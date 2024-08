Se også vårt galleri med 72 bilder:

Bilder fra Trysilmila

Fra starten på 10 km i lettskyet og sommerlig vær på den fine Folkestien fra skistadion på Østby lørdag. Etter 2 km ble undelaget både mjukere og tyngre for de 118 deltakerne på hoveddistansen. (Foto: Østby IL)

Trysilmila fortsatte sin vekst uten voksesmerter for tredje året på rad lørdag. Østby IL har nå doblet deltakelsen i sitt sommerangement i løpet av to år. Årets utgave var den fjerde i rekken og vil ganske sikkert bidra til videre rekruttering av både lokale mosjonister og kommunenes mange hytteboende.

Totalt 201 ble registert i mål i det flotte løpsværet på Østby lørdag. Riktig nok var det bløtt og utfordende ute i terrenget etter en regnfull sommer, men ingen hadde nok uansett tatt turen til Østby for å oppnå en rask tid på mila.

Trysil ikke bare ski og sykkel

For undertegnede som har fulgt utviklingen til Trysil Skimaraton fra starten i 1999, er det lett å se likhetstrekkene i strategien. Arrangørene i Østby IL er flinke til å utvikle sine arrangementer steg for steg uten å bli “stormannsgal”. Det gjøres små, viktige endringer år for år, noe som har gjort TSM til et rennomert og foretrukket turrenn for mosjonister på begge sider av riksgrensen. Trysil som jo er en etablert ski- og sykkeldesinasjon er i ferd med å få flere bein å stå på sommerstid.

Trysilmila er på god vei i samme retning som “storebror” Trysil Skimaraton. Løpet startet også “i det små” med 60 aktive i 2021, og med innføring av Trysildobbelen skjøt deltakelsen fart til 166 i fjor - som ble til 201 i mål på alle tilbudene i år.

Årets nyvinning var at Trysilmila telte dobbelt i sammendraget i Trysildobbelen slik at de to delene blir mer jevbyrdige og utlikne den store forskjellen i løpstid på 10 km på beina og 42 km på ski. Fra åtte menn, på dobbellista det første året, var det i år 24 som deltok i dobbelen i konkurranse-klassene.

Full fart fra start på runden på stadion for de eldste barna fra 7 år og oppover. Totalt deltok 37 barn på de to aldersdelte løypene. (Foto: Rolf Bakken)

10 km menn

Det er tydelig at løpet har apell til både aktive og mosjonister utenfor kommunegrensa, og det ble også i år langsvisfarende vinnere. I herreklassen var Bastian Karlsen Antonsen fra Lyn Ski med 38:47 nær minuttet raskere enn nok en skiløper, Oskar Lockert Skjold fra Romeriksklubben Åsen IL. 16-åringen Kristian Moen Bonden fra Trysilgutten knep 3. plassen foran Ivar Hesselberg Indby fra Rustad IL.

I første rekke fra start finner vi blant andre løpsvinneren Bastian Karlsen Antonsen (31) og dobbelvinneren Ivar Hesselberg Indby (83). (Foto: Østby IL)

10 beste menn:

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Bastian Karlsen Antonsen Lyn Ski M23-34 38:47 0:00 2 Oskar Lockert Skjold Åsen IL M20-22 39:45 0:58 3 Kristian Moen Bonden Trysilgutten IL M16-17 41:58 3:11 4 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL M35-39 42:11 3:24 5 Erik Røssland Kløvstad Oslo M23-34 42:28 3:41 6 Håkon Kolåsæter Østby IL M23-34 42:33 3:46 7 Andreas Wold Bamford1869 M35-39 42:48 4:01 8 John H Lillestu Jordet M35-39 42:51 4:04 9 Martin Kvisler Trysil M23-34 42:54 4:07 10 Per Sole Strandbygda IL M35-39 43:18 4:31

10 km kvinner

I kvinneklassen ble det ungdommelig seier ved Lillehammer IFs Kristin Haug som vant med halvannet minutt til tryslingen Ida Oline Talåsen. Lillehammerjenta som også vant UngdomsBirkens 13-årsklasse i år, er sterkest på de lengre distansene og topper årsstatistikken på 3000 m på bane med 10:42 og har også bestetid på Kondis-statistikken for 12-13-åringer på 3 km utenfor bane så langt i år med 10:51.

Eldste deltaker på kvinnesiden var Anita Moen (56) som trivdes bedre i terrenget enn på den lettløpte grusstien på Østby, holdt med to unntak alle yngre løpere bak seg og besatte 3. plassen.

