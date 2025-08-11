205 fullførende var en økning fra 155 i fjor, men da ble det ikke arrangert ultraløp. 33 av årets deltakere løp ultra, noe som betyr at også duatlonen hadde en økning – på 17 deltakere. Været var bra, og arrangementsleder Tom Arne Akerholt rapporterer om både god stemning og mange sterke prestasjoner. 

Hermann Asmyhr-Andersen vant Duathlon 3 topper – også kalt Løke Challenge – på ny løyperekord. Med 1.27.20 forbedra han rekorden fra i fjor med 16 sekunder. Casper Rønning som vant 5 Topper Duathlon, var noen få sekunder etter løyperekorden til Øyvind Løyning Bjerkseth som ble satt i 2023. Vinnertida ble 2.29.08.

Anita Dalen var raskest av kvinnene i Løke Challenge med 1.48.58 i sluttid, mens Randi Damgaard vant 5 Topper for kvinner på 3.08.21. Krister Saastad og Helene Fossum Grønseth vant ultraløpet på henholdsvis 4.27.52 og 4.54.28. 

Løypene er en blanding av sti, grus- og asfaltvei og opp og ned fra toppene løpes samme trasé begge veier.

– Deltakerne sier at det er hyggelig å møte andre deltakere underveis, forteller løpsleder Akerholt til Kondis. Han legger til at neste års løpsdato vil bli lørdag 8. august, og også da vil det trolig være ultraløp på programmet.  

Casper Rønning som vant den lengste duatlondistansen skifter fra sykkel- til løpesko. (Foto: arrangøren)
Helene Fossum Grønseth vant ultraløpet. Her har hun følge av Jon Theodor Andersen som ble nummer tre i herreklassen. (Foto: arrangøren) 
Daniel Nikolai Løseth var klart raskeste mann i ultraløpet. (Foto: arrangøren) 
Hermann Asmyhr-Andersen trengte ikke å snu seg for å se etter konkurrentene. Han vant Duathlon 3 Topper med 9 minutters margin. (Foto: arrangøren) 

 

