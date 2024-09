Arrangører og deltakere var fornøyd med atsnøværet lørdag morgenen snudde til sol da fellesstarten for de aktive gikk i totida med 32 løpere i småkjølig høstvær. På forhånd hadde ti stykker startet i trimklassen på den relativt flate asfaltrunden på begge sider av Trysilelva. Dermed ble det en oppgang på ti aktive fra fjorårets utgave, noe primus motor Arne Moren sa seg godt fornøyd med til Lokalavisa Trysil-Engerdal.

I kvinneklassen stilte det seks løpere de årets Trysilrypa-vinner Ida Oline Talåsen fra Vestby helt suveren på gode 36:25. Kjersti Rønning fra Hylleråsen fulgte på en enda klrere 2. plass. Vinner av yngste klasse, Ida Stenseth Pettersen fra Eltdalen var nr. 3 i mål.

Ida Oline Talåsen kan smile på tampen av en svært god sesong. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

I hereklasen gikk fjorårsvinneren Julian Paula hardest ut fra start, men til trodd for en forbedring på nesten to minutter fra i fjor, måtte 19-åringen seg spurtslått av fem år yngre Emil Fallet. Den unge vinneren debuterte i løpssamennheng, men har tydeligvis et menegt godt trenningsgrunnlag fra fotballen i Trysil FK. Med 34:13 ble det fire skunders vinnermargin til Julian Paula og 14 sekunder til dagens tredemann, svenske Rasmus Viste. Den allsidige 57-åringen Geir Øvergård var fjerdemann i feltet bare 33 sekunder bak den 43 år yngre vinneren.

Emil Fallet spurtet inn til seier på Strandvoldbrua. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

Julian Paula løp inn til pers og 2. plass. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

Rasmus Visste fra Ryssberget IK hadde tatt turen over riksgrensen for å løpe Strandvoldrunden. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

To profiler som har løpt svært raskt i Trysil tidligere, Oddvar Siksjø og Egil Skapsno, kastet glans over årets løp med en for begge sjelden deltakelse. Oddvar Siksjø har fortsatt løyperekorden i Stranvoldrunden med 27:39 satt i 1985. Med unntak av Vidarløperen Erlend Søtveits 28:56 for to år siden, har ingen vært i nærheten av tiden til den lettbeine glømosingen for 39 år siden. Egil Skarpsno var en pioner og markerte seg som Norgens beste ultraløper lenge før det ble en follkesport i i Norge. Alvdølen har også ett NM-gull og flere medaler på maraton fra 1990- og 2000-tallet.

69-åringen Oddvar Siksjø gjorde et aldri så lite comeback på Strandvoldbrua med 52:11. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

Samleside for Strandvoldrunden (tidl. Strandvoldbruas Minneløp)

Lokalavisa Trysil-Engerdal:

Emil slo alle på Strandvoldrunden

Flere bilder fra Strandvoldrunden

Resultater: