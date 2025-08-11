205 fullførende var en økning fra 155 i fjor, men da ble det ikke arrangert ultraløp. 33 av årets deltakere løp ultra, noe som betyr at også duatlonen hadde en økning – på 17 deltakere. Været var bra, og arrangementsleder Tom Arne Akerholt rapporterer om både god stemning og mange sterke prestasjoner.

Hermann Asmyhr-Andersen vant Duathlon 3 topper – også kalt Løke Challenge – på ny løyperekord. Med 1.27.20 forbedra han rekorden fra i fjor med 16 sekunder. Casper Rønning som vant 5 Topper Duathlon, var noen få sekunder etter løyperekorden til Øyvind Løyning Bjerkseth som ble satt i 2023. Vinnertida ble 2.29.08.

Anita Dalen var raskest av kvinnene i Løke Challenge med 1.48.58 i sluttid, mens Randi Damgaard vant 5 Topper for kvinner på 3.08.21. Krister Saastad og Helene Fossum Grønseth vant ultraløpet på henholdsvis 4.27.52 og 4.54.28.

Løypene er en blanding av sti, grus- og asfaltvei og opp og ned fra toppene løpes samme trasé begge veier.

– Deltakerne sier at det er hyggelig å møte andre deltakere underveis, forteller løpsleder Akerholt til Kondis. Han legger til at neste års løpsdato vil bli lørdag 8. august, og også da vil det trolig være ultraløp på programmet.

Casper Rønning som vant den lengste duatlondistansen skifter fra sykkel- til løpesko. (Foto: arrangøren)

Helene Fossum Grønseth vant ultraløpet. Her har hun følge av Jon Theodor Andersen som ble nummer tre i herreklassen. (Foto: arrangøren)

Daniel Nikolai Løseth var klart raskeste mann i ultraløpet. (Foto: arrangøren)

Hermann Asmyhr-Andersen trengte ikke å snu seg for å se etter konkurrentene. Han vant Duathlon 3 Topper med 9 minutters margin. (Foto: arrangøren)