 Løke Challenge menn   
1Herman Asmyhr-AndersenVestfossen IFLøke Challenge Herre Under 20 år1:27:20
2Gaute ReitanIF BirkebeinerenLøke Challenge Herre 21 -49 år1:36:01
3Frode EngelundLangesund Sykkel og TriatlonLøke Challenge Herre 50 -69 år1:38:14
4Robert HunstafTeam HunstadLøke Challenge Herre 21 -49 år1:43:34
5Nicolay SpitenKvadraturaLøke Challenge Herre 21 -49 år1:46:10
6Per Kristian SaastadIl RunarLøke Challenge Herre 50 -69 år1:48:45
7Andreas Thorp.Løke Challenge Herre 21 -49 år1:52:20
8Magnus Lia BjørnbakkenOdal SkiklubbLøke Challenge Herre Under 20 år1:53:37
9Thomas Goverud- HolmHof ilLøke Challenge Herre 50 -69 år1:54:32
10Herman Hammer StøenHIFLøke Challenge Herre Under 20 år1:55:02
11Ole Kristian HagaBotne SkiklubbLøke Challenge Herre 21 -49 år1:55:32
12Ronny GurrichHolmestrand skLøke Challenge Herre 21 -49 år1:56:12
13Eirik HaraldsenDNBLøke Challenge Herre 50 -69 år1:56:45
14Markus Haga GlenneTeam Glenne ByggLøke Challenge Herre Under 20 år1:57:11
15Lars Lynge ChristiansenVegårshei ILLøke Challenge Herre 21 -49 år1:58:53
16Lars Erik FagerliTeam Glenne ByggLøke Challenge Herre 50 -69 år1:59:09
17Thor-Erik DahlbergTeam JaakonahoLøke Challenge Herre 21 -49 år1:59:28
18Steinar HunstadTeam Viktor/Rally.Løke Challenge Herre 50 -69 år2:00:22
19Terje GlenneTeam Glenne ByggLøke Challenge Herre 21 -49 år2:02:14
20Christian HelverschouBamford 1869Løke Challenge Herre 21 -49 år2:02:56
21Magne HusbyTjøme LøpeklubbLøke Challenge Herre 50 -69 år2:03:50
22Arnt GurrikHof ilLøke Challenge Herre 50 -69 år2:06:50
23Jakob JohansenHt-ClubLøke Challenge Herre 21 -49 år2:06:53
24Erik StorøTraningdayLøke Challenge Herre 21 -49 år2:06:59
25Roar JohansenHt-ClubLøke Challenge Herre 50 -69 år2:09:08
26Trond SundbyBILLøke Challenge Herre Over 70 år2:09:28
27Sindre BringakerLeikaas Stokk & TrokkLøke Challenge Herre Under 20 år2:09:56
28Freddy LystadSandefjord KommuneLøke Challenge Herre 50 -69 år2:12:18
29Svein Erik GulliGAN BILLøke Challenge Herre 21 -49 år2:12:51
30Paal StähliSki IL FriidrettLøke Challenge Herre 50 -69 år2:13:10
31Trond AarstadbergXenz ActiveLøke Challenge Herre 50 -69 år2:13:38
32Truls FuruheimHof ilLøke Challenge Herre Under 20 år2:14:11
33Per Asbjørn TrevlandKodal IlLøke Challenge Herre 21 -49 år2:14:34
34Thomas FuruheimHof ilLøke Challenge Herre 21 -49 år2:16:38
35Sigurd BendtsenTeam KalagerLøke Challenge Herre Under 20 år2:16:44
36Tom Erik ClassenBacke Vestfold TelemarkLøke Challenge Herre 21 -49 år2:20:19
36Pål Rogne-RennaBacke Vestfold Telemark ASLøke Challenge Herre 50 -69 år2:20:19
38Kjetil HobberNanset IFLøke Challenge Herre 50 -69 år2:21:33
39Jørgen Galleberg.Løke Challenge Herre 21 -49 år2:23:36
40Ronny Nagel GjelstadNorturaLøke Challenge Herre 21 -49 år2:24:39
41Ove BerganEidsfoss IFLøke Challenge Herre 50 -69 år2:26:14
42Harald InderbergDemanorLøke Challenge Herre 21 -49 år2:26:20
43Leif Arne NordbottenNordbotten ILLøke Challenge Herre 50 -69 år2:27:17
44Thomas StøenHolmestrand ifLøke Challenge Herre 21 -49 år2:29:45
45Espen Bruun-Løke Challenge Herre 50 -69 år2:29:48
46Per-Christian Bøe-GauslaaSandefjord BrettseilerklubbLøke Challenge Herre 21 -49 år2:29:49
47Håkon LøkenHolmestrand SykkelklubbLøke Challenge Herre 50 -69 år2:31:06
48Dag KristiansenHolmestrand BridgeklubbLøke Challenge Herre 50 -69 år2:31:33
49Kim LangenoNordbotten ILLøke Challenge Herre 21 -49 år2:33:43
50Bjørn UlrichsenHolmestrand SwingersLøke Challenge Herre 50 -69 år2:34:27
51Nicholas LøkenAction FrankLøke Challenge Herre 21 -49 år2:35:23
52Ivar GurrikHof ilLøke Challenge Herre 50 -69 år2:35:32
53Lars Petter LangeloTeam NordbottenLøke Challenge Herre 21 -49 år2:35:34
54Thomas HunstadTeam ViktorLøke Challenge Herre 21 -49 år2:37:22
55Ravn Jensen AarøeBergene HolmLøke Challenge Herre Under 20 år2:38:40
56Glenn JensenBergene HolmLøke Challenge Herre 21 -49 år2:38:44
57Preben FagerliTeam Glenne ByggLøke Challenge Herre Under 20 år2:39:55
0Tor StokkeRakfisklagetEL - sykkel / Løke Challenge2:40:11
0Hilde TrandokkenBacke Vestfold Telemark ASEL - sykkel / Løke Challenge2:40:11
0Anette KalagerTeam KalagerEL - sykkel / Løke Challenge2:40:20
0Kjersti FleischerHof ilEL - sykkel / Løke Challenge2:40:21
58Tommy MathisenDemanorLøke Challenge Herre 50 -69 år2:44:23
59Nils Petter LauritsenDemanorLøke Challenge Herre 50 -69 år2:44:24
60Inge HovlandDemanorLøke Challenge Herre 50 -69 år2:44:25
60Stein-Helge RindeDemanorLøke Challenge Herre 50 -69 år2:44:25
62Thorolf KalagerTeam KalagerLøke Challenge Herre 50 -69 år2:46:00
63Jarle OlsenBergene Holm Avd.HaslestadLøke Challenge Herre 50 -69 år2:46:08
64Arne Kristian LangtangenDe HofteoprerteLøke Challenge Herre Over 70 år2:49:18
65Anders NilsenAction FrankLøke Challenge Herre 21 -49 år2:52:12
66Keld BendtsenTeam KalagerLøke Challenge Herre 50 -69 år2:52:44
67Stein Henning SkahjemHolmestrand SwingersLøke Challenge Herre 50 -69 år2:53:21
68John HeidelbergTeam HeidelbergLøke Challenge Herre 50 -69 år3:00:40
69Rune Smith JohansenTeam BessaLøke Challenge Herre 21 -49 år3:13:36
70Alv Smith JohansenTeam BessaLøke Challenge Herre 50 -69 år3:13:37
70Kjell-Arne Smith-JohansenHolmestrand SykkelgruppeLøke Challenge Herre 50 -69 år3:13:37
72Christian BrennhovdAction FrankLøke Challenge Herre 21 -49 år3:18:50
73Kevin Jamal Soleng HansenAction FrankLøke Challenge Herre 21 -49 år3:52:52
     
