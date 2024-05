Det ble lagt opp til løp både for eliteløpere og mosjonister, og det var mange som ville teste formen gjennom 25 runder på stadion denne kvelden. 120 løpere fullførte alle rundene i mosjonistklassen. Og nivået var godt.



Thomas Linnebo Mollestad og Randi Marie Dyrkolbotn var raskest

Først ut på stadion søndag kveld var 10000-meteren for mosjonister, og her var det nok flere løpere som passet inn under kategorien supermosjonister. Vinnertid i herreklassen ble 32.53, og det var Thomas Linnebo Mollestad fra Kristiansand som klokket inn på den tiden. Jaroslaw Sosin fra Grimstad løpeklubb tok en meget sterk andreplass med 33.31. Det bør legges til at han løper i klasse 55-59 år. Med andre ord en meget sterk tid fra Jaroslaw som løper for Polen. Tredje best ble Knud Salsås fra arrangørklubben Kristiansand løpeklubb. Han fikk tiden 34.09.





Thomas Linnebo Mollestad etter endt løp. (Foto: Arrangøren)



De 5 beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 275 Thomas Linnebo Mollestad Kristiansand S M20-22 32:53.0 0:00.0 2 264 Jaroslaw Sosin Grimstad Løpeklubb M55-59 33:31.0 0:38.0 3 299 Knud Kalsås Kristiansand Løpeklubb M50-54 34:09.0 1:16.0 4 267 Stian Urdal Kbr M23-34 34:16.0 1:23.0 5 271 Anders Tveit Birkenes IL M23-34 34:36.0 1:43.0



Randi Marie Dyrkolbotn fra Mandal og Halse IL vant kvinneklassen med 39.27. Hun løper i klasse 40-44 år. Marianne Hilmarsen fra Flekkerøy Løpeklubb tok andreplassen med 41.14, mens Trine Holmer-Hoven ble nummer tre med 41.28.





Randi Dyrkolbotn var raskeste dame på 10000 meter. (Foto: Arrangøren)



De 5 beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 246 Randi Marie Dyrkolbotn Mandal og Halse IL-Friidrett K40-44 39:27.0 0:00.0 2 206 Marianne Hilmarsen Flekkerøy Løpeklubb K35-39 41:14.0 1:47.0 3 207 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb K45-49 41:28.0 2:01.0 4 162 Maria Bjerkreim Risdal Kristiansand S K40-44 42:05.0 2:38.0 5 166 Josefin Angel-Dalane KFlekkerøy Løpeklubb K45-49 42:20.0 3:01.0

10000 meter for eliten

Dessverre var det ingen kvinner i aksjon på den lengste distansen for eliteløperne, men 10 menn fullførte løpet. Raskest av disse var Morten Gjendem fra Haugesund Idrettslag. Han løp på 30.33. Han virket fornøyd, selv om målet åpenbart var å bryte 30-minuttersgrensa.

- Bra drahjelp til 5200m. Ville se 29-tallet i dag men ble tøft å løpe alene siste del. Him å trena og prøva igjen ein annen gang. Bra forhold og bra publikum. Kjekt å ta seieren da, skriver han på Strava.

Lars Aanensen fra Mandal ble nummer to med 31.22, og Fredrik Bjørnstad Schwencke fra Kamp/Vestheim IF ble nummer tre med 31.23





Gabriel Ingebretsen (103) ligger foran Lars Aanensen (109). (Foto: Arrangøren).



De 5 beste

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 112 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag 30:33.0 0:00.0 2 109 Lars Aanensen Mandal 31:22.0 0:49.0 3 111 Fredrik Biørnstad Schwencke Kamp/Vestheim IF 31:23.0 0:50.0 4 103 Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb 31:27.0 0:54.0 5 114 Bjørn Erik Langstein Tomrefjord Idrettslag 31:36.0 1:03.0

Perser til unge lovende på 3000 meter

I herreklassen var det Lukas Buncic fra Ull/Kisa som vant med tiden 8.22. Soleklar ny pers så vidt Kondis kan forstå. 17-åringen har tidligere løpt 8.46,73 (UM i 2023). Også i kvinneklassen ble det solid persing. Venus Abraham Teffera, også hun fra Ull/Kisa, senket sin tid fra fjorårets 10.10,21 til 9.33,32.



Trine Mjaaland foran Venus Abraham Teffera og Kerstin Kalsås. (Foto: Arrangøren)



Menn

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 136 Lukas Buncic Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8:22.0 0:00.0 2 135 Andreas Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8:39.0 0:17.0 3 138 Håkon Kamlesh Helzer Sørstad 8:42.0 0:20.0 4 130 Elias Haugen Torjussen Sportsklubben Vidar 8:45.0 0:23.0 5 131 Hans Petter Berg Rolke Kristiansand Løpeklubb 8:47.0 0:25.0 6 132 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9:05.0 0:43.0 7 134 Martin Ukkelberg Sløgedal Kristiansands IF Friidrett 9:06.0 0:44.0 8 151 Helge Eidsnes Kristiansand Løpeklubb 19:22.0 11:00.0 9 133 Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb 3:58.0 4:24.0



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb Tid Bak 1 145 Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9:34.0 0:00.0 2 147 Trine Mjaaland 9:44.0 0:10.0 3 146 Kerstin Kalsås Kristiansand Løpeklubb 10:33.0 0:59.0

