Dette blir en uke hvor du får tilbud om én til to løpetreninger hver dag i flotte naturområder. Treningene er tilpasset alle nivåer enten du løper fort eller sakte. Vi har flere fartsgrupper du kan velge blant. I tillegg til løpetreninger, kan du være med på yoga og styrkeøkter.

Deler: Jack Waitz og Synøve Brox gleder seg til vi skal komme på besøk i Mar de Pulpi, og deler gjerne av sine løpeerfaringer. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

Jack Waitz og Synøve Brox har ferieleilighet i Mar de Pulpi og reiser hit så ofte de kan. Nå har du også mulighet til å være med og oppleve dette idylliske stedet som ligger ved kysten av Spania. Jack og Synøve, som hele seks ganger har blitt kåret til årets langdistanseløper av Kondis, deler av sine erfaringer og kunnskap. Jack er et oppkomme av historier fra den tida han og Grete reiste rundt på maratonløp og internasjonale mesterskap. Det er bare å glede seg.

Mar de Puli er et lite sted langs kysten av Middelhavet hvor det finnes en liten matbutikk med rikt utvalg, og flere restauranter hvor du kan kjøpe lunsj og middag. Hver kveld går vi samlet for å spise middag slik at de som ønsker det kan slå følge.

Dette er et forholdsvis nytt feriested med moderne leiligheter med alt fra oppvaskmaskin, vaskemaskin, steke- og kokemuligheter. Leiligheter med to eller tre soverom, har alle to bad. Om du bestiller enkeltrom, får du soverommet for deg selv. Om du ønsker å ha hele leiligheten for deg selv, bestiller du leilighet med ett soverom og ber om enkeltrom.

Flott parkanlegg: Ferieleiligehetene ligger rett ved Middelhavet og i et flott og veletablert parkanlegg. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

I tillegg til Jack Waitz og Synøve Brox har vi fått med flere dyktige løpetrenere.

Her er en oversikt over løpetrenerne

Jack Waitz

Synøve Brox

Sol Haugen

Runar Gilberg

Trond Jørgensen

Roy Erling Wara

Connie Schneider

Marianne Røhme

Elisabeth Stubberud

Stine Helena Bang Svendsen

Forfriskende: Etter løpeturen kan det være forfriskende deilig med et bad i Middelhavet før vi går opp til leilighetene for å dusje. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

Leilighetene: Leilighetene ligger i toetasjes rekkehus med én leilighet i første og én i andre etasje. Parkområdet rundt leilighetene er flott opparbeidet. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)