 Løke Challenge kvinner   
1Anita DalenVegårshei ILLøke Challenge Dame 21 -49 år1:48:58
2Erle Goverud-HolmHof ilLøke Challenge Dame Under 20 år1:54:32
3Janniche Paasche-Løke Challenge Dame 50 -69 år2:01:38
4Mariann SolbergHof ilLøke Challenge Dame 21 -49 år2:04:03
5Torill BækkenIngenLøke Challenge Dame 50 -69 år2:05:19
6Guri Lise BergDNBLøke Challenge Dame 21 -49 år2:05:55
7Viktoria BaastadTeam Kjell OlavLøke Challenge Dame 21 -49 år2:07:34
8Maria Nicoline NorumHof ilLøke Challenge Dame 21 -49 år2:12:57
9Dorthe StorhaugPrettypaceLøke Challenge Dame 21 -49 år2:15:09
10Madelen Bakke NordbottenTeam NordbottenLøke Challenge Dame 21 -49 år2:19:10
11Kristine OlsenTofte Fremad IFLøke Challenge Dame 21 -49 år2:34:15
12Kristin Stålerød ØdegårdTønsberg SykkelklubbLøke Challenge Dame 21 -49 år2:34:42
13Ingebjørg Skarbøvik.Løke Challenge Dame 21 -49 år2:34:44
14Lene JohansenHt-ClubLøke Challenge Dame 50 -69 år2:34:55
15Johanne Elida KalagerTeam KalagerLøke Challenge Dame 21 -49 år2:37:21
16Stine Haugen SolheimHof ilLøke Challenge Dame 50 -69 år2:37:26
17Tonje GurrikHof ilLøke Challenge Dame 50 -69 år2:43:42
18Frida HållmanFridaLøke Challenge Dame 21 -49 år2:46:54
19Gunn Hege HeidelbergTeam HeidelbergLøke Challenge Dame 50 -69 år3:00:48
20Else NygårdTeam BessaLøke Challenge Dame Over 70 år3:13:36
21Helle NygårdTeam BessaLøke Challenge Dame 50 -69 år3:13:37
22Gina Nikita SøbstadAction FrankLøke Challenge Dame 21 -49 år3:20:35
23Tonje GranmoVeldre Friidrett/Girls Tri ClubLøke Challenge Dame 21 -49 år3:36:50
24Silje Iren KlemetvoldIngenLøke Challenge Dame 21 -49 år3:37:14
25Lene Paulsen WalderhaugHolmestrand mdgLøke Challenge Dame 21 -49 år3:50:04
26Iselin MichelsenAction FrankLøke Challenge Dame 21 -49 år3:52:53
     