Løke Challenge menn 1 Herman Asmyhr-Andersen Vestfossen IF Løke Challenge Herre Under 20 år 1:27:20 2 Gaute Reitan IF Birkebeineren Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:36:01 3 Frode Engelund Langesund Sykkel og Triatlon Løke Challenge Herre 50 -69 år 1:38:14 4 Robert Hunstaf Team Hunstad Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:43:34 5 Nicolay Spiten Kvadratura Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:46:10 6 Per Kristian Saastad Il Runar Løke Challenge Herre 50 -69 år 1:48:45 7 Andreas Thorp . Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:52:20 8 Magnus Lia Bjørnbakken Odal Skiklubb Løke Challenge Herre Under 20 år 1:53:37 9 Thomas Goverud- Holm Hof il Løke Challenge Herre 50 -69 år 1:54:32 10 Herman Hammer Støen HIF Løke Challenge Herre Under 20 år 1:55:02 11 Ole Kristian Haga Botne Skiklubb Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:55:32 12 Ronny Gurrich Holmestrand sk Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:56:12 13 Eirik Haraldsen DNB Løke Challenge Herre 50 -69 år 1:56:45 14 Markus Haga Glenne Team Glenne Bygg Løke Challenge Herre Under 20 år 1:57:11 15 Lars Lynge Christiansen Vegårshei IL Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:58:53 16 Lars Erik Fagerli Team Glenne Bygg Løke Challenge Herre 50 -69 år 1:59:09 17 Thor-Erik Dahlberg Team Jaakonaho Løke Challenge Herre 21 -49 år 1:59:28 18 Steinar Hunstad Team Viktor/Rally. Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:00:22 19 Terje Glenne Team Glenne Bygg Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:02:14 20 Christian Helverschou Bamford 1869 Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:02:56 21 Magne Husby Tjøme Løpeklubb Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:03:50 22 Arnt Gurrik Hof il Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:06:50 23 Jakob Johansen Ht-Club Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:06:53 24 Erik Storø Traningday Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:06:59 25 Roar Johansen Ht-Club Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:09:08 26 Trond Sundby BIL Løke Challenge Herre Over 70 år 2:09:28 27 Sindre Bringaker Leikaas Stokk & Trokk Løke Challenge Herre Under 20 år 2:09:56 28 Freddy Lystad Sandefjord Kommune Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:12:18 29 Svein Erik Gulli GAN BIL Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:12:51 30 Paal Stähli Ski IL Friidrett Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:13:10 31 Trond Aarstadberg Xenz Active Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:13:38 32 Truls Furuheim Hof il Løke Challenge Herre Under 20 år 2:14:11 33 Per Asbjørn Trevland Kodal Il Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:14:34 34 Thomas Furuheim Hof il Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:16:38 35 Sigurd Bendtsen Team Kalager Løke Challenge Herre Under 20 år 2:16:44 36 Tom Erik Classen Backe Vestfold Telemark Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:20:19 36 Pål Rogne-Renna Backe Vestfold Telemark AS Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:20:19 38 Kjetil Hobber Nanset IF Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:21:33 39 Jørgen Galleberg . Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:23:36 40 Ronny Nagel Gjelstad Nortura Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:24:39 41 Ove Bergan Eidsfoss IF Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:26:14 42 Harald Inderberg Demanor Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:26:20 43 Leif Arne Nordbotten Nordbotten IL Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:27:17 44 Thomas Støen Holmestrand if Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:29:45 45 Espen Bruun - Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:29:48 46 Per-Christian Bøe-Gauslaa Sandefjord Brettseilerklubb Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:29:49 47 Håkon Løken Holmestrand Sykkelklubb Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:31:06 48 Dag Kristiansen Holmestrand Bridgeklubb Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:31:33 49 Kim Langeno Nordbotten IL Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:33:43 50 Bjørn Ulrichsen Holmestrand Swingers Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:34:27 51 Nicholas Løken Action Frank Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:35:23 52 Ivar Gurrik Hof il Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:35:32 53 Lars Petter Langelo Team Nordbotten Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:35:34 54 Thomas Hunstad Team Viktor Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:37:22 55 Ravn Jensen Aarøe Bergene Holm Løke Challenge Herre Under 20 år 2:38:40 56 Glenn Jensen Bergene Holm Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:38:44 57 Preben Fagerli Team Glenne Bygg Løke Challenge Herre Under 20 år 2:39:55 0 Tor Stokke Rakfisklaget EL - sykkel / Løke Challenge 2:40:11 0 Hilde Trandokken Backe Vestfold Telemark AS EL - sykkel / Løke Challenge 2:40:11 0 Anette Kalager Team Kalager EL - sykkel / Løke Challenge 2:40:20 0 Kjersti Fleischer Hof il EL - sykkel / Løke Challenge 2:40:21 58 Tommy Mathisen Demanor Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:44:23 59 Nils Petter Lauritsen Demanor Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:44:24 60 Inge Hovland Demanor Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:44:25 60 Stein-Helge Rinde Demanor Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:44:25 62 Thorolf Kalager Team Kalager Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:46:00 63 Jarle Olsen Bergene Holm Avd.Haslestad Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:46:08 64 Arne Kristian Langtangen De Hofteoprerte Løke Challenge Herre Over 70 år 2:49:18 65 Anders Nilsen Action Frank Løke Challenge Herre 21 -49 år 2:52:12 66 Keld Bendtsen Team Kalager Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:52:44 67 Stein Henning Skahjem Holmestrand Swingers Løke Challenge Herre 50 -69 år 2:53:21 68 John Heidelberg Team Heidelberg Løke Challenge Herre 50 -69 år 3:00:40 69 Rune Smith Johansen Team Bessa Løke Challenge Herre 21 -49 år 3:13:36 70 Alv Smith Johansen Team Bessa Løke Challenge Herre 50 -69 år 3:13:37 70 Kjell-Arne Smith-Johansen Holmestrand Sykkelgruppe Løke Challenge Herre 50 -69 år 3:13:37 72 Christian Brennhovd Action Frank Løke Challenge Herre 21 -49 år 3:18:50 73 Kevin Jamal Soleng Hansen Action Frank Løke Challenge Herre 21 -49 år 3:52:52 Løke Challenge kvinner 1 Anita Dalen Vegårshei IL Løke Challenge Dame 21 -49 år 1:48:58 2 Erle Goverud-Holm Hof il Løke Challenge Dame Under 20 år 1:54:32 3 Janniche Paasche - Løke Challenge Dame 50 -69 år 2:01:38 4 Mariann Solberg Hof il Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:04:03 5 Torill Bækken Ingen Løke Challenge Dame 50 -69 år 2:05:19 6 Guri Lise Berg DNB Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:05:55 7 Viktoria Baastad Team Kjell Olav Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:07:34 8 Maria Nicoline Norum Hof il Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:12:57 9 Dorthe Storhaug Prettypace Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:15:09 10 Madelen Bakke Nordbotten Team Nordbotten Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:19:10 11 Kristine Olsen Tofte Fremad IF Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:34:15 12 Kristin Stålerød Ødegård Tønsberg Sykkelklubb Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:34:42 13 Ingebjørg Skarbøvik . Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:34:44 14 Lene Johansen Ht-Club Løke Challenge Dame 50 -69 år 2:34:55 15 Johanne Elida Kalager Team Kalager Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:37:21 16 Stine Haugen Solheim Hof il Løke Challenge Dame 50 -69 år 2:37:26 17 Tonje Gurrik Hof il Løke Challenge Dame 50 -69 år 2:43:42 18 Frida Hållman Frida Løke Challenge Dame 21 -49 år 2:46:54 19 Gunn Hege Heidelberg Team Heidelberg Løke Challenge Dame 50 -69 år 3:00:48 20 Else Nygård Team Bessa Løke Challenge Dame Over 70 år 3:13:36 21 Helle Nygård Team Bessa Løke Challenge Dame 50 -69 år 3:13:37 22 Gina Nikita Søbstad Action Frank Løke Challenge Dame 21 -49 år 3:20:35 23 Tonje Granmo Veldre Friidrett/Girls Tri Club Løke Challenge Dame 21 -49 år 3:36:50 24 Silje Iren Klemetvold Ingen Løke Challenge Dame 21 -49 år 3:37:14 25 Lene Paulsen Walderhaug Holmestrand mdg Løke Challenge Dame 21 -49 år 3:50:04 26 Iselin Michelsen Action Frank Løke Challenge Dame 21 -49 år 3:52:53 5 Topper Duathlon menn 1 Casper Rønning Horten og Omegn Cyckleklubb 5 topper Herre 21 - 49 år 2:29:08 2 Øivind Løining Bjerkseth Royal Sport 5 topper Herre 21 - 49 år 2:34:51 3 Sander Floeng Hof il 5 topper Herre 21 - 49 år 2:44:14 4 Ulrik Måbø Langesund Tri/Speira 5 topper Herre 21 - 49 år 2:49:42 5 Halvard Vik Mjøndalen IF 5 topper Herre 21 - 49 år 2:51:25 6 Tor Harald Herland Hof il 5 topper Herre 21 - 49 år 2:55:10 7 Per Kristian Saastad_ Il Runar 5 topper Herre 50 - 69 år 2:59:34 8 David Gottfridsson Konnerud IL 5 topper Herre 21 - 49 år 3:00:08 9 Morten Iversen Bamford1869 5 topper Herre 50 - 69 år 3:02:23 10 Øistein Olsen Kjekkas IF 5 topper Herre 21 - 49 år 3:03:48 11 Thomas Nordbotten Nordbotten IL 5 topper Herre 21 - 49 år 3:12:05 12 Aidas Kvietkauskas Bergene Holm 5 topper Herre 21 - 49 år 3:13:13 13 Geir Einar Flathen Team Heldiggris 5 topper Herre 21 - 49 år 3:13:41 14 Andreas Drangevåg Sande SK 5 topper Herre 21 - 49 år 3:16:38 15 Christoffer Nordbotten Team Nordbotten 5 topper Herre 21 - 49 år 3:17:08 16 Elias Rønningen Fleskebua BIL 5 topper Herre Under 20 år 3:17:25 17 Thomas Ljungmann 3Dto1 5 topper Herre 50 - 69 år 3:26:47 18 Asmund Herland Team Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 3:27:21 19 Thomas Rønningen Hof il 5 topper Herre 21 - 49 år 3:28:24 20 Jim Wessel Johansen Hof il 5 topper Herre 21 - 49 år 3:32:15 21 Isak Teien Sykkelkameratene Lier 5 topper Herre Under 20 år 3:32:45 22 Vegar Lie Hvittingfoss IL 5 topper Herre 21 - 49 år 3:33:56 23 Knut Petter Svendsen Kongsberg 5 topper Herre 21 - 49 år 3:34:37 24 Anders Nilsen_ Action Frank 5 topper Herre 21 - 49 år 3:35:08 25 Lars Einar Teien Sykkelkameratene Lier 5 topper Herre 50 - 69 år 3:35:24 26 Knut Kårhus Tønsberg Sykkelklubb 5 topper Herre 50 - 69 år 3:39:08 27 Torgeir Tveraaen Backe 5 topper Herre 21 - 49 år 3:40:16 28 Mathias Wahlqvist Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 3:42:58 29 Kjell Messenlien Bergene Holm AS 5 topper Herre 50 - 69 år 3:44:01 30 Simen Åmodt Amundsen LYN SKI 5 topper Herre 21 - 49 år 3:49:01 31 Ulrich Aasland Club Nada 5 topper Herre 21 - 49 år 3:51:16 32 Espen Iversen Holmestrand Modelflyklubb 5 topper Herre 50 - 69 år 3:51:43 33 Martin Gundersen Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 3:53:04 34 Markus Dokken Rogne IL 5 topper Herre 21 - 49 år 3:55:07 35 Martin L. Nordkvelle Kolstadløkka IL 5 topper Herre 21 - 49 år 3:55:42 36 Stian Stokke Marthinsen G11 5 topper Herre 21 - 49 år 3:56:54 37 Bjørn Tore Ommedal Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 3:57:03 38 