Etter at hele 399 løpere hadde boltret seg i barneløpene, var det klart for første løp med tidtaking - 5 km.



(Foto: Einar Søndeland)



Lengst fremme ses fra venstre Thomas Asgautsen, Håvard Mæle og Heine Fjellhaug. Mathea Lægran i rød Skjalg-drakt følger på 5.plass og Maria Wiig i rødt kom også greit ut.



5km feltet løp først 100m langs hovedtribunen før man etter en fin rundtur i år kunne svinge inn samme vei man løp ut og så løpe motsatt vei mot mål.

Daglig leder i Friidrettsgruppa Gunbjørg Harveland gledet seg i solen etter et arrangement hvor tilsynelatende alt gikk på skinner. (Foto: Einar Søndeland)

Heine Fjellhaug, Undheim tok en klar 5 km-seier med tiden 16.08. Forhåndsfavoritt Andreas Penne Nygård uteble fra start. (Foto: Einar Søndeland)



Thomas Asgautsen var mer fornøyd med at sønnen fikk sin løperdebut i Sandnesløpets barneløp, enn han var med den drøye motbakken opp til stadionområdet. Asgautsen ble nummer to.

Thomas Asgautsen i mål på 16.19. (Foto: Einar Søndeland)

Brillefine løpere. (Foto: Einar Søndeland)



Brillefine løpere som utgjorde topp 3 på 5 km i Sandnes. Håvard Mæle til høyre er også småbarnspappa og trener likevel meget bra. Med 16.34 var han 27 sek foran en tidligere EM gullvinner i terreng løp, for lag Lars Erik Malde fra Skjalg på 4.plass.

Lars Erik Malde (Foto: Einar Søndeland)



Lars Erik Malde, som på Norges vinnerlag løp sammen med blant andre Sindre Buraas, Sondre Nordstad Moen, Henrik Ingebrigtsen og Ørjan Grønnevig, er blant veldig få med gammel storhet som fortsatt finner glede i å delta i lokale mosjonsløp.



Maria Wiig. (Foto: Einar Søndeland)



Med kun åtte skarpskodde menn foran seg kunne Spirits Maria Wiig løpe triumferende til mål som 5 km-vinner på 17.44. Tiden er oppnådd i en relativt krevende WA kontrollmålt 5 km, som trolig med vindforhold som tidligere i uka ville gitt en tid på høyt 16 tallet.



Fra venstre: Christina Maria Toogood, Maria Wiig og Mathea Lægran. (Foto: Einar Søndeland)



Terrengprofil tatt i betraktning kunne nok Maria etter lørdagens oppvisning være i stand til å løpe den meget lettløpte Stavanger 5k langt ned mot 16.15-16.20 tallet. Ja, såfremt Maria i all sin travelhet rekker å prioritere et løp kl 09 en lørdag morgen i byen den 3.mai.



Skjalgs Maria Lægran gikk skadet etter sin strålende høstsesong og startet forsiktig trening opp igjen i januar måned. Men hun er i gang igjen. Med tid 18.53 var hun 22 sekunder foran Christina Toogood på 3.plass.

Halvmaraton

Når man vet hvor kritisk de første 200 meterene av ethvert distanseløp er for løpets endelige utfall - har trolig så vel Lars Stangeland på 10.plass og Sigbjørn Groven på 16. plass en altfor høy åpningsfart her de stormer ut porten på 2. og 3. plass like bak suverene Kiruhura Ntagunga.

Lars Stangeland (4337) og Sigbjørn Groven (4196). (Foto: Einar Søndeland)

Preben Aase (4338) og Bjørn Erik Langstein (4246). (Foto: Einar Søndeland)

På 4. og 5. plass vel 200 meter etter start ligger Preben Aase og Bjørn Erik Langstein som i Barcelona halvmaraton løp på henholdsvis 1.11.16 og 1.08.54.

