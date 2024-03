Det er i år 90 år siden det første Gaustaløpet ble arrangert, 72nde gangen det ble gjennomført. I 1934 måtte startklokka bli frakta fra start på Fjellstua, med bil til Rjukan, videre med tog til Mæl, på ferje over Tinnsjøen til Tinnoset, hvor det igjen var tog videre til Gransherad. Deretter med bil fram til mål for å rekke og klokke inn de første løperne. Med dagens løype, ski og utstyr hadde ikke klokka rukket en slik reise.



Gjennomføringen av årets Gaustaløp i Tinn gikk bra også i år, til tross for at været ikke var helt på løpernes side. 120 løpere stilte til start - 39 i aktivklassen, 40 trimmere som startet fra Fjellstua og 41 trimmere som startet fra Bitringsnatten. Mange lokale deltakere fra Telemark stilte opp, men det kom deltakere også flere fra andre deler av landet. Frank Løke deltok i Gaustaløpet som del av forberedelse til sin Mount Everest-ekspedisjon om få uker, og vil komme tilbake neste år.

- Det ble vekslende vær og rundt null grader. Alle fikk vasket skistøvlene på slutten av rennet, forteller Kondis´ medhjelper Per Ivar Jaksland.





Et knippe herrer jager lederen. Odd Ivar Medhus (217), Vidar Igeltjørn (235) og Knut Kristiansen Mogen (215). (Foto: Per Ivar Jaksland)



Lokale skiløpere til topps

Det var de lokale løperne Vilde Elisabet Flatland fra Tinn IL og Vebjørn Ryen fra Heddal IL som var raskest gjennom den 50 kilometer lange løypa fra Rjukan fjellstue.

Ved passering halvveis på Bitringsnatten var det Kristin Antonsen fra Gransherad IL som ledet med 35 sekunder foran Flatland, men da målstreken kom var det omvendt rekkefølge, med Flatland 46 sekunder foran Antonsen. På tredjeplass kom Mona Hegna, mens den fjerde plassen gikk til Gro Siljan Hjukse.



Vilde Elisabet Flatland vant Gaustaløpet. (Foto: Per Ivar Jaksland)



I herreklassen hadde vinneren Vebjørn Ryen fått en ledelse på 50 sekunder ved passering halvveis. Vidar Igeltjønn fra IL Korlevoll lå da på tredjeplass 51 sekunder bak, men gikk seg opp til andreplass og endte 29 sekunder bak i mål. På tredjeplass kom Knut Kristiansen Mogen fra Rjukan IL.



Vinner Vebjørn Ryen. (Foto: Per Ivar Jaksland)





Første trimløper som passerte Bitringsnatten var Elin Hovde Løndal fra Gransherad IL. Hun er født i 2013. (Foto: Per Ivar Jaksland)



Per Kristian Saastad fra Larvik Ski gikk bra i løpet og ble nummer 7, men ingen slo ham på antrekk. (Foto: Per Ivar Jaksland)



En av deltakerne i trimklassen på 50 km, Per Øyvind Kaste fra Jurulen IL. (Foto: Per Ivar Jaksland)





Man måtte være forberedt på å stå vannski i årets Gausaløp. Her er det Erlend Gjestrud fra Skiforeningen og Korsvoll skole som får planing. (Foto: Per Ivar Jaksland)

Resultater

Kvinner Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 200 Vilde Elisabet Flatland Tinn IL Ski K 21-30 2:56:06 0:00 2 207 Kristin Antonsen Gransherad IL K 31-40 2:56:52 0:46 3 201 Mona Hegna Gransherad IL K 21-30 3:13:07 17:01 4 203 Gro Siljan Hjukse Bergkameratene Ski / Salomon Norge K 41-50 3:21:29 25:23 Menn Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 205 Vebjørn Ryen Heddal Il/V Ryen As M 31-40 2:39:08 0:00 2 235 Vidar Igeltjørn IL Korlevoll - Odda / Korlevoll il M 41-50 2:39:37 0:29 3 215 Knut Kristiansen Mogen Rjukan IL M 21-30 2:41:41 2:33 4 217 Odd Ivar Medhus Røldal IL M 51-60 2:42:35 3:27 5 218 Vebjørn Myhr Svarstad IL / Vasa Gringos M 41-50 2:49:09 10:01 6 230 Marcus Linheim Gulset Idrettsforening / Team Grenland ski M 21-30 2:51:05 11:57 7 228 Per Kristian Saastad Larvik Ski M 51-60 2:51:27 12:19 8 227 Jens Torgersen Asker Skiklubb M 31-40 2:51:38 12:30 9 204 Erlend Gjestrud Skiforeningen / Korsvoll Skole M 41-50 2:53:25 14:17 10 238 Tom Einar Rosland Tørn, IL / Knarren Løypelag M 31-40 2:55:50 16:42 11 206 Anders Vamsæter Vamsæter Utleie AS M 21-30 3:02:29 23:21 12 229 Ulrick Mathisen Barkåker IF M 15-20 3:08:10 29:02 12 219 Christian Amdahl Oslo M 41-50 3:08:10 29:02 14 220 Øyvind Gaute Berg Stord IL M 41-50 3:10:11 31:03 15 210 Morten Føyen Stord IL M 41-50 3:11:20 32:12 16 224 Gøran Aas Advansia M 31-40 3:11:54 32:46 17 236 Simen Austdal Vestringen IL M 31-40 3:12:19 33:11 18 213 Haakon Kinneberg IL Jardar M 31-40 3:12:37 33:29 19 226 Alexander Engseth Hafslund Eco Vannkraft M 21-30 3:15:24 36:16 20 231 Mathias Bugge Danielsen Tinn IL Ski M 15-20 3:17:54 38:46 21 212 Henry Lilleland Tinn IL Ski M 31-40 3:20:55 41:47 22 209 Dag Ole Hatlen Huseby Haveråsbakken Pulk, ski og Jogg M 41-50 3:22:52 43:44 23 221 Egil Birkrem Flatdal IL M 61-70 3:26:18 47:10 24 222 Geir Olav Luraas Tinn IL M 51-60 3:34:12 55:04 25 233 Sondre Bergsland Rjukan M 21-30 3:38:23 59:15 26 225 Frank Løke Team Actionfrank M 41-50 3:39:18 1:00:10 27 214 Bjarne Brynning Horten SK M 61-70 3:39:40 1:00:32 28 223 Bjørn Tore Jahnsen SKI M 31-40 3:51:28 1:12:20 29 202 Odd Ivar Paulsen Notodden M 51-60 3:57:02 1:17:54 30 211 Erik Rø Lurås Rø Lurås M 21-30 4:00:28 1:21:20 31 216 Åsmund Kleven Håvardsrud Turn og Ballsko M 51-60 4:06:25 1:27:17 32 208 Per Morten Kristiansen Greåker IF M 41-50 4:09:33 1:30:25 33 234 Anders Folkvang Sarpsborg Tennisklubb M 41-50 4:45:00 2:05:52 34 237 Knut Håkanes Miland M 61-70 4:46:22 2:07:14 232 Martin Helgesen Hevingen IL M 41-50 DNF

Løpets hjemmeside finner du her