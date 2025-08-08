21 år gamle Ragna Michaelsen ble den yngste noensinne til å fullføre terrengsykkelrittet Offroad Finnmark 700 – som betegnes som et av verdens hardeste terrengsykkelritt.

Hun har deltatt i rittet flere ganger tidligere, men da på «sprintdistansene» 150 og 300 kilometer. I år stilte hun imidlertid opp på arrangementets lengste distansen - 700 km over Finnmarksvidda.

– Da jeg syklet 300-kilometeren for første gang i 2022 syntes jeg 700-distansen så spennende ut. Jeg hadde allerede da lyst å prøve meg på noe hardere, forklarte Ragna Michaelsen i forkant av årets ritt.

Sammen med sin far Bjørn Michaelsen tråkket hun seg i år gjennom hele 700 kilometer med krevende terreng og utfordrende forhold over Finnmarksvidda. Duoen brukte 99 timer og 9 minutter på prestasjonen og trillet i mål i Harstad etter mer enn fire døgn ute i løypa.

På sin facebook-side skriver Ragna Michaelsen følgende om årets opplevelse:

For en tur, opplevelse, arrangement og team!!

OF700 bydde på mange oppturer og nedturer. Masse vær av alle slag. Alt fra pøss regn, lyn og torden til knall sol og over 30 varmegrader. Mange mange oppoverbakker og mange sjukt artige nedover, spesielt på dag 3 når du begynne å bli ganske prega å bare vil kjøre fortere og fortere. MAAASSSEE MASSSEE MYYGG og KNOTT!

Men for en opplevelse og eventyr.

Det å få muligheten til å sykle over så mange fantastiske deler av Finnmarksvidda. Det e nokka helt spesielt. Og ikke minst få lov til å dele det sammen med Pappa. Ingen andre æ kunne tenkt meg gjort det med. Å at det skulle gå så bra e helt utrolig! Nokka har vi tydeligvis gjort riktig.

Far og datter Michaelsen med finicher-trøya etter å ha fullført fullførte 700-kilometeren i Offroad Finnmark. (Foto: Offroad Finnmark)

Hætta og Klemetsen raskest

I herreklassen var det Kjell Roger Hætta som stakk av med seieren etter å ha ligget i tet de siste 20 timene. Han fullførte 700-kilometeren på imponerende 73 timer og 45 minutter.

Raskeste kvinne som fullførte 700-distansen ble Lene Klemetsen. Hun kom i mål på 96 timer og 26 minutter – knapt tre timer foran Michaelsen-duoen.

Kjell Roger Hætta vant 700-distansen foran Mikko Petäjämäki. (Foto: Offroad Finnmark)

Lene Klemetsen kom i mål etter 96 timer og 26 minutter og ble best av kvinnene på 700-kilometeren. (Foto: Offroad Finnmark)

Vinnere på “sprintdistansene”

Tidligere i uka ble 150 kilometer gjennomført med 181 deltakere i mål der Daniel Leirbakken vant herreklassen på 7:39:44 og Kathrine Jørgensen vant kvinneklassen på 9:52:39.

Den 300 kilometer lange distansen ble i soloklassen vunnet av Daniel Strand på 19:02:33, mens Gunhild Berntsen vant kvinneklassen på 23:35:09.

Antall påmeldte på de tre hovedklassene:

150 km - 240 deltakere

300 km - 134 deltakere

700 km - 32 deltakere

I tillegg var det solid deltakelse i ungdomsrittet, folkerittet og barnerittet. Til sammen var nærmere 800 unge og gamle påmeldt årets Offroad Finnmark-arrangement.