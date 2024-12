Det ble tett med nisseluer over Askøybroen da den ivrige gjengen i Løp Sammen Askøy arrangerte et uhøytidelig løp over broen, mellom kommunene Askøy og Bergen.

For en måneds tid siden la løpsleder Trond Pedersen ut en løpsinvitasjon, der han håpet på å få 100 deltagere i Askøybroløpet. Da løpet ble arrangert på onsdag viste det seg at det var cirka 240 deltagere, så her var interessen større enn man kunne tippe på forhånd.

Det var et løp uten tidtaking, bortsett fra den man foretok selv. Men løypen var spesiell nok, frem og tilbake over Askøybroen, med lysene fra byen i horisonten.

Askøybroen er en hengebro som forbinder Askøy med Bergen, som begge er egne kommuner. Broen har det tredje lengste brospennet i Norge, etter Hardangerbrua og Hålogalandsbrua, og var Skandinavias lengste hengebro da den ble bygget. Broen består av to kjørefelt, ett i hver retning, og en gang- og sykkelvei.

Den ble åpnet den 12. desember 1992.

Resultater

Askøybroløpet var et løp uten offisiell tidtaking, men hver enkelt deltager kunne ta sin egen tid og laste opp til Strava. På denne siden ligger det løpet som et segment, og man kan der se deltakere med tider.

De beste på segmentet fra løpet den 11. desember er disse:

Navn Dato Fart tid Christian Vognstølen Dec 11, 2024 4:16 /km 17:37 Geir Johnson Dec 11, 2024 4:34 /km 18:52 John Steinar Urne Dec 11, 2024 4:35 /km 18:56 Ole Holgersen Dec 11, 2024 4:37 /km 19:05 Lars Haugland Dec 11, 2024 4:41 /km 19:21 Geir Austbø Dec 11, 2024 4:42 /km 19:24 Jan Inge Pedersen Dec 11, 2024 4:45 /km 19:37 Benedikte Jacobsen Dec 11, 2024 4:50 /km 19:57 Åsmund Skålevik Dec 11, 2024 4:53 /km 20:12 Jakob Høviskeland Dec 11, 2024 5:03 /km 20:50 Jan Erik Steinseide Dec 11, 2024 5:13 /km 21:32 Teresa Melvær Dec 11, 2024 5:14 /km 21:36 Bjarte Olsen Dec 11, 2024 5:17 /km 21:50 Per Eilif Træen Dec 11, 2024 5:21 /km 22:06 Wyatt Soutzo Dec 11, 2024 5:25 /km 22:22 Benjamin Vindenes Dec 11, 2024 5:31 /km 22:46 Bernt Johannessen Dec 11, 2024 5:45 /km 23:45 Elisabeth Kristoffersen Dec 11, 2024 5:46 /km 23:47