 5 Topper Duathlon menn   
1Casper RønningHorten og Omegn Cyckleklubb5 topper Herre 21 - 49 år2:29:08
2Øivind Løining BjerksethRoyal Sport5 topper Herre 21 - 49 år2:34:51
3Sander FloengHof il5 topper Herre 21 - 49 år2:44:14
4Ulrik MåbøLangesund Tri/Speira5 topper Herre 21 - 49 år2:49:42
5Halvard VikMjøndalen IF5 topper Herre 21 - 49 år2:51:25
6Tor Harald HerlandHof il5 topper Herre 21 - 49 år2:55:10
7Per Kristian Saastad_Il Runar5 topper Herre 50 - 69 år2:59:34
8David GottfridssonKonnerud IL5 topper Herre 21 - 49 år3:00:08
9Morten IversenBamford18695 topper Herre 50 - 69 år3:02:23
10Øistein OlsenKjekkas IF5 topper Herre 21 - 49 år3:03:48
11Thomas NordbottenNordbotten IL5 topper Herre 21 - 49 år3:12:05
12Aidas KvietkauskasBergene Holm5 topper Herre 21 - 49 år3:13:13
13Geir Einar FlathenTeam Heldiggris5 topper Herre 21 - 49 år3:13:41
14Andreas DrangevågSande SK5 topper Herre 21 - 49 år3:16:38
15Christoffer NordbottenTeam Nordbotten5 topper Herre 21 - 49 år3:17:08
16Elias RønningenFleskebua BIL5 topper Herre Under 20 år3:17:25
17Thomas Ljungmann3Dto15 topper Herre 50 - 69 år3:26:47
18Asmund HerlandTeam Hillkillers5 topper Herre 21 - 49 år3:27:21
19Thomas RønningenHof il5 topper Herre 21 - 49 år3:28:24
20Jim Wessel JohansenHof il5 topper Herre 21 - 49 år3:32:15
21Isak TeienSykkelkameratene Lier5 topper Herre Under 20 år3:32:45
22Vegar LieHvittingfoss IL5 topper Herre 21 - 49 år3:33:56
23Knut Petter SvendsenKongsberg5 topper Herre 21 - 49 år3:34:37
24Anders Nilsen_Action Frank5 topper Herre 21 - 49 år3:35:08
25Lars Einar TeienSykkelkameratene Lier5 topper Herre 50 - 69 år3:35:24
26Knut KårhusTønsberg Sykkelklubb5 topper Herre 50 - 69 år3:39:08
27Torgeir TveraaenBacke5 topper Herre 21 - 49 år3:40:16
28Mathias WahlqvistHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år3:42:58
29Kjell MessenlienBergene Holm AS5 topper Herre 50 - 69 år3:44:01
30Simen Åmodt AmundsenLYN SKI5 topper Herre 21 - 49 år3:49:01
31Ulrich AaslandClub Nada5 topper Herre 21 - 49 år3:51:16
32Espen IversenHolmestrand Modelflyklubb5 topper Herre 50 - 69 år3:51:43
33Martin GundersenHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år3:53:04
34Markus DokkenRogne IL5 topper Herre 21 - 49 år3:55:07
35Martin L. NordkvelleKolstadløkka IL5 topper Herre 21 - 49 år3:55:42
36Stian Stokke MarthinsenG115 topper Herre 21 - 49 år3:56:54
37Bjørn Tore OmmedalHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år3:57:03
38Ivar HusbyHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år3:58:17
39John Martin GlenneTeam Glenne Bygg5 topper Herre 21 - 49 år4:00:02
40Ole Jonny NordbottenTeam Nordbotten5 topper Herre 50 - 69 år4:01:29
41Frode ChristiansenGUI5 topper Herre 50 - 69 år4:04:11
42Andreas VenjumHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år4:04:43
43Tom Frode CarlssonFree Transfer5 topper Herre 21 - 49 år4:05:02
44Rune FiltvedtMjølkerampa Raiders5 topper Herre 21 - 49 år4:12:16
44Thomas KristiansenSmaalenene Sykkelklubb5 topper Herre 21 - 49 år4:12:16
46Kristian SkolemMandagstrimmen5 topper Herre 21 - 49 år4:12:33
47Per GustafssonKongsberg Padleklubb5 topper Herre 50 - 69 år4:16:26
48Ole-Kristian BonstadHillkillers5 topper Herre 21 - 49 år4:21:03
49Trygve RhodenHvittingfoss Alpinklubb5 topper Herre 21 - 49 år4:23:18
50Ståle AugerudBergene Holm AS5 topper Herre 50 - 69 år4:24:59
51Sigurbjørn IngolfssonX5 topper Herre 21 - 49 år4:25:40
52Rune NorhallTeam Steddy5 topper Herre 50 - 69 år4:27:20
53Milan Steen Reime.5 topper Herre 21 - 49 år4:28:25
54Ole NordbottenAvengers5 topper Herre 21 - 49 år4:35:47
55Kevin André Andersen.5 topper Herre 21 - 49 år4:47:33
56Hugo SollieSande Sportsklubb5 topper Herre 50 - 69 år4:50:00
57Jan Erik HamreNærbutikken Eidsfoss5 topper Herre 21 - 49 år4:59:20
58Jakob AlmenningenBergene Holm AS5 topper Herre 21 - 49 år5:51:47
59Kolbjørn HjartholmRe Sykkelklubb5 topper Herre 50 - 69 år6:05:23
     
