Vi planlegger daglige løpetreninger, og mange dager vil deltakerne også få tilbud om to løpeøkter, der den siste er en restitusjonsjogg i naturskjønne omgivelser. Vi legger også inn yoga- og styrkeøkter i tillegg til at det blir mulig å prøve aquajogg for de som er interessert i det.

Ukas høydepunkt vil være en langtur langs kyststier. De som velger det lengste alternativet vil få over 30 kilometer, mens vi har kortere alternativer for dem som føler at 10 kilometer er langt nok.

Flott boligområde

Vi bor i et moderne leilighetskompleks med alt fra ett til tre soverom per leilighet. De leilighetene med to og tre soverom, har to bad. Du kan velge om du vil ha soverommet for deg selv, mot et tillegg i prisen, eller dele med noen andre. Om du vil ha hele leiligheten for deg selv, bestiller du enkeltrom i en leilighet med ett soverom.

Bassengområde: Det er flotte bassengområder tilknyttet leilighetskomplekset. Her er det Sol Haugen som viser Elisabeth Stubberud noe interessant. De blir begge med som trenere på turen. (Foto: Marianne Røhme / Kondis © Kondis)

Frokost spiser vi i leiligheten, mens vi inntar middag i fellesskap på en en av stedets restauranter. Lunsjen kan også inntas på restaurant om en ikke vil gjøre det enkelt ved å spise i leiligheten.

Sosialt

Dette vil være en sosial uke med godt treningsutbytte, men med mulighet til å trekke seg tilbake om en ønsker det. Hver leilighet har enten terrasse eller takterrasse, og leilighetskomplekset har flotte oppparbeidede parkområder med blant annet svømmebasseng.