10 beste kvinner:

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Kristin Haug Lillehammer IF K13 44:34 0:00 2 Ida Oline Talåsen Trysil K23-34 46:11 1:37 3 Anita Moen Trysilgutten IL K55-59 48:38 4:04 4 Ane Marte Bakke Hosle K40-44 49:35 5:01 5 Mina Nerhagen Trysil K35-39 49:53 5:19 6 Maria Gradin Trysil K40-44 51:23 6:49 7 Sara Severinsson Strandbygda IL K45-49 51:45 7:11 8 Lin Iren Sætre Nybergsund IL K50-54 51:54 7:20 9 Mie Alræk Oslo K23-34 57:37 13:03 10 Malin Johansson Torsby K40-44 57:52 13:18

6,5 km

På 6,5 km med en klart mindre andel utfordrende terreng var jentene både flest og raskest. Emma Solberg (14) fra Lillehanner Skiklub var den aller mest lettbente fulgt av beste herre, Niklas Frykström far Sälens IF. Emma topper i likhet med sin klubbvenninene Kristin, årsstatistikken for sin aldersklasse (14-15 år) på 3 km med 11:20.

Feltet på 6,5 km bestod av 17 jenter og 10 gutter. De raskeste ut fra start, Emma Solberg (1017) og Niklas Frykström (1068), var også de første i mål. (Foto: Østby IL)

5 beste kvinner:

Plass Navn Klubb/Sted Tid Diff. 1 Emma Solberg Lillehammer Skiklub 30:41 0:00 2 Klara Dahl-Hofseth Lillehammer Skiklub 31:52 1:11 3 Anna Solberg Spydeberg IL 32:04 1:23 4 Ellen Maria Ringstad Fredrikstad Skiklubb 33:02 2:21 5 Sara Eline Walterson Østby IL 33:31 2:50

5 beste menn:

Plass Navn Klubb/Sted Tid Diff. 1 Niklas Frykström Sälens IF 31:44 0:00 2 Tom A. Løvås Øverbygda Fritidsklubb 36:50 5:06 3 Leander Nordsveen Østby IL 37:53 6:09 4 Stig Taftø Kjeller 39:49 8:05 5 Odd Ivar Mellum Østby IL 43:30 11:46

Trysildobbelen kvinner

Ane Marte Bakke fra Hosle løp inn til 4. plass og tok inn nesten fem minutter på Lin Iren Sætre fra Nybergsund i kampen om seieren i Trysildobbelen. Med en solid skimaraton hvor 51-åringen gikk inn til solid 3. plass totalt, holdt Lin Iren unna for sin sterke konkurrent med tre minutter og tok sin andre seier på rad i Trysildobbelen.

Lin Iren Sætre krysset målstreken som 8. dame i løpet, og med 3. plass på skimaraton holdt det til seier totalt. (Foto: Østby IL)

Kvinner:

Plass Navn Klubb TSM TM Totaltid 1 Lin Iren Sætre Nybergsund IL 2:27:43 51:53 04:11:29 2 Ane Marte Bakke 2:35:41 49:34 04:14:49 3 Bente Storvik MjøsSki 3:02:18 57:59 04:58:17 4 Solveig Haugstad 3:16:16 1:02:32 05:21:21

Trysildobbelen menn

Totalvinneren av løpet fra to år tilbake, Ivar Hesselbegr Indby, var nær pallen også i årets løp, men tok imidlertid en klar seier i dobbelen etter å ha stilt med det beste utgangspunktet fra vinterens skimaraton. Alfred Källsmyr fra IK Fryken ble slått med nesten sju minutter i vinter og vel to minutter på løpet slik at vinnerdifferansen ble på 11 minutter etter at lørdagens tid telte doblet. Fjorårets vinner, Ole Petter Sætre fra Nybergsund, måtte i år ta til takke med 3. plassen.

Pallen i Trysildobbelen (fra v.): Alfred Källsmyr, Ivar Hesselbegr Indby og Ole Petter Sætre. (Foto: Rolf Bakken)

10 beste menn:

Plass Navn Klubb TSM TM Totaltid 1 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL 2:00:04 42:10 03:24:25 2 Alfred Källsmyr Ik Fryken 2:06:51 44:17 03:35:25 3 Ole-Petter Sætre Nybergsund IL 2:09:20 47:24 03:44:09 4 Per Sole Strandbygda IL 2:26:08 43:17 03:52:42 5 Daniel André Bakka Aalandslid ASSA ABLOY BIL 2:20:49 46:05 03:53:00 6 Svein E Bratberg MjøsSki 2:19:19 48:15 03:55:50 7 Erik Røssland Kløvstad 2:31:23 42:27 03:56:17 8 Julian Paula Trysil IL 2:29:34 44:45 03:59:04 9 Mathias Kristiansen Nes Ski 2:19:49 50:14 04:00:18 10 Torgrim Aase 2:27:25 47:07 04:01:40

