Lørdag 28. juni gikk tidenes første utgave av Koppang Backyard Ultra av stabelen hvor det som i alle løp i backyard-segmentet ble løpt en runde på 6,7 km hver time i 12 timer.

Første start gikk utenfor Storstua i Koppang sentrum klokken 10:00, og deretter gikk det slag i slag hver fram til siste start klokken 21:00. Med den eksplosive økningen det har vært i antall backyard løp i det det ganske land, er nå svært mange mosjonister godt kjent med konseptet som går ut på at man har én time på å fullføre hver runde. Pausen man får mellom hvert løp avhenger dermed av hvor fort man løper. Fullfører man ikke en runde før starten på runden etter, er man ute. Holder man ut og er med til den siste runden, så er det førstemann i mål på denne runden som teller. (I motsetning til last-man-standing-varianten som kam pågå i «evigheter».) Fullfører man alle 12 rundene løper man totalt 80,4 km.

På urpremieren på Koppang var det premiering av raskeste mann og kvinne på den 12. runden, som da ble kåret til vinnere av Koppang Backyard Ultra 2025. I tillegg hadde arrangørtrioen bestående av far og sønn Bjørn og Sverre Grønvold, samt Morten Gustu, fått uttrekkspremier fra næringslivet på Koppang som ble delt ut til tilfeldige deltakere uavhengig av antall fullførte runder.

17-åringen Peder Hagen i typisk restitusjons-modus og -miljø mellom slagene på Koppang. (Foto: Anna Ragnhild Salberg Hagen)

Inspirert av søskenbarnet i Brumunddal

Sverre Grønvold fikk ideen gjennom at han og var med på Ulven Backyard Brumunddal i fjor, og den løpssterke 26-åringen gikk i bresjen for å få til noe liknende på hjemmebane. Her forteller han om bakgrunnen for løpet:

- Vi hadde sett for oss at dette var et løp for de aller mest gjennomtrente, men etter å ha vært med selv fant vi ut at dette tvert imot var et breddetilbud. Da vi så at det ikke var blitt arrangert i Østerdalen ennå, så tenkte vi å prøve og se hvordan det slo an her.

Løypa må karakterisere som hard grunnet mange høydemeter. Den inneholder to lange stigninger, men disse kunne man gå i. Det var ellers veldig variert terreng med litt skog, litt grusvei og en del asfalt.

- Det var litt småregn fra morgenen som ga seg ved start, men det var fortsatt overskyet og grått de første rundene. Etter hvert kom sola da de 35 deltakerne nærmet seg halvveis, noe som var perfekt for publikum, men som tappet løperne for enda mer energi, forklarer den unge løpssjefen og forteller videre om erfaringene etter premieren er vel i havn:

- Vi erfarte at veldig mange trodde det var et arrangement for eliten og ikke et breddetilbud - før de fikk prøvd det ut selv. Mange reagerte på løypa og mente at den var for hard, at de ikke var spreke nok, osv. - helt til de faktisk prøvde den selv og tok tiden.

- Vi arrangerte også en prøverunde med master. Dette hjalp de som var til med til å forstå at det er å holde ut det går på, ikke at det må løpes fort. Vi tror fortsatt at veldig mange flere helt fint kunne ha deltatt, men at de ikke turte å kaste seg ut i det. Heldigvis fikk vi med oss hele 35 deltakere så vi var nesten fulltallige, og arrangementet ble meget vellykket, oppsummerer han og kan allerede love at det blir et nytt løp nytt løp neste år og etablere det som en fast tradisjon i bygda.

Sverre Grønvold skulle i utgangspunktet kun være arrangør og bare være master på første runde men endte med å løpe 8 runder….

13 løpere tok oppstilling for den 12. og siste runden kl 21. (Foto: Michelle Skurdal)

Påmeldt for det sosiale - gikk for seier

Vinner ble David Stefan Rieger, opprinnelige koppangsing, som bor i Oslo og løper for OSI. Ultradebuten kom på EcoTrails 80 km for bare fem uker siden, men Backyard hadde den løpsglade koppangsingen ikke befattet seg med tidligere. Til Kondis oppsummerte han løpet slik:

Jeg sa etter EcoTrail at neste 80 ikke skjer før jeg blir "gammel og seig, og meldte meg på Koppang Backyard Ultra for det sosiale. Når nesten samtlige holder 8 runder +, så kunne jeg rett og slett ikke gi meg. Med tre runder igjen tenkte jeg: Ja ja, da går vi for seier. Beina føltes fenomenalt bra hele veien, og på runde 10 og 11 løp jeg veldig rolig på ca. 45min for å lade kanonene. De andre rundene gikk på mellom 35 og 38 min. før den siste på 26 min. Neste løp blir faktisk 5000 på Bislett nå på lørdag, også skal jeg løpe Maraton i Münster i slutten av september. Men, det blir sikkert Koppang Backyard Ultra neste år også, må tross alt forsvare seieren !

David Stefan Rieger med et (ultra)bredt glis lørdag kveld! (Foto: Michelle Skurdal)

Begge vinnerne, David Stefan Rieger og Marte Kjøren, i den grønne og lyse sommerkvelden over Østerdalen. (Foto: Michelle Skurdal)

Resultater:

Plass Navn St.nr Runder fullført Runder startet Tid på runde 12 1 David Stefan Rieger 4 12 12 26:46 2 Petter Skjold 16 12 12 28:54 3 Victor Braathen Sollien 15 12 12 30:36 4 Marte Kjøren 31 12 12 32:40 5 Petter Repsjø 35 12 12 34:20 6 Odd Arne Ås 10 12 12 36:20 7 Per Sigurd Westgaard 27 12 12 41:44 8 Petter Nergaard 1 12 12 44:04 9 Nora Furuseth Sundet 6 12 12 45:25 10 Lars Gangås 3 12 12 47:21 11 Ida Ulvmoen Brænd 28 12 12 48:01 12 Jan Morten Hornseth 14 12 12 52:00 13 Marius Buchholdt 8 12 12 53:00 14 Bjørn Grønvold 13 9 9 14 Tord Busterud 32 9 9 16 Espen Mellemstad 12 8 8 16 Dag Sverre Høye 18 8 8 16 Magnus Fjellberg Danielsen 22 8 8 19 Jan Erik Vestad 2 7 7 20 Martine Guo Flermoen 19 7 7 20 Monica Flermoen 7 7 7 20 Rune Trønnes 20 7 7 20 Ola Helge Strand Ellefsen 26 7 7 20 Jon Erling Brænd 29 7 7 20 Emilie Nyborg 34 7 7 26 Mona Skjæret Gangås 25 6 6 27 Peder Hagen 1 6 6 27 Anders Brennhaug 6 6 6 27 Gudbrand Brådalen 30 6 6

Koppang Backyard Ultra på Facebook