Årets andet løbestævne på Fevik stadion tiltrak 38 løbere på dagens to distancer 5.000 og 10.000 m. De mange løbere betød mange tætte dyster og spurtopgør. Løbestævnet er gratis og åbent alle uanset erfaring, niveau med eller uden klubtilknytning til friidrettsklubb. At det virkelig er sandt ses af resultatlisterne herunder og gør løbestævnerne til hyggelig oplvelse for alle.

Resultatlisten kan også ses her.

Herunder der følger der billeder og tekst fra dagen. Alle billeder er taget af forfatteren.

5.000 m

nr. Navn Født Klub Tid KS 5000m 1 Tiia Maria Aarsæther 1999 21,45,7 K35 5000m 1 Solveig Steinsland 1989 Kristiansand løpeklubb 19,09,3 2 Tonje Helle Flo 1987 Sørild FIK 19,09,9 3 Tina Solheim 1988 22,36,8 K40 5000m 1 Helen Palmer 1981 Kristiansand løpeklubb 20,36,6 2 Joanna Banach 1982 26,27,9 G-7 ledsaget 5000m Emil Thorsdal Halén 2018 Grane IL 26,17,4 MS 5000m 1 Åsmund Wiberg 1999 Otra IL 14,59,4 2 Herman Bomhoff Gustavsen 2002 Kristiansand løpeklubb 17,00,8 3 Martin Nordskog 1999 20,55,3 4 Jostein Metzler 1994 22,24,1 5 Jan Theo Arntzen 2002 Kristiansand løpeklubb DNF M35 5000m 1 Anders Tveit 1990 Birkenes IL 17,01,5 2 Jarle Fianbakken 1987 24,54,3 3 Jan Øyvind Halén 1986 Grane IL 26,17,9 M40 5000m 1 Paul Ystad 1985 19,29,5 2 Ole Jørgen Andresen 1981 20,47,3 3 Kim Green 1982 20,49,2 4 Christian Solheim 1981 22,46,4 M45 5000m 1 Jan Kenneth Stavenes 1976 Kristiansand løpeklubb 19,08,6 2 Radek Uliasz 1979 26,30,3 M55 5000m 1 Peter Woods 1970 22,51,4 2 Steinar Gundersen 1967 23,10,3 M65 5000m 1 Lars Try 1956 Tvedestrand T&IF 45,37,6

24 stk. 5.000 m-løberne parat til start på Fevik stadion.

Åsmund Wiberg, Otra IL lagde sig øjeblikkeligt alene i spidsen med omgangstider, som ville betyde en sluttid på 15 minutter. Han holdt farten og fik tiden 14:59,4.

To kvinder kom under 20 minutter. Solveig Steinsland (48), Kristiansand løpeklubb vandt hårfint med tiden 19:09,3 foran Tonje Helle Flo (489) Sørild FIK, som fik 19:09,9. Foran ses Jan Theo Arntzen, Kristiansand løpeklubb, som udgik. Bag Tonje ses Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand løpeklubb, som kom i mål 1 sekund foran Solveig og Tonje. Paul Ystad (484) i gult kom også under 20 minutter med 19:29,5.

Radek Uliasz er normalt med i trialhlon. Søndag nøjes han med 5.000 m, som blev gennemført på 26:30,3.

Fuld koncentration. Christian Solheim (50) følges tæt af Tine Solheim og Peter Woods (471). Christian og Tina fulgtes ad og kom i mål i henholdsvis 22:46,4 og 22:36,8, mens Peter fik 22:51,4.

Jarle Fianbakken i fin stil på vej mod 24:54,3.

Ole Jørgen Andresen trækker Kim Green frem. I mål skilte de samme to sekunder som ses på billedet. Ole Jørgen fik 20:47,3 mens Kim fik 20:49,2.

10.000 m

14 løb 10.000 m og havde nogle tætte dyster selvom resultatlisten herunder afslører, at der gik 18 minutter fra første til sidste løber kom i mål. Egentlig er det en lille forskel i forhold til tidligere løb.

Her kommer der billeder fra 10.000 m.

Nr Navn Født Klub Tid K35 10000m 1 Anvor Andresen 1986 49,26,3 MS 10000m 1 Per Anders Dugstad 1998 Birkenes IL 32,50,6 2 Tor Olav Svaland 2001 Birkenes IL 37,07,4 3 Sigurd Svaland Aas 1998 Birkenes IL 37,40,1 M35 10000m 1 Simen Skaansar 1990 37,31,4 2 Kevin Bach 1990 48,45,2 3 Øyvind André Johansen 1988 50,22,9 M40 10000m 1 Kristoffer Pettersen 1984 Flekkerøy løpeklubb 35,57,1 2 Filippo Sanfilippo 1984 36,26,8 3 Morten Aggvin 1981 Kristiansand løpeklubb 38,48,5 4 Kim Green 1982 45,26,5 M45 10000m 1 Georg Smedsaas 1979 Tvedestrand T&IF 37,46,7 M50 10000m 1 Kenneth Larssen 1975 46,06,7 M55 10000m 1 Albert Anderssen 1966 47,41,9

14 stk. 10.000m-løbere parat til start.

De første tre løbere i mål fandt deres pladser helt fra starten. Forrest ses Per Anders Dugstad Birkenes IL, som vandt i tiden 32:50,6. Nr. 2 i tiden 35:57,1 blev Kristoffer Pettersen, Flekkerøy løpeklubb, mens Filippo Sanfilippo i gult blev treer i 36:26,8.

Morten Aggvin, Kristiansand løpeklubb kom til at løbe meget alene, men kom alligevel i mål på 38:48,5.

Filippo Sanfilippo træner til hverdag på Fevik stadion og kender efterhånden de værste ujævnheder på kunststofbelægningen fra 1981. Arrnagøren IL Express har planer om at renovere og modernisere stadion, se mere her. Filippo fik 36:26,8.

Denne gruppe fulgtes længe. Georg Smedsaas, Tvedestrand T&IF forrest fik 37:46,7 mens 495 Sigurd Svaland Aas, Birkenes IL fik 37:40,1 .

Simen Skaansar lå bag gruppen med Georg Smedsaas herover, men løb forbi og fik 37:41,4.

Kim Green til venste løb først 5.000 på 20:49,2 og derpå 10.000 m på 45:26,5 og slog således 408 Kevin Bach som fik 48:45,2 og hans skygge Albert Anderssen, som fik 47:41,9.

Dameklassen blev vundet af Anvor Andresen i tiden 49:26, Her forfølges hun af Øyvind André Hansen, som fik 50:22,9.