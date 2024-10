Det var satt opp konkurranse på hele fem distanser denne gangen, og til tross for at høstferien er over oss, var det mange som ønsket å løpe løp denne søndagen.



Ida Slorafoss løp langt og fort

På den lengste distansen for dagen, 50 kilometer, stilte syv deltakere til start. Raskest av dem alle var Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb. Hun løp i mål på tiden 3.42.20. Underveis passerte hun 10 km på 43.27, halvmaraton på 1.31.11 og maraton på 3.07.01. Solid levert av Slorafoss.

Sandra Sorkajærvi sørget for at det ble to damer på toppen av lista på 50 kilometer. Hun løp på gode 3.52.15. David Waler ble beste mann og nummer tre totalt, med 4.00.09.



Isabel Aarnes er ferdig med sitt maratonprosjekt (100 maraton før hun fylte 40 år), og velger nå alt annet en maraton. Som i Perseløpet da hun valgte 50 km, en distanse hun unnagjorde på 5.26.52. Dette var forresten 40-åringens ultraløp nummer 42, og vi får en følelse av at 100 også er en ambisjon på de aller lengste distansene for en av Norges blideste løpere ​



Isabel Aarnes fra Romerike Ultraløperklubb løp 50 km under søndagens perseløp. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Didrik Hermansen og Kirsti Mengshoel vant maraton

I kvinneklassen var det Moelven ILs Kirsti Mengshoel som var best med 3.07.10. På andreplass kom Siri Elvsborg fra Nesodden IL, mens Christel Wennersten fra Moss ble nummer tre.



Didrik Hermansen har tidligere løpt 100 km på imponerende 6.45.43, men har prioritert terrengultraløp de siste årene. Under Perseløpet nøyde 44-åringen seg med maraton, og hadde lenge god kontroll på en tid under den magiske grensen på 2.30. Men det ble tungt på slutten, og det ble verken pers eller sub 2.30 på mannen som regnes som en av verdens beste terrengultraløpere. Hermansen kom i mål på 2.31.13, noe som var under halvminuttet bak persen på 2.30.45 satt under Milano Marathon i 2023.​



Didrik Hermansen fra Romerike Ultraløperklubb/Asics Trail Team vant maraton på 2.31.13. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Anders Bakken Arneberg fra Opil ble nummer to på maratondistansen med 2.40.38. Janis Resnis fra Vestby tok tredjeplassen med 2.44.04. Totalt stilte 21 løpere til start på maraton denne søndagen.



Lars Laulo og Anniken Amos Ruud best på halvmaraton

På halvmaraton stilte hele 80 løpere til start. Raskest av alle herrene var Lars Laulo fra IL Heming. Han løp på 1.12.57. Lasse Samuelsen Bøe tok andreplass med 1.18.03 og Oskar Stadaas Sjøgren, også fra Oslo, ble nummer tre 1.19.25.



Jon Emil Tanum Dahl (394) fra Larvik var sikkert passe frustrert over tiden sin på halvmaraton. 25-åringen kom nemlig i mål på 1.30.01. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Beste kvinne var Anniken Amos Ruud fra SK Vidar, som løp på 1.23.21. Pauline Sjøvold fra samme klubb løp på 1.27.44 og ble nummer to. Tredjeplassen gikk til Madeleine Heiberg. Samtidig sørget hun for at pallen ble hundre prosent SK Vidar. Heiberg løp på 1.28.16.



Pauline Sjøvold fra SK Vidar ble nummer to på halvmaraton med tiden 1.27.44. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Den mest populære distansen: 10 kilometer

Flest deltakere var det 10 kilometeren som hadde. Der stilte 91 løpere til start. Først til mål kom Christian Hannestad fra Lillehammer IF. Han løp på 32.59. Kristian Fridtjof Funderud fra Svinndal Ski og Triatlon tok andreplassen med 33.37 og Hans Henrik Holmerud fra Rprb ble nummer tre med 34.25.

Beste dame ble Liv Richter Melby fra Romerike Ultraløperklubb. Hun løp på 37.34. Adna Tahirovic fra Nannestad IL ble nummer to med 41.17, mens Kari Jørstad fra Oslo ble nummer tre med 42.06.



Ultraløper Liv Keiser Richter Melby, opprinnelig fra Hunstad i Bodø, vant 10 kilometeren i kvinneklassen med tiden 37.34. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



29 år gamle Adna Tahirovic fra Råholt ble nummer to på 10 kilometer med tiden 41.17. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



47 løpere valgte 5 km

Av de 47 løperne som valgte dagens korteste distanse, var det Simon Haldorsen fra Pensjonistforeninga som var best med 16.04. Ingen grunn til å pensjonere seg fra løping med det første. Marius Strandhaug fra Lillehammer IF tok andreplassen med 16.36 og Stian Snekkerhaugen fra Moelven IL ble nummer tre med 16.58.



Simon Haldorsen fra Bugøynes i Sør-Varanger var dagens raskeste herreløper og vant 5 kilometeren på 16.04. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I kvinneklassen ble Eva Eklund fra Raufoss Friidrett best med sitt løp på 21.10. Jennifer Jones Arnesen fra IL Heming tok andreplassen med 22.18, mens Dorte Foss fra Raufoss Friidrett og Runa Saltnes fra Østerås delte tredjeplassen med tiden 22.24.





Sindre Egeland, som deltar for løpegruppa Team Yolo fra Bergen, er her på oppløpssiden på 5 km og kom i mål på 19.24. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