Lisa Marie Ravndal. (Foto: Einar Søndeland)



Unge Lise Marie Ravndal var forhåndsfavoritt i kvinnenes halvmaraton etter solide 1.29.15 på halvmaraton som siste av tre distanser under Sola-trippelen i januar. Som liten lett løper kan nok også Lise Marie ha fått trøbbel med å holde seg på veien i vindkastene som løpere ble møtt med utover i løpet. Lise Marie endte på 3.plass på 1.38.12.



Kiruhura Emmanuel Ntagunga leverte sterkt i vinden. (Foto: Einar Søndeland)

Med cirka 9 minutters seiersmargin til 2. og 3.løper i mål, henholdsvis Preben Aase og Bjørn Erik Langstein, er det kun opp til fri fantasi hvor godt løpet til Sandnes ILs nye storløper Kiruhura Emmanuel Ntagunga skal defineres. Men at Ntagunga med tiden 1.06.44 leverte årets nest beste norske halvmaraton-prestasjon forholdene tatt i betraktning, kan det neppe være noen tvil om.



Bjørn Erik Langstein (4338) og Preben Aase (4246). (Foto: Einar Søndeland)

Både Spirits Preben Aase og Tomrefjord Bjørn Erik Langstein er inne i en hard treningsperiode. Aase løp sist lørdag den 10 km lange kontrollmålte Orremila på 32.22. Langstein er godt i gang med forberedelser til London Maraton om 4 uker. Han startet dagen med rolig 15 km morgentur før en hurtig langtur stod på programmet lørdag ettermiddag. Målsetting 2.25 i London absolutt er innenfor rekkevidde.



GTIs Simen Holvik endte på 39. plass totalt og 4. plass i klasse 45-49 år, med tiden 1.29.03. (Foto: Einar Søndeland)



Siw Bærheim fra Kleppe løp inn til seier i kvinneklassens halvmaraton med tiden 1.36.47.

- Har jeg vunnet? Utbrøt Siw Bærheim da hun fikk Direktesports mikrofon opp i ansiktet klar for seiersintervju direkte sendt ut i de tusen hjem.



Siw Bærheim tok seieren på halvmaraton. (Foto: Einar Søndeland)



Ingvild Anfinsen fra Sandnes løp et utrolig jevnt og fint løp hvor farten lå konstant på 4.33 pr km såfremt ikke harde motbakker eller motvind kom i veien. Inn til 2.plass med 1.37.14.

Ingvild Anfinsen. (Foto: Einar Søndeland)

Unge Vegard Rotseth fra Bryne jempet seg gjennom vindkastene og ble best blant 12 unge som fullførte halvmaraton. (Foto: Einar Søndeland)



10 kilometer

Bjørnar Ustad Kristensen med 8.16.75 på 3000 meter hinder, 11 NM gull og deltakelse i EM og VM på 3000 meter hinder, ligger langt fremme fra start på 10 km. Han fant etterhvert ut hvor lite hensiktsmessig det var å fortsette å løpe på tid i vinden som etterhvert løperne ble møtt med. Bjørnar ble en av mange som valgte å stå av.



Start 10 km. (Foto: Einar Søndeland)



Langt fremme 150 meter etter start på 10 km, ligger løpsvinner Sara Aarsvoll Svarstad (2137), Sandnes IL. Hun løp på 36.37. Marie Kloster (2176) fra Skjalg fulgte etter hvert på andreplass med 38.40. På 3.plass med tiden 40.15 kom Sara Olsen, NTNUI/Team TS.



Godt plasserte kvinner etter start. (Foto: Einar Søndeland)



Trolig ville sluttidene vært minst to minutter bedre i en mer lettløpt 10 km og under normale vindforhold.



Det ble dobbeltseier til arrangørklubben Sandnes IL på 10 km menn. Frew Zenebe Brkineh vant med 33.46, foran Martin Ukkelberg Sløgedal 34.03 og med Pavel Laputjov, LEC team på 3. plass 34.21.



