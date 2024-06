Kollentrappa, kjent for sin utfordrende oppstigning i hjertet av Holmenkollen, fant sted for niende gang med et sterkt oppmøte. Til tross for at deltakerrekorden ikke ble slått i år, fullførte 293 deltagere løpet, inkludert stafettlag. Deltakerreduksjonen skyldtes trolig værmeldinger som skremte bort noen, men dagen endte med strålende forhold og topp stemning.



Frank Løvik på vei mot toppen. (Foto: Arrangøren)

Trappeløpet Kollentrappa består altså av hele 600 trappetrinn. Det er et slitsomt med annerledes og spennende løp som tiltrekker seg både erfarne løpere og nykommere hvert år. Holmenkollen nasjonalanlegg sørger for å gi en en spektakulær ramme for løpet. I Kollentrappa settes både bein og utholdenhet på en skikkelig prøve.

- En fantastisk opplevelse, til tross for slitne bein, sa en av deltakerne.



Arrangørene var også fornøyde med dagen.

- Vi er svært fornøyde med gjennomføringen, og stemningen var helt topp, uttalte arrangøren Aktiv For Epilepsi og Trappefolket.





Pallen herrer: 1. plass Håkon Hjelstuen ( Vant også i 2018 ) 2 plass: Jonas Gaare ( 2 plass i fjor også ). 3. plass: Mathias Hoelsveen ( 3. plass i fjor også ) Forøvrig tvillingbror til flere ganger Kollentrappa-vinner Malin Hoelsveen som vi nå også kjenner godt med topplasseringer innen ski og 1500 meter. (Foto: Arrangøren)





De 10 beste herrene (se alle resultater her)

Plass BIB Navn Klubb / Sted Klasse Tid Diff. 1 385 Håkon Hjelstuen Danske Invest M23-34 2:39.7 0:00.0 2 348 Jonas Gaare Ullevål Bandy M35-39 2:46.1 0:06.4 3 361 Mathias Hoelsveen M18-19 2:48.2 0:08.5 4 397 Jonas Hoelsveen Eina M20-22 3:12.2 0:32.5 5 363 Nicolas Chambert Aktiv For Epilepsi M23-34 3:15.3 0:35.6 6 387 Storm Omsland Oftedal Rælingen skiklubb M14-15 3:15.4 0:35.7 7 343 Magnus Ystebø Wright Kollentrappa M35-39 3:20.7 0:41.0 8 281 Ole Haldor ENSRUD Holmenkollen Treningslab M23-34 3:21.6 0:41.9 9 124 Andreas Strande Raade Uno-X Mobility M35-39 3:21.8 0:42.1 10 374 Lasse Rypdal Trappefolket M45-49 3:23.0 0:43.3





Pallen Kvinner: 1. plass Anna Medle, endelig seier etter mange år med sterke plasseringer. 3. plass Emma Brørs-Larsen, også vinner av 14-15 års klassen. (Foto: Arrangøren)





De 10 beste kvinnene (se alle resultater her)