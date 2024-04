Totalt stilte 151 løpere til start på en av distansene. 69 hadde valgt 5 kilometer, 43 løp 10 kilometer mens 39 hadde valgt halvmaraton.



Alexander Hoel og Kara Meunier best på 5 kilometer

På den korteste distansen var det Alexander Hoel fra PwC som løp klart raskest av herrene. Han løp i mål på tiden 16.54. Kenneth Holsøker fra Tartanmandag fulgte på andreplass med 17.42, sekundet foran Konrad Amundsen fra Eiker CK som løp på 17.43.



Vinner Alexander Hoel midt i bildet. Helt fremst ser vi Marita Thorsvik Hartz på sin ferd mot halvmaratonseier. (Foto: Lierløpet)

I kvinneklassen var det Kara Meunier fra SK Vidar som vant på 18.38. Vilde Alstergren fra Gular tok andreplassen med 19.13 og Veslemøy Rønnevik fra SK Vidar ble nummer tre med 19.18.



Kara Meunier i mål til beste tid. (Foto: Lierløpet)





10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1412 Alexander Hoel PwC BIL M23 00:16:54 2 1375 Kenneth Holsæker Tartanmandag M40 00:17:42 3 1428 Konrad Amundsen Eiker CK M20 00:17:43 4 1357 Andreas Hellesø SK Vidar M40 00:17:46 5 1434 Knut Ramm Statnett M23 00:17:52 6 1405 Simen Leander Løbak M23 00:18:16 7 1439 Tom Dønnem IMOM M50 00:18:19 8 1071 André Abotnes Løpeglede M23 00:18:26 9 1436 Alexander Nybakk Sateba Norway M23 00:18:31 10 1419 Martin Bergsli Rogstad Kjelsås IL M12 00:19:16



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1441 Kara Meunier SK Vidar K23 00:18:38 2 1349 Vilde Alstergren Gular IL K23 00:19:13 3 1449 Veslemøy Rønnevik Sportsklubben Vidar K23 00:19:18 4 1432 Åse Klinkenberg Jevnaker IF/Hytteplan Sport K40 00:19:27 5 1340 Line Sørensen-Ødegård K23 00:19:43 6 1376 Sigrid Vedde Tartanmandag K23 00:19:54 7 1301 Anine Hegre K40 00:22:02 8 1348 Maria Berglund Skiplukkern K40 00:22:04 9 1417 Layla Omar-Davies Saffron AC K20 00:22:31 10 1336 Anne Olivia Landsværk Nesodden IF K13 00:22:53



Herrer klassevinnere

1419 Martin Bergsli Rogstad Kjelsås IL M12 00:19:16 1407 Henrik Bakken Nerigård Privat M13 00:20:52 1394 Peder Kleiven Sømåen FIK Ren-Eng M14 00:21:47 1428 Konrad Amundsen Eiker CK M20 00:17:43 1412 Alexander Hoel PwC BIL M23 00:16:54 1375 Kenneth Holsæker Tartanmandag M40 00:17:42 1358 Even Nedberg Romerike Ultraløperklubb M45 00:19:25 1439 Tom Dønnem IMOM M50 00:18:19 1355 Morten Hansen Sk vidar M60 00:23:26 1408 Arne Erlingsen M65 00:22:09 1338 Helge Jacob Horn M70 00:24:16 1391 Inge Vinje -Tjøme løpeklubb M75 00:24:45 1393 Noah Husmo 00:32:10



Kvinner klassevinnere

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1303 Vienna Hegre Seljevold Tyrving IL K11 00:26:14 1 1336 Anne Olivia Landsværk Nesodden IF K13 00:22:53 1 1359 Tuva Olstad Asker Kunstløpklubb K16 00:27:02 1 1417 Layla Omar-Davies Saffron AC K20 00:22:31 1 1441 Kara Meunier SK Vidar K23 00:18:38 1 1432 Åse Klinkenberg Jevnaker IF/Hytteplan Sport K40 00:19:27 1 1360 Yvonne Olstad K45 00:25:59 1 1300 Stina Wall K50 00:27:32 1 1316 Marit Follestad Tandberg Løpeglede K55 00:29:59 1 1309 Ellen Kari Johansen K60 00:32:29 1 1372 Kristin Isachsen Asker Skiklubb Friidrett K65 00:22:54 1 1328 Kirsti M. Johnsen Tjøme løpeklubb K70 00:23:52

Bjørnar Tho og Anette Nordby vant 10 kilometeren

Det ble en seiersmargin på et snaut minutt for Bjørnar Tho fra HRC på den mellomste distansen 10 kilometer søndag formiddag. Han løp på 34.41. Øyvind Lie fra Øystre Slidre idrettslag tok andreplassen med 35.39 og Magnus Skourup Rognebakke fra IF Sturla ble nummer tre med 36.03.



