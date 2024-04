Årets første løp i Norgestesten på Jessheim mobiliserte 222 løpere, fordelt på tre distanser: halvmaraton, 10 og 5 kilometer. Flest deltagere var det på 10 kilometer med 107 startende, mens 5 kilometeren hadde 67 og halvmaraton 48 deltagere.

Halvmaraton

Det var en ganske klar seier på kvinnesiden på halvmaraton. Sophia Engel løp inn til tiden 1:26:19, som var over 11 minutter foran Barbro Lindkvam og Silje Bretteville på de neste plassene. Deretter fulgte det på med løpere rundt 1:39: Lisa Tenold, Sol Haugen, Nora Funkqvist og Ida Slorafoss.

Litt jevnere var det på herresiden der Simon Haldorsen og Erik Fossen Nilsen begge løp inn på 1:15-tallet.

De beste kvinner på halvmaraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Sophia Engel 817 Coffee before cycling W23-34 1:26:21 1:26:19 2 Barbro Lindkvam 812 W40-44 1:37:56 1:37:48 3 Silje Bretteville 761 W20-22 1:38:22 1:38:09 4 Lisa Tenold 674 Nordre Eidsvoll IL W23-34 1:38:24 1:38:16 5 Sol Haugen 750 Telenor W40-44 1:39:16 1:39:06 6 Nora Funkqvist 690 Sportsklubben Vidar W23-34 1:39:46 1:39:40 7 Ida Slorafoss 815 Romerike Ultraløperklubb W35-39 1:42:19 1:42:05 8 Martine Aarønæs 805 W35-39 1:43:35 1:43:26 9 Cathrine H Lorentzen 807 Løplabbet W45-49 1:44:05 1:43:55 10 Anne Mari Røsting Strand 746 W40-44 1:54:13 1:54:07 11 Gry Hauge Merkesdal 809 Ullensaker CK W50-54 1:54:47 1:54:37 12 Helena Sellgren 735 W40-44 1:55:31 1:55:20 13 Helena Marki 619 W23-34 1:55:36 1:55:25

De beste menn på halvmaraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Simon Haldorsen 760 M23-34 1:15:44 1:15:44 2 Erik Fossen Nilsen 727 IK Hind M35-39 1:15:58 1:15:57 3 Kjetil Sunde 801 M35-39 1:17:04 1:17:02 4 Martijn Smits 818 TriDifferent M23-34 1:19:10 1:19:08 5 Kaj Rune Frederiksen 728 Tromsø Løpeklubb M40-44 1:21:00 1:20:58 6 Nuno Ferreira 811 M23-34 1:21:37 1:21:31 7 Morten Sundli 694 UCK M23-34 1:24:30 1:24:27 8 Simen Westre 803 M23-34 1:26:18 1:26:13 9 Inge Schøyen 821 Løpegruppa Jessheim Ull Kisa M50-54 1:27:18 1:27:13 10 Torbjørn Eid 804 Tosk M50-54 1:28:03 1:28:01 11 Thomas Mittet 814 M23-34 1:29:53 1:29:50 12 Bendik Bergan 819 M35-39 1:33:30 1:33:24 13 Marius Nakkeid 813 M45-49 1:33:50 1:33:42 14 Kjell Vegard Weyde 816 M35-39 1:34:43 1:34:39 15 Chris Strandmann 695 M20-22 1:37:15 1:37:06

10 km

Her tok Øyvind Snilsberg en grei seier på gode 32:25, halvannet minutt foran Jørgen Brendengen Krogsæter. Det var et brukbart nivå her, med hele 32 menn og 3 kvinner under 40 minutter. De tre beste kvinnene var Astrid Skyrud, Linnea Marie Gjengedal og Stine Schonhowd.

Astrid Skyrud og Øyvind Snilsberg vinner 10 km i Norgestesten.

