Det 5 km lange løpet gikk på variert underlag med asfalt, grus og terreng. Som vanlig når løpene går utenfor Hamar og Brumunddal ble deltakelsen noe lavere, og med 26 fullførende ble det ni færre enn i sesongpremieren sentralt i Hamar for fjorten dager siden.

11 kvinner og 15 menn legger av gårde med sola og nordavinden i fjeset. (Video: Hilde Hagevik Odde)

Kristian Larsen rykket to plasser opp på resultatlista fra Tipperunden for to uker siden og sikret seg seieren på 18:44 med Jo Reistad som utfordrer åtte sekunder bak. Kai Morten Martinsen avgjorde duellen om 3. plassen med ti sekunders margin halvannet minutt bak.

Kristian Larsen sjekker inn til seier. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Jo Reistad var som vanlig med og kjempet om seieren og tok 2. plassen etter at det ble en DNF i Grue Halvmartaon forrige uke. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Kai Morten Martinsen er også godt i gang med sesongen med en 4. og en 3. plass i Hamarkarusellen så langt. (Foto: Thomas Pedersen)

Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristian Larsen Mjøsski M20-29 0:18:44 2 Jo Reistad Team Xtep Nordic M50-59 0:18:52 3 Kai Morten Martinsen Moelv IL Friidrett M50-59 0:21:28 4 Henrik Nordseth Carl Bern Runners M20-29 0:21:38 5 Severin Myrbakken Stor-Elvdal Skiklubb M60-69 0:21:58 6 Thomas Strand Hamar M30-39 0:22:22 7 Sindre Bårdseng Vang Skiløperforening M50-59 0:22:34 8 Tore Vegard Sørum Ottestad M50-59 0:23:20 9 Geir Myhr Øien Kartverket M40-49 0:24:29 10 Are Jansrud Sparebank 1 Østlandet BIL M50-59 0:25:02 11 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 0:25:15 12 Yann Søvik Hamar M20-29 0:25:20 13 Jonny Østli Jonny Østli M60-69 0:25:45 14 Hans Øyvind Stai RVT Bedriftsidrettslag M30-39 0:26:31 15 Øyvind Skogen Vallset M30-39 0:28:46

I kvinneklassen er det mange nye navn på lista i vår, men det var trofaste Marit Aamdal som var klart raskest med 24:05. Ellinor Bårdseng fulgte 1:17 bak og Ida Kristin Totsås var aller sprekest av en stor gjeng fra Sykehuset Innlandet på en klar 3. plass.

Marit Aamdal er i siget, og kjenner vi den løpeglade 45-åringen rett blir det noen langre utfordinger også i år. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marit Aamdal Romerike Ultraløperklubb K40-49 0:24:05 2 Ellinor Bårdseng Vang Skiløperforening K20-29 0:25:32 3 Ida Kristin Totsås SI Aktiv K30-39 0:28:31 4 Irmelin Stokkan SI Aktiv K30-39 0:29:29 5 Hege Østli Stange K30-39 0:29:29 6 Marthe Hagen Molstad SI Aktiv K30-39 0:30:17 7 Rikke Kristiansen SI Aktiv K20-29 0:30:18 8 Charlotte Sortungstad Mikkelsen Vallset K30-39 0:30:25 9 Hege Nafstad Ruud Åsvang K30-39 0:31:57 10 Anne Dorthe Jakobsen Si-Aktiv K30-39 0:33:55 11 Johanne Ness SI Aktiv K20-29 0:40:01

Om to uker, tirsdag 20. mai, snurrer karusellen i Mjøsparken i Brumunddal , og da kan Bedriftsidretten friste med uttrekks-premier.