Årets andet løbestævne på Fevik stadion tiltrak 38 løbere på dagens to distancer 5.000 og 10.000 m. De mange løbere betød mange tætte dyster og spurtopgør. Løbestævnet er gratis og åbent alle uanset erfaring, niveau med eller uden klubtilknytning til friidrettsklubb. At det virkelig er sandt ses af resultatlisterne herunder og gør løbestævnerne til hyggelig oplvelse for alle. 

Resultatlisten kan også ses her. 

Herunder der følger der billeder og tekst fra dagen. Alle billeder er taget af forfatteren.

5.000 m

nr.NavnFødtKlubTid
 KS5000m  
1Tiia Maria Aarsæther1999 21,45,7
 K355000m  
1Solveig Steinsland1989Kristiansand løpeklubb19,09,3
2Tonje Helle Flo1987Sørild FIK19,09,9
3Tina Solheim1988 22,36,8
 K405000m  
1Helen Palmer1981Kristiansand løpeklubb20,36,6
2Joanna Banach1982 26,27,9
 G-7 ledsaget5000m  
 Emil Thorsdal Halén2018Grane IL26,17,4
 MS5000m  
1Åsmund Wiberg1999Otra IL14,59,4
2Herman Bomhoff Gustavsen2002Kristiansand løpeklubb17,00,8
3Martin Nordskog1999 20,55,3
4Jostein Metzler1994 22,24,1
5Jan Theo Arntzen2002Kristiansand løpeklubbDNF
 M355000m  
1Anders Tveit1990Birkenes IL17,01,5
2Jarle Fianbakken1987 24,54,3
3Jan Øyvind Halén1986Grane IL26,17,9
 M405000m  
1Paul Ystad1985 19,29,5
2Ole Jørgen Andresen1981 20,47,3
3Kim Green1982 20,49,2
4Christian Solheim 1981 22,46,4
 M455000m  
1Jan Kenneth Stavenes1976Kristiansand løpeklubb19,08,6
2Radek Uliasz1979 26,30,3
 M555000m  
1Peter Woods1970 22,51,4
2Steinar Gundersen1967 23,10,3
 M655000m  
1Lars Try1956Tvedestrand T&IF45,37,6
24 stk. 5.000 m-løberne parat til start på Fevik stadion.
Åsmund Wiberg, Otra IL lagde sig øjeblikkeligt alene i spidsen med omgangstider, som ville betyde en sluttid på 15 minutter. Han holdt farten og fik tiden 14:59,4.
To kvinder kom under 20 minutter. Solveig Steinsland (48), Kristiansand løpeklubb vandt hårfint med tiden 19:09,3 foran Tonje Helle Flo (489) Sørild FIK, som fik 19:09,9. Foran ses Jan Theo Arntzen, Kristiansand løpeklubb, som udgik. Bag Tonje ses Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand løpeklubb, som kom i mål 1 sekund foran Solveig og Tonje. Paul Ystad (484) i gult kom også under 20 minutter med 19:29,5.
Radek Uliasz er normalt med i trialhlon. Søndag nøjes han med 5.000 m, som blev gennemført på 26:30,3. 
Fuld koncentration. Christian Solheim (50) følges tæt af Tine Solheim og Peter Woods (471). Christian og Tina fulgtes ad og kom i mål i henholdsvis 22:46,4 og 22:36,8, mens Peter fik 22:51,4. 
Jarle Fianbakken i fin stil på vej mod 24:54,3.
Ole Jørgen Andresen trækker Kim Green frem. I mål skilte de samme to sekunder som ses på billedet. Ole Jørgen fik 20:47,3 mens Kim fik 20:49,2.

10.000 m

14 løb 10.000 m og havde nogle tætte dyster selvom resultatlisten herunder afslører, at der gik 18 minutter fra første til sidste løber kom i mål. Egentlig er det en lille forskel i forhold til tidligere løb. 

Her kommer der billeder fra 10.000 m.

NrNavnFødtKlubTid
 K3510000m  
1Anvor Andresen1986 49,26,3
 MS10000m  
1Per Anders Dugstad1998Birkenes IL32,50,6
2Tor Olav Svaland2001Birkenes IL37,07,4
3Sigurd Svaland Aas1998Birkenes IL37,40,1
 M3510000m  
1Simen Skaansar1990 37,31,4
2Kevin Bach1990 48,45,2
3Øyvind André Johansen1988 50,22,9
 M4010000m  
1Kristoffer Pettersen1984Flekkerøy løpeklubb35,57,1
2Filippo Sanfilippo1984 36,26,8
3Morten Aggvin1981Kristiansand løpeklubb38,48,5
4Kim Green1982 45,26,5
 M4510000m  
1Georg Smedsaas1979Tvedestrand T&IF37,46,7
 M5010000m  
1Kenneth Larssen1975 46,06,7
 M5510000m  
1Albert Anderssen1966 47,41,9
14 stk. 10.000m-løbere parat til start.
De første tre løbere i mål fandt deres pladser helt fra starten. Forrest ses Per Anders Dugstad Birkenes IL, som vandt i tiden 32:50,6. Nr. 2 i tiden 35:57,1 blev Kristoffer Pettersen, Flekkerøy løpeklubb, mens Filippo Sanfilippo i gult blev treer i 36:26,8. 
Morten Aggvin, Kristiansand løpeklubb kom til at løbe meget alene, men kom alligevel i mål på 38:48,5.
Filippo Sanfilippo træner til hverdag på Fevik stadion og kender efterhånden de værste ujævnheder på kunststofbelægningen fra 1981. Arrnagøren IL Express har planer om at renovere og modernisere stadion, se mere her. Filippo fik 36:26,8.
Denne gruppe fulgtes længe. Georg Smedsaas, Tvedestrand T&IF forrest fik 37:46,7 mens 495 Sigurd Svaland Aas, Birkenes IL fik 37:40,1 . 
Simen Skaansar lå bag gruppen med Georg Smedsaas herover, men løb forbi og fik 37:41,4.
Kim Green til venste løb først 5.000 på 20:49,2 og derpå 10.000 m på 45:26,5 og slog således 408 Kevin Bach som fik 48:45,2 og hans skygge Albert Anderssen, som fik 47:41,9.
Dameklassen blev vundet af Anvor Andresen i tiden 49:26, Her forfølges hun af Øyvind André Hansen, som fik 50:22,9.
Sidste billede er en tak til de frivillige, som ofte er medbragte omgangstællere eller pårørende, som siger ja til at hjælpe os med at holde styr på omgangene. Her får Kenneth Larsen besked om antal omgange igen, men der krydses af på skemaerne. Kenneth løb de 25 omgange på 46:06,7.