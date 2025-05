2026-utgaven blir også 5-årsjubiléet for Grue Halvmaraton som i likhet med de to første årene blir et rendyrket halvmaratonløp. Arrangøren har kikket i kalenderen og kan opplyse oss som allerde må planlegge neste års sesong at det med fredag som løpsdag for første gang er fridag for folk flest dagen etter “Norges raskeste 1.mai-tog” i Grue. Selv om taket er løftet fra 1000 plasser på distansen i år til 1500 plasser neste år, så forventer Grue IL at alle kommer til å forsvinne på kort tid.

- De to siste årene har vi vært utsolgt i flere måneder før løpsdagen, og sannheten er at vi nok kunne solgt minst det dobbelt om vi hadde åpnet opp for flere. Vi ønsker å holde oss til den planen vi har hatt fra dag én, nemlig å vokse fornuftig og hele tiden sørge for at organisasjonen og logistikken henger med og kan levere en best mulig opplevelse til deg som løper, sier Hans Terje Nesbråten i Grue IL og forteller videre at planen er å optimalisere starttidspunktet med tanke på best mulig forhold.

- Vi styrer dessverre ikke værmeldingen, men vi vet at det året vi får 8-10 grader og lett bris i fra sør så er det veldig få løyper i Europa som kan måle seg med oss, avslutter lederen for Grueløpene.

Grueløpenes nettsider med link til påmelding

Samleside for Grue Halvmaraton med reportasjer, resultater og bilder