De beste kvinner 10 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Astrid Skyrud 598 SK Vidar W23-34 39:27 39:24 2 Linnea Marie Gjengedal 383 W23-34 39:44 39:39 3 Stine Schonhowd 1460 Schonhowd Fysioterapi W23-34 39:50 39:44 4 Line Valåmo 1470 Ski il friidrett W35-39 40:27 40:23 5 Thea Hestnes 1469 twr lundmarks W23-34 41:16 41:14 6 Linnea Espevik 572 W23-34 41:59 41:54 7 Ane Marte Bakke 1482 W40-44 42:28 42:25 8 Amanda Helseth 1463 Aalesunds Roklub F23-34 42:33 42:27 9 Mette Eid Løvås 476 Bratsberg il W50-54 43:02 42:58 10 Kjersti Simensen 573 Os IL W40-44 43:15 43:10 11 Evelina Skrifvars 571 W23-34 44:34 44:28 12 Pernille Bergseth 1457 W16-17 45:36 45:33 13 Turid Salbu 599 Voss IL W23-34 46:30 46:23 14 Pernille Fritz 449 W23-34 47:10 47:02 15 Renate Salbu 1477 Nes ski W35-39 47:31 47:23

De beste menn 10 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Øyvind Snilsberg 1461 M23-34 32:25 32:25 2 Jørgen Brendengen Krogsæter 1458 Stampa Run Club M23-34 33:59 33:59 3 Benjamin Thürer 1467 SK Vidar M35-39 34:25 34:24 4 Per Gavle Tveitan 502 IL Skade M23-34 36:20 36:17 5 Lars Martin Falck 589 SK Vidar M23-34 36:59 36:57 6 Jon Gulbrandsen 495 Asker Skiklubb Turløpergruppe M50-54 37:10 37:09 7 Dan Erik Hansen 596 M35-39 37:29 37:27 8 Ron Henning Sundvor 1464 M23-34 37:32 37:30 9 Jan-Erik Haugen 1471 Dammen1182 - Sandefjord Løpeklubb M50-54 38:07 38:07 10 Henrik Hogsnes 1459 Team Gulbrandsen M50-54 38:17 38:17 11 Vegard Hildrum 591 Team Sportienda M45-49 38:54 38:52 12 Frode Engelund 489 Skedsmo Skiklubb M55-59 39:00 38:58 13 Rafal Borychowski 487 PersonalTriathlon M23-34 39:05 39:03 14 Fridtjof Stalsberg 437 Litago Bros M35-39 39:15 39:10 15 Kristoffer Westgaard 576 HurryUp M23-34 39:18 39:14

5 km

På 5 km var Frida Byfuglien den ganske klare vinneren i kvinneklassen med tiden 18:24. Hun ble etterfulgt av tre jenter som alle kom seg i mål under 20 minutter: Marianne Byfuglien, Anna Wollebæk og Malin Høntorp.

Blant mennene løp både Eirik Bergene Aabrekk og Tore Klungland inn på 15-tallet, med Eirik først av disse to.



Frida Byfuglien og Eirik Bergene Aabrekk blir de beste på 5 km.

De beste kvinner 5 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Frida Byfuglien 2653 Dæhlie Sportswear W20-22 18:25 18:24 2 Marianne Byfuglien 2680 Mjøsski W23-34 19:15 19:13 3 Anna Wollebæk 2661 Bøler if friidrett W23-34 19:58 19:53 4 Malin Høntorp 2656 Oppegård IL W18-19 19:58 19:56 5 Mari Nyhaug 2685 W23-34 22:05 21:56 6 Tanja Holten 2674 W35-39 23:01 22:51 7 Camille Bourianne 61 W23-34 24:20 24:12 8 Johanne Hauger 60 W23-34 25:49 25:36 9 Emilie Aasheim 299 Sørum IL W14-15 26:23 26:10 10 Nataliia Myroniuk 296 Lørenskog FIL W35-39 26:44 26:35 11 Veronica Kleven 288 W23-34 27:06 27:01 12 Denise Hokholt 291 Helgøya West BCC W55-59 27:21 27:10 13 Stine Skaug Jensen 2669 Ullensaker/Kisa IL Friidrett W35-39 27:49 27:38 14 Kjersti Nordahl 2665 W23-34 28:30 28:19 15 Katarzyna Wojcik 113 HVAM IL W35-39 28:48 28:39

De beste menn 5 km: