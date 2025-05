Perseløpet på Eidsvoll lot ikke helligdag være hviledag, og satte opp løp på tre distanser - halvmaraton, 10 kilometer og 3 kilometer. Med henholdsvis 7, 91 og 56 fullførende. I tillegg var fem barn i aksjon i et eget barneløp.

Og persingen er det fortsatt ikke noe å si på: Hele 70 løpere dro fra Eidsvoll med ny pers på samvittigheten.



75-åringen Rolf Meek er imponerde kjapp i beina. 14.10 på 3 km er sterke saker i 75-79-årsklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Thomas Mittet og Pernille Unhjem best på halvmaraton

Det var ikke så mange som ønsket seg en halvmaraton på Kristi Himmelfarts dag, men ni løpere stilte til start, hvorav syv fullførte. Best i herreklassen ble Thomas Mittet som løp på 1.24.36. Nest best var Balder Nakkeid fra Romerike Ultraløperklubb med 1.42,56. Fra samme klubb, ett sekund bak, kom Marius Nakkeid. Vi tar vel ikke mye feil hvis vi gjetter at det er noe familiært mellom 2. og 3. plassen.

Pernille Unhjem ble beste kvinne, med 1.57.17. Mona Bakke løp på 2.01.13. Disse to var de eneste kvinnene som fullførte.



Moldenseren Thomas Vee Mittet vant halvmaraton på 1.24.36. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Lars Laulo og Karoline Kjærnes vant 10 km

Det ble seier med cirka et halvt minutt for Hemings løper Lars Laulo på 10 kilometeren. Han løp i mål på 33.19. Bak ham fulgte Torbjørn Svanstrøm med 33.46 og Simon Ramskeid med 34.25.



Vinner på 10 km Lars Laulo løp på 33.19, men åpnet meget optimistisk for snittfarten på førsterunden (2.632 km) var 3.14. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I kvinneklassen var det Karoline Kjærnes som var raskest, med 39.33. Line Bredalslien fra Tynset IF tok andreplassen med 40.13, mens Annica Hernes fra Fossum IF ble nummer tre med 40.20.

3 kilometeren ble vunnet av Anders Vamsæter og Kjersti Christina Moody

Med vinnertid på 9.56 var det Anders Vamsæter som var raskest av herrene i den korteste løypa. Nest etter ham fulgte Kennet Baarlid fra Adamstuen løpeklubb med 10.13, før Henrik Nilsson med 10.40.

I kvinneklassen løp Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb (klasse 50-54 år) inn til ny pers på 11.28, og var dermed best. Katinka Moody-Bongaard ble nummer to med 11.44, mens Liz-Helen Løchen fra SK Vidar tok tredjeplassen med 11.47.



Kjersti Christina Moody vant kvinneklassen med tiden 11.28. 16 sekunder bak kom datteren Katinka Moody-Bongard og ble nummer to. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Her spurter Katinka Moody-Bongard mot mål - ikke langt bak moren. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

8-åringen Syver Rognstad Post løper fortere og fortere. Denne gangen ble det pers på 3 km med 12.42. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Bjørn Tore Gullord, opprinnelig fra Biri, blir 60 år i september og spurter inn på imponerende 11.01. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Brødrene Vebjørn (357) og Nikolai (337) Millidahl spurter om hvem som skal bli best. Rett bak kommer August Smerkerud Knai (348). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Eidsvollingen Kjetil Larsen løp kontrollert inn til pene 12.13. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Gir jernet mot mål - Helene Nilsson og Emil Rognstad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Se alle resultater her