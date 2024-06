Tyrvinglekene startet fredag, og arrangeres gjennom hele helgen. Et enormt antall deltakere skal i aksjon i Bærum idrettspark disse dagene. Startlisten til stevnet er på 40 tettpakkede sider. I tillegg til seniorklassen som omtales i denne artikkelen, ble det ble også løpt 3000 meter i aldersbestemte klasser. Det blir for tidkrevende for Kondis å publisere alt, men du finner alle resultatene her.



29 av 47 perset i herreklassen

3000 meteren for herrene ble inndelt i to heat. I det første heatet var det Elias Haugen Torjussen fra SK Vidar som løp først i mål, og forbedret sin pers fra 8.44,23 til 8.36,48.



I heat 2 løp Svorkmos Vegard Vesterhaug Warnes inn til seier, og senket sin personlige rekord fra 8.09,73 til 8.03,84. Det er den fjerde beste tiden på distansen hittil i år. På andreplass kom Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa. Han løp på 8.04,88. Tredjeplassen gikk til Håkon Stavik fra BUL. Han senket sin pers fra 8.18,44 til 8.12,20. Stavik er fra tidligere nordisk juniormester i terrengløp, fra både 2018 og 2019. Han tok også juniortittelen under NM i terrengløp de samme årene.





Vegard Vesterhaug Warnes fra Svorkmo tok en sterk seier på 3000 meter under Tyrvinglekene. Her fra NM innendørs i 2022. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



14-åringen Per August Halle Haugen løp inn til ny pers med 9.01,59. Senket fra 9.03,51. Undertegnede tar forbehold om at han ikke er helt sikker i sin sak her, men tror dette må være norsk rekord på distansen for 14-åringer. I samløp med seniorløpere.



Plasseringstotal



Plass BIB Navn Klubb SB PB Tid 1 1161 Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. 8,20,62 8,09,73 8,03,84 New PB 2 1409 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL 7,55,19 8,04,88 3 513 Håkon Stavik IL I BUL 8,18,44 8,12,30 New PB 4 871 Didrik Røssum Jensen Nittedal IL 8,20,36 8,18,22 New PB 5 672 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 8,25,03 8,25,03 8,20,68 New PB 6 561 Vetle Farbu-Solbakken IL I BUL 8,23,95 8,23,95 8,20,88 New PB 7 621 Erik Tangen Gundersen IL Skjalg 8,25,82 8,17,93 8,20,91 New SB 8 471 Andreas Fantoft IL Gneist 8,27,15 8,27,15 8,23,57 New PB 9 1436 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 8,23,82 10 472 Andreas Iden IL Gneist 8,17,16 8,23,91 11 549 Sebastian van der Veen IL I BUL 8,34,81 8,24,21 New PB 12 1098 Mathias Moen SK Vidar 8,40,48 8,26,42 8,24,69 New PB 13 489 Sondre Arne Hoff IL Gular 8,12,76 8,30,71 14 1069 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 8,44,98 8,44,23 8,36,48 New PB 15 860 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 9,37,00 8,37,44 New PB 16 951 Jens Kristian Samuelsen Rjukan IL 8,49,91 8,49,91 8,37,59 New PB 17 1415 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL 8,38,01 18 536 Mats Hauge IL I BUL 8,01,20 8,38,20 19 1210 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb 8,42,02 8,38,26 New PB 20 1145 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 8,57,07 8,57,07 8,40,21 New PB 21 1200 Jonas Riseth Tjalve IK 8,48,38 8,48,38 8,43,14 New PB 22 1298 Magnus Lindhjem-Godal Tyrving IL 8,51,09 8,51,09 8,45,08 New PB 23 940 Mathias Hoelsveen Raufoss IL 9,28,91 8,45,34 New PB 24 733 Jørgen Schulze Hals Kragerø IF 8,47,35 25 1025 Adrian Monkvik Sarpsborg AIL 9,06,69 9,06,69 8,48,23 New PB 26 339 Jørgen Hvatum Heming IL 9,12,64 8,48,53 New PB 27 1435 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 9,21,28 8,48,80 New PB 28 1408 Fabian Vibekken Ullensaker/Kisa IL 8,49,13 29 729 Martin Holtet Kongsvinger IL 8,57,35 8,49,22 New PB 30 1144 Magnus Bøen Hope Spirit FIK 9,12,73 9,07,04 8,51,29 New PB 31 1061 Piera Niillas Tobiassen Sirbmá- Sirma Il 8,59,79 8,59,79 8,53,84 New PB 32 313 Kristoffer Nordhus Haugesund IL 8,56,02 8,56,02 8,54,08 New PB 33 972 Tobias Repstad Andersen Rygge IL 8,56,05 8,55,05 New PB 34 3 Mats Håpnes Alta IF 9,10,49 8,57,48 8,57,29 New PB 35 336 Christopher Holberg Heming IL 8,54,61 8,54,61 8,58,24 36 858 Erlend Juven Nesbyen IL 9,27,31 8,58,36 New PB 37 835 Geir Lervik Matningsdal IL 8,58,51 38 1099 Mathias Møller SK Vidar 9,00,69 9,00,69 8,59,90 New PB 39 591 Per August Halle Haugen IL Runar 9,03,51 9,03,51 9,01,59 New PB 40 730 Ole Jacob Ellevold Kongsvinger IL 9,04,59 9,04,69 41 1158 Sondre Svåsand Måge Strandebarm IL 9,21,29 9,20,10 9,13,05 New PB 42 1110 Sondre Harstad Rinde Skarphedin IL 9,07,95 9,13,28 43 1419 Janis Arsenikovs Ullensaker/Kisa IL 9,26,94 8,55,25 9,18,06 New SB 44 1365 Trond Steinar Gjønnes Tyrving IL 8,48,43 9,23,57 45 1146 Herman Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 9,22,69 9,22,69 9,25,07 46 918 David Stefan Rieger OSI 9,11,14 9,25,96 47 338 Henrik Holberg Heming IL 9,26,39 9,26,39 9,38,21

Tuva Alme vant i kvinneklassen

Det var litt tynnere i startrekken i kvinneklassen. Syv løpere deltok, og best av de ble Tuva Alme fra Sandnes IL. Hun løp på 9.37,90. Nummer to ble Norah Sand-Hanssen fra Eiker Kvikk. Hun forbedret persen sin betraktelig fra 10.59,15 til 10.12,11. På tredjeplass kom SK Vidarløperen Ingvild Julie Schrøder Brennhovd med 10.16,77.





Tuva Alme, her fra NM i terrengløp kort løype i april 2024. (Foto: Samuel Hafsahl)





Resultater



Plass BIB Navn Klubb SB PB Tid 1 1020 Tuva Alme Sandnes IL 9,28,10 9,28,10 9,37,90 2 379 Norah Sand-Hanssen If Eiker Kvikk 10,59,15 10,12,11 New PB 3 1077 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd SK Vidar 10,16,77 4 378 Julie Sand-Hanssen If Eiker Kvikk 10,13,20 10,18,29 5 487 Karoline Fantoft IL Gular 10,40,63 6 488 Ragnhild Lindhjem-Godal IL Gular 10,52,25 10,52,25 10,41,44 New PB 7 500 Cathrine Grønbech IL I BUL 10,45,86 11,09,57

Se alle resultater her