasse 65 til 69 år. Hun løp de tre tusen metrene på 14 minutter og 10 sekunder.

Heidi Jacobsen får velfortjent medalje etter en fin 3000 meter. (Foto: Samuel Hafsahl)



Raskest av de tjue herrene til start var Arne Magnus Holter fra Cyberingeniørskolen. Han løp på 9.07. Han oppsummerer løpet som en god formsjekk, og er tydelig på at han sannsynligvis kunne løpt sub 9 med en litt raskere åpning. Han løp uansett til ny pers med 20 sekunder. Oscar Adrian Melheim, også han fra Cyberingeniørskolen, ble nummer to. Han noterte tiden 9.39. Også han var fornøyd med resultatet, og varsler at 9.29 er underveis. Øyvind Thyri fra Fagernes IL tok tredjeplassen sekundet bak, med 9.40.

Arne Magnus Holter (5) ble beste herre på 3000 meter. Abdirhman Ali (1) ble nummer fire i mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



Jon Sæverås Breivold og Kristine Meinert Rød vant 5000 meter

Mens det var klar seier i kvinneklassen, ble det litt jevnere hos herrene. Triatleten Jon Sæverås Breivold fra Ol triatlon trakk det lengste strået til slutt, og vant på personlig rekord 14.40. Med det hadde han fire sekunder til gode på Markus Løkke Granaas fra Nordkapp Løpeklubb. Jørgen Jevne fra Nederlaget tok tredjeplassen med 15.50.



Vinneren oppsummerer slik på Strava:

Endelig litt fart å spore i denne aldrende, treige skrotten. Forholdsvis kontrollert åpning og totalt ukontrollert avslutning. Brorparten av rundene i rygg på en sterk Markus Løkke Granaas, og bra pushing hele veien inn. 13 på måleren etterpå, så det kostet karbohydrater.

Triatlet i god form - Jon Sæverås Breivold vant 5000 meter. (Foto: Samuel Hafsahl)

Markus Løkke Granaas tok andreplassen. Her ligger han i front foran vinneren Breivold. (Foto: Samuel Hafsahl)



I kvinneklassen ble det som sagt litt klarere seier. Her var det Kristine Meinert Rød fra SK Vidar som viste god form og løp på 16.03. En god start på sesongen for en løper som har slitt litt med skader det siste året. På andreplass kom Karoline Nikolaisen som løp til ny pers med 17.40, mens Ine Skjellum fra Vidar var sekundet bak, på 17.41. Også dette personlig rekord.



Kristine Meinert Rød ble klart best av kvinnene. Her med klubbkamerat Gaute Olberg fra SK Vidar, som ble nummer fire i herreklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



