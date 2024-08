Duatlon er en multisport som kombinerer løpe- og sykkeletapper. Men Hof Toppers nøyer seg ikke med to løpeetapper og en sykkeletappe, her er det flere fjelløp innimellom syklingen. Deltagerne kan velge mellom to ulike distanser: enten 5 eller 3 topper.

Hof Toppers er konkurranse hvor man sykler til angitt sykkelparkering løper opp/ned til en topp, sykler til neste sykkelparkering osv.

Og når arrangementet har fått låne navn av Frank Løke så skjønner man at dette kan være litt ekstremt. Frank Løke var selv med, på 5 topper, men havnet litt ned på resultatlisten.

Dette var ikke noe som skremte vekk folk fra å prøve seg, det var 57 deltagere på 5-toppersløypen og 89 på 3-toppersutgaven, kalt Løke Challenge.

Dette var 15. gang Hof Toppers duathlon ble arrangert.

I Hof Toppers er det to distanser, Løke Challenge/3topper og 5 topper. 5 topper består av 36 km på sykkel, 10 km løping og 1.600 høydemeter. 3 topper består av 27 km sykkel, 5 km løping og ca. 690 høydemeter. Hele løypa er godt merket. Ca. 150 deltagere stilte til start i årets Hof Toppers.

Vinner av Løke Challeng damer ble Anita Dalen fra Vegårdshei il, foran Vilde Lewenhaupt, Asker CK. Øystein Askjem, Tønsberg sykkelklubb vant Løke Challenge/3 topper herrer foran Andreas Trolldalen fra Andebu.

Randi Løvli Damgaard vant 5 topper Damer.

Vinner av herrer 5 topper vant Henning Bjerkseth, Royal Sportsklubb foran Sander Floeng fra Hof il. Bjerkseth vant også 5 topper i 2023.



Dagens store prestasjon sto Per Kristian Saastad, Sandefjord for. Saastad deltok på begge distansene. Han vant klassen sin på 5 topper og ble nr. 3 totalt av alle deltagere. Etter å ha kommet i mål på 5 topper fikk Saastad ca. 10 min pause før starten på Løke Challeng/3 topper gikk. På denne distansen ble Saastad nr 3 i sin klasse.

(Bilde: Dagens «råtass» Per Kristian Saastad)



Konkurranseværet var veldig bra på lørdag og arrangøren Hof idrettslag fikk mange positive tilbakemeldinger på arrangementet.

Offisiell Resultatliste

5 topper Dame 21 - 49 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 501 Randi Løvli Damgaard IL 3:08:11 2 503 Mia Ruud Helgesen Aibel Asker BIL 3:46:50 3 502 Viktoria Baastad Vivestad Ved og El 4:06:36

5 topper Dame 50 - 69 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 507 Inger Synnøve Liset IL Ivrig 3:29:32 2 505 Marianne Eggen Pettersen - 4:12:34 3 504 Kari Prøven Eid il 5:18:26



Øyvind Bjerkseth, vinner av 5 topper.

5 topper Herre 21 - 49 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 522 Øivind Bjerkseth Royal Sportsklubb 2:34:01 2 543 Sander Floeng Hof IL - Mandagstrimmen 2:46:37 3 534 Tor H Herland Hof Il/Mandagstrimmen 2:53:57 4 511 Lars Amund Toftegaard Team Slitebu 2:54:19 5 542 Øistein Olsen Kjekkas IF 2:57:43 6 528 Thomas Nordbotten Nordbotten IL 3:04:09 7 539 Christoffer Nordbotten Team Nordbotten 3:10:18 8 533 Frank Løke Action Frank 3:12:55 9 525 Geir Flathen Heldiggris 3:17:11 10 514 Asmund Herland Hill Killers 3:18:12 11 508 Anders Nilsen Team Kommuneskilt-Smultring 3:20:56 12 532 Aidas Kvietkauskas Bergene Holm AS 3:27:27 13 541 Kjetil Gundersen Gundersen Lie AS 3:33:20 14 521 Kristian Skolem Mandagstrimmen 3:33:52 15 540 Simon Norhall Ingen 3:34:23 16 510 Nils Ludvig Kalager Re Sykkelklubb 3:36:01 17 529 Jon Yngve Larsen NR Sport 3:36:59 18 523 Arnstein Brotnow Mandagstrimmen 3:38:54 19 513 Thomas Goverud-Holm Hof il 3:40:11 20 535 Jon Martin Glenne Team Glenne Bygg 3:45:58 21 530 Ole-Kristian Kristiansen Team United Bakeries 3:46:31 22 519 Petter André Aas-Larsen Oslofjod Triatlon 3:49:12 23 520 Stian Stokke Marthinsen Vivestad ved og el. 3:57:55 24 517 Mathias Foyn Wahlqvist Hillkillers 4:01:37 25 516 Ole-Kristian Bonstad Hillkillers 4:01:38 26 518 Edvard Stokke Vivestad ved og el. 4:02:08 27 531 Sondre Vassdal Vassdal 's 4:07:07 28 509 Ole Alexander Nordbotten Nordbotten Turn 4:11:24 29 515 Tom Frode Carlsson Klubbløs 4:11:37 30 512 Kevin André Andersen . 4:19:07 31 538 Aleksander Borge - 4:33:29 32 524 Thomas Furuheim Hof il 4:33:52 33 536 Jan Erik Hamre Nærbutikken Eidsfoss 4:40:42 34 526 Ronny Alver Gursli Ingen 4:49:43 35 561 Petter Korslund Fjorden Riders 4:49:44



Fra en av sykkelparkeringene.

5 topper Herre 50 - 69 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 14 551 Tom Vassdal Vassdal's 1:23:23 1 544 Per Kristian Saastad Team Kommuneskilt Smultring 2:50:13 2 555 Espen Liset IL Ivrig 3:00:04 3 562 Pål Tangen Rederiforbundet Sport 3:11:11 4 545 Hallgeir Haug Land CK / Lyn Ski 3:11:53 5 556 Thomas Ljungmann 3Dto1 3:26:47 6 548 Frode Ekse GAN Bil 3:29:30 7 553 Hans Peter Fleischer Thorrud 4:23:50 8 550 Ståle Augerud Bergene Holm 4:24:07 9 552 Hugo Sollie Team Sollie 4:25:44 10 546 Rune Norhall Gullhaug 4:26:40 11 547 Steinar Øvreås OK Horten 4:27:58 12 549 Knut Almenningen Hof il 4:33:37 13 554 Lars Rønneberg Statkraft Bedriftsidrettslag (ST 4:43:21

5 topper Herre Under 20 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 558 Gard Øvreås Viljugrein OK Horten 4:27:33 2 559 Truls Rønneberg Furuheim Hof il 4:32:45

EL - sykkel / Løke Challenge

Startnr. Navn Klubb Tid 384 Per-Arne Ødegård Demanor AAS 2:08:05 387 Petter Thorsen Nordbotten 2:32:24 388 Wenche Bu Botne Skiklubb 2:34:08 385 Hilde Trandokken Backe Vestfold Telemark AS 2:51:02 381 Christine Lie Backe Vestfold Telemark 2:51:21 389 Tor Stokke DnB 2:51:33 386 Tone Trandokken DnB 2:51:33 382 Kjersti Fleischer Hof il 2:59:12 383 Anette Kalager Team Kalager 2:59:19

Løke Challenge Dame 21 - 49 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 318 Anita Dalen Vegårshei IL 1:47:17 2 309 Vilde Lewenhaupt Asker Ck/Eiker CK 1:55:59 3 312 Birgitte Rønningen Re Sk 2:03:25 4 310 Zuzanna Jeskowiak Ingen 2:04:03 5 304 Mariann Solberg Hof il 2:05:36 6 311 Hedda Goverud- Holm Hof il 2:11:02 7 302 Linn Sveen-Larsson Hof il 2:29:00 8 308 Julie Guttormsen Team mdg 2:29:40 9 301 Helen Sandnes Oterhals Team Dramaqueen 2:39:25 10 314 Marianne Blaauwgeers-Brekkedalen Blåsvær 2:40:49 11 303 Tonje Gurrik Hof il 2:48:07 12 313 Lene Paulsen Walderhaug Holmestrand mdg 3:08:05 13 306 Elisabeth Hannevold Johannessen HT Club 3:25:59 14 305 Johanne Elida Kalager Team Kalager 3:26:01

Løke Challenge Dame 50 - 69 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 321 Janicke Paasche Ingen 2:07:37 2 320 Mette Kampenhaug Glitre Offroad 2:08:03 3 397 Tove Damgård IL Ivrig 2:23:43 4 323 Anita Tønder Holmestrand Sykkelklubb 2:39:54 5 322 Lene Johansen Ht-Club 2:42:55 6 319 Anita Hansen Lørenskog Sykkelklubb 2:47:17

Løke Challenge Dame Under 20 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 325 Erle Goverud-Holm Hof il 2:10:29 2 324 Anya Morrison Team Morrison 2:18:10

Løke Challenge Herre 21 - 49 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 394 Andreas Trolldalen Andebu 1:33:42 2 398 Sindre Løvli Damgaard Bergene Holm As 1:49:50 3 328 Amund Langtangen Mandagstrimmen 1:51:32 4 342 Lars Lynge Christiansen Vegårshei IL 1:53:28 5 393 Trond Rønningen Hvem er Best i Kolstadløkka 13 1:54:05 6 327 Terje Glenne Team Glenne Bygg 1:58:35 7 329 René Kristensen Støtt Ukraina 1:58:49 8 335 Jakob Johansen Ht-Club 2:02:53 9 336 Anders Gravdal Knipen Kneikelag 2:02:54 10 307 Petter Åsberg Kjennerud Hof Dekkservice 2:19:37 11 390 Ulrich Aasland - 2:20:15 12 339 Ronny Nagel Gjelstad Nortura BIL 2:21:47 13 334 Thomas Hunstad Team Viktor 2:26:30 14 326 Anders A Nilsen Team Kommuneskilt Smultring 2:29:19 15 333 Harald Inderberg Demanor AS 2:35:44 16 330 Øyvind Svendsen Hof il 2:43:19 17 331 Thorolf Kalager Team Kalager 3:25:59 18 399 Lars-Jørgen Sælø HT Club 3:26:01 19 332 Cato Schovwenaars Demanor AS 3:26:36

Løke Challenge Herre 50 - 69 år

Startnr. Navn Klubb Tid 360 Øystein Askjem Tønsberg Sykkelklubb 1:28:47 366 Frode Engelund Ceres 1:38:02 345 Per Kristian A Saastad Team Kommuneskilt Smultring 1:43:51 355 Carl Fredrik Rønningen Re Sk 1:46:14 354 Steinar Hunstad Team Viktor 1:57:10 369 Morten Myhre Andersen . 2:02:13 359 Roar Johansen Ht-Club 2:06:11 371 Pål Rogne-Renna CK Jarlsberg 2:06:59 346 Freddy Lystad Sandefjord Kommune 2:08:37 347 Magne Husby MH 2:09:06 365 Jarle Hannevold Hof il 2:09:08 367 Rolf Christian Glenne Sykkelgutta 2:12:17 357 Morten Engnes Sande KK 2:12:33 361 Lars Erik Fagerli Team Glenne Bygg 2:14:16 362 Ivar Gurrik Hof il 2:25:43 363 Kai Midtskogen Botne Skiklubb 2:31:36 351 Tommy Marthinsen Demanor AS 2:35:44 352 Stein-Helge Rinde Demanor AS 2:35:44 349 Nils Petter Lauritsen Demanor AS 2:35:45 370 Yngve Gravdal Knipen Kneikelag 2:37:26 368 Ronny Blaauwgeers Blåsvær 2:37:35 353 Espen Bruun - 2:41:12 344 Ole Jonny Nordbotten Nordbotten IL 2:42:22 396 Leif Arne Nordbotten Nordbotten IL 2:42:31 356 Jarle Olsen Bergene Holm As 2:45:14 372 Arnt Gurrik Hof il 2:53:34 358 Arne Johan Bu Botne Skiklubb 3:11:12 364 Roar Larsen Botne Skiklubb 3:11:15 348 Axel Abel Demanor AS 3:26:38 350 Henning Nilsen Demanor AS 3:26:41

Løke Challenge Herre Over 70 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 375 Arne Kristian Langtangen De Hofteopererte 2:49:01

Løke Challenge Herre Under 20 år

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 395 Herman Asmyhr-Andersen Vestfossen If 1:27:36 2 392 Elias Rønningen Hvem er Best i Kolstadløkka 13 1:46:50 3 391 Leander Rønningen Hvem er Best i Kolstadløkka 13 1:49:26 4 378 Preben H. Fagerli Team Glenne Bygg 2:14:16 5 377 Anders Åsberg Kjennerud Hof Dekkservice 2:15:30 6 376 Markus Haga Glenne Team Glenne Bygg 2:22:04 7 379 Kristian Blaauwgeers Blåsvær 2:35:10



Frank Løke og Inger Synnøve Liset tar seg en prat etter gjennomført 5 topper.



God info og godt merket løype.