Ivar Husby Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 3:58:17 39 John Martin Glenne Team Glenne Bygg 5 topper Herre 21 - 49 år 4:00:02 40 Ole Jonny Nordbotten Team Nordbotten 5 topper Herre 50 - 69 år 4:01:29 41 Frode Christiansen GUI 5 topper Herre 50 - 69 år 4:04:11 42 Andreas Venjum Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 4:04:43 43 Tom Frode Carlsson Free Transfer 5 topper Herre 21 - 49 år 4:05:02 44 Rune Filtvedt Mjølkerampa Raiders 5 topper Herre 21 - 49 år 4:12:16 44 Thomas Kristiansen Smaalenene Sykkelklubb 5 topper Herre 21 - 49 år 4:12:16 46 Kristian Skolem Mandagstrimmen 5 topper Herre 21 - 49 år 4:12:33 47 Per Gustafsson Kongsberg Padleklubb 5 topper Herre 50 - 69 år 4:16:26 48 Ole-Kristian Bonstad Hillkillers 5 topper Herre 21 - 49 år 4:21:03 49 Trygve Rhoden Hvittingfoss Alpinklubb 5 topper Herre 21 - 49 år 4:23:18 50 Ståle Augerud Bergene Holm AS 5 topper Herre 50 - 69 år 4:24:59 51 Sigurbjørn Ingolfsson X 5 topper Herre 21 - 49 år 4:25:40 52 Rune Norhall Team Steddy 5 topper Herre 50 - 69 år 4:27:20 53 Milan Steen Reime . 5 topper Herre 21 - 49 år 4:28:25 54 Ole Nordbotten Avengers 5 topper Herre 21 - 49 år 4:35:47 55 Kevin André Andersen . 5 topper Herre 21 - 49 år 4:47:33 56 Hugo Sollie Sande Sportsklubb 5 topper Herre 50 - 69 år 4:50:00 57 Jan Erik Hamre Nærbutikken Eidsfoss 5 topper Herre 21 - 49 år 4:59:20 58 Jakob Almenningen Bergene Holm AS 5 topper Herre 21 - 49 år 5:51:47 59 Kolbjørn Hjartholm Re Sykkelklubb 5 topper Herre 50 - 69 år 6:05:23 5 Topper Duatlhon kvinner 1 Randi Damgaard Il Ivrig 5 topper Dame 21 - 49 år 3:08:21 2 Inger Synnøve Liset Ivrig IL 5 topper Dame 50 - 69 år 3:32:50 3 Karina Lie Team Jaakonaho 5 topper Dame 21 - 49 år 3:33:56 4 Hedda Goverud- Holm Hof il 5 topper Dame 50 - 69 år 3:53:57 5 Marit Beseth Nordeide Hof il 5 topper Dame 50 - 69 år 4:10:57 6 Marianne Eggen Pettersen Kongsberg Padleklubb 5 topper Dame 50 - 69 år 4:16:26 7 Kristine Erdal Oppstryn IL 5 topper Dame 21 - 49 år 4:33:17 5 Topper Ultra menn 1 Daniel Nikolai Løseth Lpil Ultra Herre 4:38:50 2 Sondre Nydal Oslo Ultra Herre 4:45:19 3 Jon Theodor Andersen Gjerpen IF Ultra Herre 4:51:11 4 Sivert Norhall Ingen Klubb Ultra Herre 4:55:27 5 Henrik Sagdalen Oschlo Tiempo Ultra Herre 5:02:22 6 Leander Rønningen Fleskebua BIL Ultra Herre 5:27:04 7 Rudi Placht Romerike Ultraløperklubb Ultra Herre 5:38:54 8 Espen Kristiansen . Ultra Herre 5:41:46 9 Marius Lorvik Sturla Ultra Herre 5:48:16 10 Per Ove Nordli Opil Ultra Herre 5:48:29 11 Thomas Stordalen Romerike Ultraløperklubb Ultra Herre 5:48:44 12 Kristian Jahre Vestfold Ultraløperklubb Ultra Herre 5:58:32 13 Audun Follerås Hof il Ultra Herre 5:58:33 13 Bent Halling Vestfold Ultraløperklubb Ultra Herre 5:58:33 15 Marcin Mackowski Ingen Ultra Herre 6:12:11 16 Ole-Marius Green Green Energi Ultra Herre 6:14:20 17 Shirin Agha Hakimi Hof Ultra Herre 6:22:48 18 Erik Valen Abrahamsen Løpelitt Ultra Herre 6:29:49 19 Kasper Green Tymczuk Green Energi Ultra Herre 6:51:54 20 Nils Terje Røkeberg Bamford 1869 Ultra Herre 6:55:27 21 Jim Atle Halvorsen Høyjord IL/ Vestfold Ultraløperk Ultra Herre 7:13:10 22 David Larsen Norespect4distance Ultra Herre 8:22:01 23 Bjørn Berger Romerike Ultraløperklubb Ultra Herre 9:14:43 5 Topper Ultra kvinner 1 Helene Fossum Grønseth . Ultra Dame 4:54:28 2 Anna Oreman Løpeglede Ultra Dame 5:27:29 3 Karolina Viktorsson Romerike Ultraløperklubb Ultra Dame 5:57:00 4 Katrine Winnem Jørgensen * Ultra Dame 6:15:51 5 Maria Bjerkestrand Eiker ski Ultra Dame 6:19:47 6 Maren Waagaard . Ultra Dame 6:21:08 7 Victoria Placht Romerike Ultraløperklubb Ultra Dame 6:34:28 8 Unni Dahl Ottesen Skillpadde Ultra Dame 6:51:55 9 Elaha Nazari Norespect4distance Ultra Dame 8:22:01



