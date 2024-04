Oslo City Cup består av 5 sprintorienteringsløp, hvorav det siste er jaktstart basert på resultatene fra de 4 innledende løpene. Disse sprintløpene er svært populære, og årets første løp samlet 762 deltagere til start.

Løpsterrenget var lagt i og rundt Frognerparken og besto for det meste av gress-sletter, gangveier og noen mindre skogsområder, med andre ord var det lagt opp til høy løpshastighet. For de fleste var dette sesongens første møte med kart og kompass, så det var enkelte som fikk merke at o-teknikken ikke var helt på plass etter en lang vinter.

I seniorklassene ble det seier til Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen i dameklassen og Cornelius Bjørk, Bækkelaget i herreklassen.

Resultater

D 17-, 2 900 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 14.04,

2) Josefine Lind, Heming Orientering, 14.26,

3) Marion Huber Kaas, Nydalens SK, 14.32,

4) Maya Jones Arnesen, Heming Orientering, 14.39,

5) Lone Brochmann, Nydalens SK, 14.45,

6) Maren Norderud, NTNUI, 14.52.



H 17-, 3 000 m:

1) Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK, 11.46,

2) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 11.51,

3) Magne Haga, Nydalens SK, 12.07,

4) Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg, 12.11,

5) Jørgen Baklid, Oppsal Orientering, 12.20,

6) Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK, 12.28.