Til sammen stilte 143 opp i Lierløpet søndag 4. mai. 62 løpere hadde valgt den korteste distansen á 5 kilometer. 64 løp 10 kilometeren, mens 17 løpere hadde valgt halvmaraton.



Løpere på ulike distanser. Til venstre ser vi Oda Wennemo, som ble nummer to på 5 km. (Foto: Samuel Hafsahl)

Eskil Lindestad og Ida Ervik Raaness best på 5 km

Det var Snøgg friidretts Eskil Lindestad som tok hjem seieren på 5 kilometeren. Han løp på 17.16. Olai Spillum fra IF Hellas fulgte på plassen bak, og kom i mål på 17.54. Fredrik Skretteberg tok tredjeplassen med 18.05.



Eskil Lindestad var best på 5 km. (Foto: Samuel Hafsahl)

I kvinneklassen var det Eida Ervik Raaness som løp raskest, med 19.53. Oda Wennemo fulgte nærmest med 20.17, og Emilie Slåtto Gomnes var nummer tre med 20.53.

Ida Ervik Raaness var raskest av kvinnene på 5 km. (Foto: Samuel Hafsahl)

Sigve Høydahl og Karoline Holum Kjærnes vant 10 km

På den doble distansen var det Sigve Høydahl som vant med 33.28 på klokka. Markus Mæland fra Oseberg skilaf tok andreplassen med 34.25, mens Markus Qvenild-Svennungsen fra Norconsult BIL ble nummer tre med 36.23.



Sigve Høydahl tok seieren på 10 km. (Foto: Samuel Hafsahl)

Karoline Holum Kjærnes fra SK Vidar sikret seg såvidt førsteplassen med 41.01. På samme tid i mpl kom Julie Dyve, men måtte nøye seg med andreplass. Kari Instefjord, også hun fra SK Vidar, ble nummer tre med 44.45.



Karoline Holum Kjærnes vant 10 kilometeren. (Foto: Samuel Hafsahl)

11-åringen Liam Grude Eretveit løp 10 kilometer denne gangen. På 39.42. (Foto: Samuel Hafsahl)

Christian Barth og Kjersti Ervik vant halvmaraton

På dagens lengste distanse var det Christian Barth fra Konnerud IL som sikret seieren på 1.22.31. Det var 17 sekunder foran Sebastian Øverås fra Höegh Sport, som fikk 1.22.48. På tredjeplass kom Vidar Bjørkedal fra Geilo IL. Han løp på 1.27.25



Christian Barth løp raskest på den lengste distansen. (Foto: Samuel Hafsahl)

I kvinneklassen var Kjersti Ervik best i dag, med 1.34.46. Resten av feltet løp i klasse K23, mens Ervik stilte i klasse K50. Tonje Marie Bergem var nær seier, men løp inn til andreplass to sekunder bak vinneren, på 1.34.48. Ellen Skrimstad ble nummer tre med 1.34.53. Tett i tet her altså.



Kjersti Ervik vant halvmaraton. (Foto: Samuel Hafsahl)

Se alle resultater her