 5 Topper Duatlhon kvinner   
1Randi DamgaardIl Ivrig5 topper Dame 21 - 49 år3:08:21
2Inger Synnøve LisetIvrig IL5 topper Dame 50 - 69 år3:32:50
3Karina LieTeam Jaakonaho5 topper Dame 21 - 49 år3:33:56
4Hedda Goverud- HolmHof il5 topper Dame 50 - 69 år3:53:57
5Marit Beseth NordeideHof il5 topper Dame 50 - 69 år4:10:57
6Marianne Eggen PettersenKongsberg Padleklubb5 topper Dame 50 - 69 år4:16:26
7Kristine ErdalOppstryn IL5 topper Dame 21 - 49 år4:33:17
     
 5 Topper Ultra menn   
1Daniel Nikolai LøsethLpilUltra Herre4:38:50
2Sondre NydalOsloUltra Herre4:45:19
3Jon Theodor AndersenGjerpen IFUltra Herre4:51:11
4Sivert NorhallIngen KlubbUltra Herre4:55:27
5Henrik SagdalenOschlo TiempoUltra Herre5:02:22
6Leander RønningenFleskebua BILUltra Herre5:27:04
7Rudi PlachtRomerike UltraløperklubbUltra Herre5:38:54
8Espen Kristiansen.Ultra Herre5:41:46
9Marius LorvikSturlaUltra Herre5:48:16
10Per Ove NordliOpilUltra Herre5:48:29
11Thomas StordalenRomerike UltraløperklubbUltra Herre5:48:44
12Kristian JahreVestfold UltraløperklubbUltra Herre5:58:32
13Audun FolleråsHof ilUltra Herre5:58:33
13Bent HallingVestfold UltraløperklubbUltra Herre5:58:33
15Marcin MackowskiIngenUltra Herre6:12:11
16Ole-Marius GreenGreen EnergiUltra Herre6:14:20
17Shirin Agha HakimiHofUltra Herre6:22:48
18Erik Valen AbrahamsenLøpelittUltra Herre6:29:49
19Kasper Green TymczukGreen EnergiUltra Herre6:51:54
20Nils Terje RøkebergBamford 1869Ultra Herre6:55:27
21Jim Atle HalvorsenHøyjord IL/ Vestfold UltraløperkUltra Herre7:13:10
22David LarsenNorespect4distanceUltra Herre8:22:01
23Bjørn BergerRomerike UltraløperklubbUltra Herre9:14:43
     
 5 Topper Ultra kvinner   
1Helene Fossum Grønseth.Ultra Dame4:54:28
2Anna OremanLøpegledeUltra Dame5:27:29
3Karolina ViktorssonRomerike UltraløperklubbUltra Dame5:57:00
4Katrine Winnem Jørgensen*Ultra Dame6:15:51
5Maria BjerkestrandEiker skiUltra Dame6:19:47
6Maren Waagaard.Ultra Dame6:21:08
7Victoria PlachtRomerike UltraløperklubbUltra Dame6:34:28
8Unni Dahl OttesenSkillpaddeUltra Dame6:51:55
9Elaha NazariNorespect4distanceUltra Dame8:22:01


Klassevise resultater

Kristian Jahre (til venstre) oppsummerte det 47 km lange ultraløpet sitt slik på Facebook: “Hof Toppers 2025 er historie, og jeg ligger som et slakt på sofaen. Jeg hadde et mål om å løpe på mellom seks og syv timer, og gjerne nærmere seks enn syv. Kom i mål på rett under seks timer - og er kjempefornøyd! Glemt er alle krampene og kvalmen jeg sleit med siste mila.” (Foto: arrangøren)