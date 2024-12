Arrangøren var på fredagens presekonferanse stolte over den kraftige økningen fra i fjor. I fjor fullførte 7492. I år er mer enn dobbelt så mange påmeldt. 12 % av deltakerne i år kommer fra Malaga, som er en by på størrelse med Oslo.



Nesten to tredjedeler av løperne kommer fra utlandet. Det er få eller ingen av de store løpene i verden som har en så høy andel utenlandske deltakere. 30 % av deltakerne er kvinner, som er en høy andel i spanske løp. Det kommer nok av den store andelen av deltakere fra andre land enn Spania, hvor likestillingen mellom kjønnene er kommet litt lengre.





Deltakerstatistikk:

Totalt antall løpere: 15.870

Maraton: 7.870

Halvmaraton: 8.000

Deltakere fra Norge/Sverige/Finland

maraton:

Sverige: 183

Norge: 111

Finland: 81

halvmaraton

Norway: 166

Sverige: 132

Finland: 24







Lovet ikke seier: Alisa Vainio er i sitt livs form, men lovet ikke mer på pressekonferansen at hun skulle gøre sitt beste. (Foto:arrangøren/Gaby Rodrigo)



Alisa Vainio løp fort da hun var 17 år - og er favoritt 9 år etter

Maratontida 17 år gamle Alisa Vainio løp på i 2015 gikk verden rundt. Tenåringsjenter drev ikke med slikt den gang. Men det skulle gå noen år før neste forsøk. Nå løper Alisa sitt åttende maratonløp og i år har hun satt pers med 2.25.36. Det gjør henne til favoritt i Malaga, men hun får hard konkurranse av noen maratondebutanter med halvmaratontider på 1.09-tallet. Alisa har også satt pers på halvmaraton i år med 1.09.30 i Copenhagen Half. i september. Persen på maraton kom bare 14 dager seinere i Berlin.



Alisa Vainios utvikling som maratonløper: År Maratontid Sted Dato 2024 02:25:36 Berlin (GER) 29. sep.24 2023 02:27:26 Sevilla (ESP) 19. feb.23 2022 02:28:41 Malaga (ESP) 11. des.22 2019 02:56:30 Corniche, Doha (QAT) 27. sep.19 2018 02:34:49 Joutseno (FIN) 22. sep.18 2015 02:33:24 Lappeenranta (FIN) 19. sep.15

Her er hennes hardeste konkurrenter i Malaga Maraton:

St. nr. Navn Land PB F21 Alisia Vainio FIN 02:25:36 F22 Adanech Mesfen Mekonnen ETH 02:33:05 F23 Hanna Vandenbussche BEL 02:34:44 F24 Lucy Reid GBR 01:09:13-hm F25 Emmaculate Chepkirui KEN 01:09:47-hm F26 Rigbe Habteslasie Tesfamariam ERI 01:10:27-hm F27 Aynalem Desta Gebre ETH 01:10:38-hm F28 Hadas Checkole Shimuye ETH 01:12:39-hm F29 Gojjam Tsegaye Enyew ETH 01:13:25-hm F30 Zebib W. Ghebreslassie ERI Debut