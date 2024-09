I Backyard Ultra løpes det etapper på 6,7 km med start hver time. Løper en fort, får en lengre pause mellom hver etappe. I noen løp er det "last man standing", men siden det kan ta flere døgn før siste mann eller kvinne gir seg, blir det ofte satt et maks antall runder.

I Nærsnes var det slutt på moroa etter 12 timer, og hele 35 av de 343 deltakerne var med hele det halve døgnet. I motsatt ende så var det 44 som nøyde seg med å springe én runde.

Løperne er i resultatlista rangert etter antall runder, og ved likt antall runder etter sammenlagttida. Vinnere ble dermed John F. Jahre som brukte 7.41.39 og Anne Jorunn Vatne som hadde 8.23.17 i sammenlagttid. Vatne hadde bare tre menn foran seg.

Snittfarten vinner Jahre holdt var på 5.46 per km, men en må ta høyde for at det ble delvis løpt i terrenget i ei langt fra flat løype. Med ca. 140 høydemeter per runde ble det rundt 1700 høydemeter for de som løp 12 runder.



Traseen i Nærsnes Backyard er langt fra noen flat asfaltløype.



Løypa fyltes godt opp da 343 løpere skulle ta seg gjennom skogen. (Foto: Anders Johnsson)



Kvinner Født Klubb Runder Km Tid 1. Anne Jorunn VATNE 1979 12 80.4 08:23:17 2. Julie NORDGÅRD 1982 Bamford1869 12 80.4 09:38:56 3. Helena JÓNSDÓTTIR STEINSEN 1991 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:58:57 4. Lise GRØNSKAR 1985 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 10:26:01 5. Elena DUBININA 1982 9 60.3 7:17:55 6. Ann Elisabeth GUNNULFSEN 1962 Bamford1869/Sport1 Røyken 9 60.3 7:29:04 7. Kamilla Thrana HAUGLAND 1996 Team Lapskaus 9 60.3 7:44:39 8. Mari Melsom KRISTENSEN 1981 Søgne il 8 53.6 5:51:32 9. Belinda AASBERG 1973 Bamford1869 8 53.6 6:03:39 10. Jorunn Kveim LÅTE 1979 Buskerud Vegvesen B.I.L. / Asker skiklubb 8 53.6 6:50:10 11. Heidi VEGÅ 1989 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 8 53.6 6:52:30 12. Marte PILSKOG RUUD 1987 7 46.9 5:14:50 13. Judith TORSTVEDT 1991 7 46.9 5:40:01 14. Josephine GISAEUS 1984 7 46.9 5:42:45 15. Karianne Jungård NILSEN 1989 7 46.9 5:53:17 16. Ingrid GLIMSDAL 1996 7 46.9 6:02:52 17. Tuva BUAN 2005 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 7 46.9 6:11:00 18. Iselin ROM KJØNNINGSBERG 1982 7 46.9 6:18:32 19. Anniken MYRSETH AMUNDSEN 1991 7 46.9 6:20:02 20. Julie LØES 1998 Bamford 7 46.9 6:26:08 21. Malin MORIN NYMOEN 1986 IL ROS 6 40.2 4:46:34 22. Hedvig HOLTMANN 1995 6 40.2 4:56:09 23. Ellen Christina EGERBORG 1975 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 6 40.2 5:11:02 24. Pia LØCHTING 1981 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 6 40.2 5:13:39 25. Trine UELAND 1975 6 40.2 5:18:05 26. Inger Johanne HEGGDAL 1979 6 40.2 5:23:37 27. Mari BRØNDBO DAHL 1990 5 33.5 3:26:50 28. Anette Isabelle JENSEN 1980 5 33.5 3:43:58 29. Vibeke OWREN 1981 Sport1 Røyken/Slemmestad 5 33.5 3:56:09 30. Unni NESJE 1970 Bamford1869 5 33.5 4:04:00 Menn 1. John F. JAHRE 1988 Tjøme løpeklubb 12 80.4 07:41:39 2. Daniel SKJELHAUGEN 1994 RunAgain 12 80.4 08:18:56 3. Marius SKJOLDE 1988 Horten 12 80.4 08:22:26 4. Terje STRAND 1979 12 80.4 08:24:29 5. Bjørn-Einar KIPPE 1971 Team Kippe 12 80.4 08:43:38 6. Fredrik HAUSMANN 1987 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 08:46:27 7. Christian BARTH 1985 Team SkiTalk 12 80.4 08:50:04 8. Knut Willy STEEN 1982 Sarpsborg IL 12 80.4 08:51:11 9. Ørjan ULRIKSEN 2000 GSI FALCONS 12 80.4 08:58:02 10. David SWIFT 1987 IL ROS 12 80.4 08:59:32 11. Alvin SASARAN 1983 12 80.4 09:03:56 12. Martin FRØLAND 1984 12 80.4 09:03:59 13. Petter REPSJØ 1986 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:06:41 14. Svein HOPLAND 1974 12 80.4 09:17:40 15. Andreas WOLD 1988 12 80.4 09:21:50 16. Bernt VOGEL 1984 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:27:29 17. Oskar Dahl JOHANSEN 2003 12 80.4 09:29:49 18. Petter BJØRNEVIK BJØRKLUND 1985 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:37:21 19. David Strande STØRE 1979 Bærum Vest Racing Team 12 80.4 09:45:19 20. Hans-Petter VADSETH 1974 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:47:17 21. William MEUM 2006 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:53:31 22. Ulrik EBBESTAD 1990 Bamford1869, Nærsnes Løpeklubb 12 80.4 09:56:38 23. Ådne GREIVSTAD 1995 12 80.4 09:57:13 25. Lars Teigland STØRE 2008 Jutul IL 12 80.4 10:05:40 26. Herman UNNELAND 2010 Slemmestad 12 80.4 10:06:48 27. Sondre TALLAKSRUD 1991 12 80.4 10:08:29 28. Jacob LØES 2002 Bamford 12 80.4 10:10:48 29. Robert KRISTENSEN-DEVIK 1986 12 80.4 11:05:59 30. Steinar MOEN 1966 TEAM Bergen 12 80.4 11:10:22



Flere skilt med oppmuntrende utsagn venta løperne ute i løypa. (Foto: Magnus Myhre)



Herman Unneland holdt det gående til alle 12 rundene og 80,4 km var unnagjort. (Foto: privat)