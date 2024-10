Videoreportasje

Her kan du se videoreportasje fra Lørenskogløpet.



*rettelse: Det blir sagt at rett over 200 løpere løp 10 km. Det korrekte tallet er 278.



Det var en del nytt i årets utgave av Lørenskogløpet. Løpet, som vanligvis har vært en halvmaraton, er kortet ned til 10 kilometer. Samtidig har arrangøren flyttet løypa litt vestover, til Lørenskog sentrum. Resultatet av det er at Lørenskogløpet nå går i en meget flat og lettløpt trasé. Det løpes en runde á 5 kilometer, to ganger. Starten går utenfor Kjennhallen, med målgang like utenfor Lørenskog hus og Metro senter.

Nytt av året var også et barneløp, som startet 30 minutter før hovedløpet. Sesongens vinterkarusell blir den 52. i rekken.

Starten nærmer seg for Lørenskogløpet. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Frode Stenberg i ensom majestet

For fem uker siden løp lokalkjente Frode Stenberg, fra Lørenskog Friidrettslag, inn til andreplass på maratondistansen under Oslo Maraton. Han har løpt mange løp i karusellen på Romerike, og det var vrient å finne en større forhåndsfavoritt til seieren denne dagen.

Det var heller ikke løpt særlig mange meter før Stenberg hadde fått en luke bakover. Allerede etter passering broen over til Lørenskog Hus hadde han 20 meters ledelse.

Frode Stenberg fikk luke etter 10 meter. Her passerer han 2 kilometer. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Stenberg økte gejnnom hele løpet, og i mål var han 2 minutter og 20 sekunder foran nest beste mann. Vinnertid for Stenberg ble 31.32, en tid han var passe fornøyd med.

- Det var vel helt greit. Man kan ikke forvente så mye mer fem uker etter en maraton, sa han til Kondis etter løpet. Den nye løypa likte han også godt.

- Den var fin. Relativt flat med mange lange strekninger uten så mye svinger. Jeg tror nok dette er en ganske rask løype, sa han.

Stenberg har som nevnt løpt mange løp i Romerike løpskarusell, men vi får neppe se ham gjennom hele vinterkarusellen.

- Mulig jeg blir med på noen, men ikke alle. Jeg stiller i hvert fall ikke hvis det blir veldig kaldt. Da finner jeg meg heller en mølle inne, fortalte han.



Lars Magnus Tangen (342), Lars Peter Raknes (237) og Jørgen Korum (388) kjempet om pallplassene. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Jørgen Korum, Lars Peter Raknes og Lars Magnus Tangen lå lenge i samme gruppe som kjempet om pallplassene. Litt ut på andrerunden var det førstnevnte som stakk avgårde, og som løp i mål til andreplass med tiden 33.53. Raknes, fra Lørenskog Løpeklubb, ble nummer tre med 34.06.

Jørgen Korum tok andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Thea Haug best av kvinnene

Også Thea Haug har mange løp bak seg i karuseller, og i sesongens første i vinterkarusellen på Romerike ble det førsteplass med god margin. Etter et par kilometers løping hadde hun noen få meter til gode på Raufoss-løperen Silje Eklund, men avstanden økte jevnt og trutt. I mål løp hun på 36.37, og vant dermed med litt over ett minutt.

Thea Haug (424) har fått en liten ledelse på SIlje Eklund (420) ved passering 2 km. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Eklund løp inn til andreplass, med 37.41, og Irene Hølmo tok tredjeplassen med 40.25.

Eklund, og klubbvenninne Dorte Foss som ble nummer to i klasse 55-59 år, var godt fornøyde med den nye løypa:

- Jeg likte løypa, sa en blid Foss som hadde funnet sin venninne Eklund i målområdet.

- Ja, den var artig, la Eklund til.

- Det var fint at det var litt variert, og ikke bare lange sletter, fortsatte Eklund.

SIlje Eklund inn mot mål på klar andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Supersprek 86-åring

Signy Henden Rustlie er godt kjent for mange som liker å løpe. Hun har deltatt i utallige løp gjennom mange år, og hun stilte selvfølgelig til start også i Lørenskogløpet.

- Jeg bor jo her vet du, sa hun til Kondis etter dagens løp.

Signy Henden Rustlie tok seg tid til å hilse på publikum de siste meterene inn mot målstreken. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Aksel Indsetviken (410) og Truls Wagener (349) passerer 2 km. Sistnevnte er triatlet og rektor ved Fjellsrud skole, som ligger like i nærheten. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Marie Fornes Danielsen ble nummer fire. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Ole Gorm Berg fra Lørenskog Friidrettslag tok seieren i klasse 50-54 år med sterkt løp på 36.07. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Signy Henden har fullført nok et løp. (Foto: Tom-Arild Hansen)