Bjørnar Tho mot mål og beste resultat i herreklassen. (Foto: Lierløpet)

I kvinneklassen løp Anette Nordby klart raskest, på den sterke tiden 35.37. 14 år gamle Hannah Martine Bergh fra IF Sturla ble nummer to med 41.17, mens Ann Bejvall tok tredjeplassen med 47.47.





10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1370 Bjørnar Tho HRC M23 00:34:41 2 1423 Øyvind Lie Øystre Slidre Idrettslag/SK Vidar M23 00:35:39 3 1406 Magnus Skourup Rognebakke IF Sturla M18 00:36:03 4 1356 Lars Martin Falck SK Vidar M23 00:36:29 5 1424 Roy Erling Wara Helgerud Runners M45 00:36:30 6 1353 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb M23 00:36:31 7 1324 Lars Erik Bjørnstad Halvorsen HRC / Equinor BIL M40 00:36:57 8 1350 Knut Olav Dalsbotten M23 00:37:08 9 1400 Erik Solhaug Kero M23 00:37:42 10 1433 Mathias Askjer Horten M23 00:37:44



Alle kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1429 Anette Nordby K23 00:35:37 2 1440 Hannah Martine Bergh IF Sturla K14 00:41:17 3 1347 Ann Bejvall K40 00:47:47 4 1389 Vibeke Owren K40 00:48:11 5 1280 Siri Birgitte Aalvik K23 00:48:53 6 1380 Maria Rogvin K23 00:55:25 7 1330 Stine Backmann Bekkevar Schnellfahrer K23 00:56:48



Herrer klassevinnere



BIB Navn Klubb Klasse Tid 1406 Magnus Skourup Rognebakke IF Sturla M18 00:36:03 1370 Bjørnar Tho HRC M23 00:34:41 1324 Lars Erik Bjørnstad Halvorsen HRC / Equinor BIL M40 00:36:57 1424 Roy Erling Wara Helgerud Runners M45 00:36:30 1361 Asgeir Johannessen M50 00:43:06 1382 Roar Kalrud Team Road Safety M55 00:57:31 1331 Svein Hustuft Runar il M60 00:45:23 1371 Vidar Ellefsen Team Sportsmanden M65 00:42:30



Kvinner klassevinnere



BIB Navn Klubb Klasse Tid 1440 Hannah Martine Bergh IF Sturla K14 00:41:17 1429 Anette Nordby K23 00:35:37 1347 Ann Bejvall K40 00:47:47

Sindre Strand og Marita Thorsvik Hartz vant halvmaraton

Med litt over fem minutter tilgode på nestemann, var det Sindre Strand fra Horten løpeklubb som vant halvmaraton for menn i Lier denne søndagen. Han vant med 1.18.10. Torstein Eike fra Vidar ble nummer to med 1.23.14 og Vegard Brox tok tredjeplassen med 1.23.54.



Sindre Strand. (Foto: Lierløpet)

I kvinneklassen ble det seier til Marita Thorsvik Hartz fra Kil Kondis, og her var det også stor seiersmargin. Hun vant med tiden 1.25.12. På andreplass kom Benedikte Frøseth med 1.39.55 og tredje best ble Hege Ludvigsen med 1.48.01.



Marita Thorsvik Hartz ble klart beste kvinne på halvmaraton. (Foto: Lierløpet)





10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1395 Sindre Strand Horten løpeklubb M23 01:18:10 2 1333 Torstein Eike Vidar M23 01:23:14 3 1354 Vegard Brox Bøler IF Friidrett M45 01:23:54 4 1274 Nicolai Borenstein SK Vidar M23 01:25:03 5 1403 Steve Enger M55 01:25:17 6 1442 Jarle Naustvik Stabekk M50 01:25:46 7 1437 Glenn-Håvard Sønju M40 01:25:48 8 1292 Hans Christian Eriksen M23 01:26:03 9 1364 Trygve Berge Treningscamp M45 01:28:00 10 1352 Sebastian Hack M20 01:28:49



Alle kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 1409 Marita Thorsvik Hartz Kil Kondis K23 01:25:12 2 1367 Benedikte Frøseth K23 01:39:55 3 1284 Hege Ludvigsen K23 01:48:01 4 1285 Marianne Halvorsen K23 01:48:40 5 1325 Ingrid Aalien Ødegård K18 01:57:54 6 1287 Ingrid Høgset K23 02:03:37 7 1311 Line Christiansen K23 02:04:55



Klassevinnere herrer



BIB Navn Klubb Klasse Tid 1352 Sebastian Hack M20 01:28:49 1395 Sindre Strand Horten løpeklubb M23 01:18:10 1437 Glenn-Håvard Sønju M40 01:25:48 1354 Vegard Brox Bøler IF Friidrett M45 01:23:54 1442 Jarle Naustvik Stabekk M50 01:25:46 1403 Steve Enger M55 01:25:17



Klassevinnere kvinner