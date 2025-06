3000 m hinder: Fulgte ikke haren, men det ble likevel årsbeste i verden og Bislett-rekord

Det var polske Kinga Krolik som var engasjert som hare og hun gjorde jobben sin. Problemet var at dagens store stjerner, Yavi og Kiprotrich, ikke fulgte etter henne helt fra starten av, mens Krolik fulgte lysharen som gikk til en sluttid på ca. 9.02 . De to verdensstjernene lå opptil 30-40 meter bak Krolik på det meste. Bislettalliansen håpet i det minste at det ville bli satt ny bislettrekord og ny årsbeste i verden. Da måtte det løpes på 9.03 eller bedre, og det gikk så vidt.



25 år gamle Kinga Krolik har en pers på 9.22 på 3000 m hinder satt i år og er på 21. plass på verdensrankingen så langt i år. Hun var klart først i feltet da hun hadde gjort jobben sin som fartsholder. Hun klarte det som var avtalt, - å løpe i fart til 9.02 i slutt-tid i 4 runder, dvs. vel halve løpet.



Årsbeste i verden ble satt i den forrige duellen mellom Cherotich og Yavi hvor det ble 9.05,08 for Cherotich og med Yavi 18 hundredeler etter. Bislettrekorden var på 9.03,71 satt i 2017. Nå er den på 9.02,60 og innehas nå av Faith Cherotich, og det selv om de ikke fulgte etter haren. Men økt fart de siste to rundene spise opp det de lå etter halvveis.



Sparte krefter: I samtlige 3000 m var det Faith Cherotich som lå først. Siden de ikke fulgte etter haren, så måtte en av dem dra feltet, og det var Faith hele veien. Mens Winfred Yavi lå rett bak og sparte krefter. (Foto: Kjell Vigestad)





Vant igjen: Faith Cherotich slo OL- og VM-vinner Winfred Yavi for andre gang i år. Denne gangen med 16 hundredeler. (Foto: Sylvain Cavatz)

Verdens to ledende 3000 m-hinderløpere i år sloss for æren av å vinne på Bislett og ikke for oppfylle arrangørens ønske om gode Bislett-rekorder. Likevel ble det årsbeste i verden, og det var 20 år gamle Faith Cherotich som for andre gang i år slo OL- og VM-vinneren Winfred Yavi.



Begge er fra Kenya, men Winfred Yavi skiftet statsborgerskap som ganske ung og representerer nå Bahrein. Det var før World Athetics endret reglene som nå gir løpere en opptil fireårig karentene.



En av ni vinnere fra OL i Paris i fjor på Bislett Games: Winfred Yavi, 25 år, smiler etter løpet på tross av at hun måtte se seg hårfint slått av Faith Cherotich for andre gang i år. I fjor løp hun 3000 m hinder på 8.44,39, - bare 7 hundredeler ette verdensrekorden. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater fra 3000 m hinder for kvinner

Plass Pos. Nat Navn Tid Kval. rank Kval. poeng SB PB 1 12 KEN Faith Cherotich 9:02.60 1 16 9:05.08 8:55.15 2 13 BRN Winfred Yavi 9:02.76 2 14 9:05.26 8:44.39 3 11 TUN Marwa Bouzayani 9:06.84 3 10 9:12.13 9:04.93 4 6 GER Lea Meyer 9:09.21 5 – – 9:09.59 5 7 ETH Lomi Muleta 9:13.44 7 4 9:22.30 9:06.07 6 5 USA Courtney Wayment 9:13.65 6 6 – 9:06.50 7 3 GBR Elise Thorner 9:15.06 10 2 9:17.57 9:17.57 8 10 USA Gabrielle Jennings 9:20.85 12 1 – 9:07.70 9 8 USA Valerie Constien 9:32.87 – – 9:33.19 9:03.22 10 1 KEN Jackline Chepkoech 9:36.87 – – 9:30.49 8:57.35 11 4 USA Olivia Markezic 9:36.92 – – – 9:14.67 DNF 9 GER Gesa Felicitas Krause – – – 9:22.14 9:22.14 DNF 14 POL Kinga Królik – – – – 9:19.07 DNF 2 FRA Flavie Renouiard – – – 9:21.50 9:19.07



