Perseløpets navn sier det meste om hva som er det overordnede målet for mange av deltakerne - Her skal det perses. Og de som har fulgt løpene fra Eidsvoll en stund, vet at det gjerne blir høy perseprosent. At torsdagens løp fikk optimale 12 grader var ingen ulempe for de som jaktet rekorder. Riktig nok blåste det litt, men vind fra sør sies å være relativt gunstig i Perseløpets rundløype.





Øyvind Snilsberg (549), Eskil Skarstein Rød (518) og Oliver Finstad Nytrøen (638). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Se alle resultater her

Eskil Skarstein Rød og Live Lindmark best på 5 km

I herreklassen ble det en duell mellom Eskil Skarstein Rød fra Oppegård IL og Kristoffer Stensland fra Fet skiklubb. Begge løp i klasse 18-19 år. Det var likt mellom dem ved passering halvveis, men så begynte Skarstein Rød å få luke bakover. Han vant på 15.50 og perset på distansen. Stensland tok andreplassen med 16.01. Nummer tre ble Sigurd Nørstebøen fra OSI triatlon som løp på 16.14. Også dette var pers.



Egil Skarstein Rød fra Oppegård IL vant 5 km på 15.50. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ny personlig rekord ble det også for Live Lindmark da hun løp først i mål i kvinneklassen. Hun tok kommandoen tidlig i løpet og passerte målstreken på 18.21. Det var 1 minuttt og 11 sekunder foran Vilde Helene Hansen som løp på 19.32 og Julie Bingen Larsen som løp på 20.34.

Live Lindemark fra Oslo vant 5 km i kvinneklassen på 18.21 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Kristoffer Stensland fra Fet Skiklubb ble nummer to på 5 km med 16.01. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kristina Hjulstad fra BUL løp 5 kmk på 20.39. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



10 km ble vunnet av Øyvind Snilsberg og Line Askheim

På 10 kilometeren stakk Øyvind Snilsberg fra Oslo tidlig avgårde fra resten av feltet. Allerede etter et par kilometer var ledelsen på nesten halvminuttet. I mål var han 1 minutt og 25 sekunder foran nestemann. Snilsbergs vinnertid ble 32.44. Sondre Bollum tok andreplassen med 34.09, mens Erik Lippestad Thorstensen løp inn til tredjeplass med 34.10.



Øyvind Snilsberg fra Oslo vant 10 km på 32.44. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I kvinneklassen ble det samme utvikling i tet som i herreklassen. Line Askheim hadde også en solid ledelse allerede etter et par kilometer, og differansen i mål var omtrent den samme som i herreklassen. Askheim løp på 38.03. Anna Opsahl ble nummer to med 39.23. Begge to fra Eidsvoll og begge to i klasse 35-39 år. På tredjeplass kom Ana Vukovic fra Oslo. Hun løp på 40.24 og satte pers. Kanskje neste Perseløp gir henne sub 40?



Line Askheim løp på hjemmebane og vant 10 km på 38.03. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Simon Hugo Haugen og Kari Mørkved Sylten best på halvmaraton

I herreklassen ville Gjerpen Idrettsforenings løper Simon Hugo Haugen ha fart med en gang, og han fikk tidlig luke bakover. Ledelsen bakover til Jørgen Braaten fra Banden SK var på godt over minuttet, men sistnevnte tok innpå nærmere 40 sekunder på de siste kilometerene. Hugo Haugen vant uansett, og vinnertiden ble 1.18.28. Braaten fulgte på andreplass med 1.18.56. Niklas Pettersson fra Rex IF i Sverige tok tredjeplassen med 1.20.09. For både Braaten og Petterson ble det personlig rekord.



Vinner av halvmaraton Simon Hugo Haugen fra Gjerpen (614). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Det var ikke så mange kvinner som valgte halvmaraton denne gangen. Kun to løpere startet, og Kari Mørkved Sylten fra TWR Lundmarks kom først til mål av dem. Hun løp på 1.44.10. Ruby Maria Semb fra Ski IL i klasse 50-54 år var drøye to minutter bak, med 1.46.22.



Espen Øversveen fra Eidsvoll videregående skole løp 10 km på 46.56. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Henrik Langbråten (504), Fredrik Sjoholt (653), Sondre Bollum (662). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Jørgen Braaten ble nummer to på halvmaraton med 1.18.56. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Kjetil Larsen fra Team Flåklypa løp 10 km på 43.26. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Malene Knutsen Breivik fra SK Vidar løp 10 km på 41.14. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Merethe Kværner Ulsrød og Eirik Emmerhoff fra LOS Cable Solutions. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



