Løypen rundt Tveitevannet har blitt brukt til Springkarusell i mange år, men den fine og naturskjønne løypen var denne gangen stedet for vekslinger og raske etappeløp da Bedriftsidretten Vestland inviterte til bedriftsstafett.

Den fem kilometer lange løypen var delt opp i fem etapper, og det var i alt 15 lag som kjempet mot hverandre. Det var både herre- og mixklasse.

I værforhold som var ideelle for løping, mildt og oppholdsvær, ble det mange intense dueller og tette vekslinger.

De fleste lagene stilte i mix-klassen, der var det i alt 10 lag som gjennomførte stafetten. Det var i tillegg 5 rene herrelag.

I Mix-klassen var det det beste laget som kjempet med seg selv. Her stilte nemlig Norconsult med to lag, som viste seg å være blant de aller beste. Det ble til slutt Norconsult 1. lag som tok seieren foran Norconsult 2. lag. Det tredje beste laget, Team Trav, stemplet i mål over 2 minutter bak vinnerlaget.

I herreklassen ble det Bergen Brannkorps Idrettslag som kom først i mål. Bak disse var det et lag som også kjempet med seg selv, Sweco 1. lag og Sweco 2. lag.



Starten på årets bedriftsstafett har gått. Løypen er grusveien rundt Tveitevannet.



Laget fra Bergen Brannkorps Idrettslag vant herreklassen.

Resultat herreklasse:

Plass Lag Tid Diff. vinner 1 Bergen Brannkorps Idrettslag 16:25 2 Sweco 1.Lag 17:10 00:45 3 Sweco 2.Lag 19:01 02:36 4 Norconsult 3.Lag 19:18 02:53 5 Ren Bil 21:29 05:04



Norconsult 1.lag vant mix-klassen. Norconsult deltok med to lag, som ble nummer 1 og 2.

Resultater mix-klasse:

Plass Lag Tid Diff. vinner 1 Norconsult 1.Lag 16:27 2 Norconsult 2.Lag 16:48 00:21 3 Team Trav 18:59 02:32 4 Etat For Boligforvaltning 20:16 03:49 4 Team Sol 20:16 03:49 6 Havforskningsinstituttet 21:20 04:53 7 Metrologisk Institutt 21:41 05:14 8 Hsi 22:04 05:37 9 Idrettens Hus 22:32 06:05 10 Miljødamene, Equinor 23:50 07:23 11 Idrettens Hus, Fotball DNS



Laget fra Meteorologisk institutt har nettopp gjennomført tredje veksling, og de har laget fra HSI like ved siden av seg. (Haukeland Sykehus Idrettslag).



Laget til Idrettens Hus veksler.



HSI har vekslet til 2. etappe.



Havforskningsinstituttet har tatt et godt grep om pinnen ut til 2. etappe.



Team Trav går ut på 2.etappe.