Startklare løpere ved Risvoll skole. (Foto: Ellen Amdal)

Løypa går på Sagastien opp til toppvarden på Hovlandsnuten 6,8 km og 910 hm lengre oppe. Årets arrangement gikk i sterkt vekslende vær fra snøbyger til sol som varmet. Likevel ble det en fin opplevelse for de 200 som deltok. På grunn av været måtte det gjøres et par tilpasninger i programmet, men løpet for de 33 aktive gikk som normalt.

Årets Hovlandsnuten Opp ble en opptur fra det grønne…. (Foto: Helene Fjellheim)

…til det hvite og grå. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Nora Markhus fra Stord IL var suveren som eneste dame under timen med 56:53. Bak eneren var det jevnt med Laila Todem på 2. plass 14 sekunder foran Renate Thingbø.

Laila Todem langet ut på de siste meterne og knep 2. plassen. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Det tre første damene samlet på toppen (fra venstre) Renate Thingbø, Nora Markhus og Laila Todem. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Det var en svært glad Finn Isaksen fra GTI Friidrettsklubb (og Sauda) som sikret seg seieren i herreklassen foran fjorårsvinneren John Duncan fra Sandnes IL. Med tiden 44:11 ble seiersmarginen på 54 sekunder mens avstanden ned til tredjemann, Øyvind Røgenes fra Suldal IL, ble på nesten fem minutter. Vinner av juniorklassen, Thomas Duncan fra Sandnes IL, var fjerdemann til topps med 50:18.

Norges yngste ordfører, Håvard Handeland, var medaljeutdeler på toppen. Her sammen med dagens 1. og 3. mann, Finn Isaksen og Øyvind Røgenes (1571). (Foto: Per Inge Fjellheim)

Thomas Duncan vant juniorklassen der alle tre deltakerne kom inn under 54 minutter og blant de åtte beste totalt. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Løyperekordene tilhører Torstein Tengsareid fra Egersunds IK som i 2019 løp på 41:14, og Ida Waldal fra Førde IL noterte 49:10 i 2022.

Hovlandsnuten Opp sine nettsider

Hovlandsnuten Opp sin facebookside

Resultater