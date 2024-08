Med drøyt 150 startende er arrangøren fornøyd, og de har ambisjoner om å gjøre enda mer ut av Nerskogsløpet allerede i 2025. Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, og mange ser allerede frem til neste års Nerskogsløp.



Startområdet. (Foto: Arrangøren)

Traséen på halvmaraton går rundt Granasjøen på både asfalt og grusvei, og er omkranset av nydelig natur ved inngangen til Trollheimen. Den byr også på ca. 350 høydemeter. 5 og 10 km går langs Nerskogsveien på asfalt, og er løyper hvor det er vending halvveis.





Granasjøen. (Foto: Arrangøren)



Resultater

Selv med såpass krevende løypeprofil ble det i år satt solide løyperekorder i både dame- og herreklassen på halvmaratondistansen.

Trond Ørjan Eide fra Svorkmo N.O.I fikk tiden 1.15.07 og Lene Berg Hansen fra Byåsen IL løp på 1.30.27.



De 5 beste menn på halvmaraton

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 13 Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I. M23-34 1:15:07 2 1 Jakob Meløy Trondheim & Omegn Sportsklubb M23-34 1:20:33 3 43 Nikolai Aarre Mæhlum Bratsberg IL M35-39 1:21:18 4 67 Bård Indredavik Åndalsnes IF / Stint M40-44 1:22:43 5 16 Ola Rossvoll Bratsberg IL M40-44 1:23:32



De 5 beste kvinner på halvmaraton

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 28 Lene Berg Hanssen Byåsen IL K23-34 1:30:27 2 61 Ingri Meum Byrkjeflot Trondheim & Omegn Sportsklubb K40-44 1:34:22 3 26 rannei sæther Bratsberg IL K55-59 1:38:00 4 18 Andrea Nistad Bodø K23-34 1:38:33 5 32 Silje Nyborg Markabygda IL K35-39 1:42:34





10 km ble vunnet av Hanna Braut fra Oppdal IL og Peder Talsnes fra Strindheim IL. Talsnes hadde fra før løyperekorden på 33.26 satt i 2023, og den overlevde årets løp, sannsynligvis på grunn av relativt sterk vind.



Hanna Braut og Peder Talsnes vant den mellomste distansen. (Foto: Arrangøren)



De 5 beste på 10 km

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 129 Peder Talsnes Strindheim IL M23-34 34:17 2 133 Morten Olsen Fossland Oppdal M23-34 37:54 3 116 Ludvig Strømsnes NTNUI M23-34 38:00 4 136 Einar Meland Oppdal M16-17 38:58 5 128 Simen Hårstad Rennebu IL M23-34 39:23



De 5 beste kvinner på 10 km

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 131 Hanna BRAUT Oppdal SK K23-34 39:23 2 112 Amalie Aandal Oppdal K14-15 43:06 3 122 Torill Ytterhus Haugset Sportsklubben Vidar K23-34 45:56 4 109 Ragnhild Bakke Gjøvik K23-34 49:23 5 123 Ingrid Krogstad Rennebu IL K20-22 50:23



Raskest på 5 km var til alles overraskelse en ung løper fra Åndalsnes IF. 10 år gamle Bastian Straume Indredavik løp fra alle sammen og klokket inn på sterke 18:49. Bastian er nok en løper det blir spennende å følge med på i tiden som kommer. I dameklassen var Elisabeth Stubberud fra Bratsberg IL raskest i årets utgave av Nerskogsløpet 5 km. Det resulterte også i løyperekord på tiden 19.06.



Også på 5 og 10 km er det en del høydemeter som skal forseres, så det er sterke tider i alle klasser.



De 5 beste menn på 5 km

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 152 Lars Wangen Svorkmo N.O.I. M16-17 20:35 2 165 Knut Wangen Svorkmo N.O.I. M45-49 21:00 3 154 Svein Joar Røvik Krokstadøra Idrettslag M23-34 21:46 4 158 Arne Moholdt Jernbanens Idrettslag Trondheim M65-69 22:43 5 153 Mats Hestnes Krokstadøra Idrettslag M23-34 27:15



De 5 beste kvinner på 5 km

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 162 Elisabeth Stubberud Bratsberg IL K35-39 19:06 2 169 Monica Haftorn Iversen Trondheim K45-49 22:53 3 160 Hedvig Gauterud Vollan I.K. / VOF K14-15 23:17 4 163 Lene Flotten Oppdal K23-34 23:50 5 170 Ida Jerpstad Rennebu IL K18-19 26:04



Nerskogsløpet samler mange veldig gode løpere, men de fleste er mosjonister, og arrangøren håper på enda flere løpere på alle nivåer allerede neste år. Det er også håp om å få til et barneløp i området ved Granasjøen. Datoen for neste års løp er 16. august 2025.



(Foto: Arrangøren)



Se alle resultater her