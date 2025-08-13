38 løp 5.000 og 10.000 i løbestævnet i Fevik
Løbestævnet søndag på Fevik stadion blev vundet af Åsmund Wiberg, Otra og Solveig Steinsland Kristiansand løpeklubb på 5.000m mens Per Anders Dugstad, Birkenes IL og Anvor Andresen vandt 10.000 m.
Årets andet løbestævne på Fevik stadion tiltrak 38 løbere på dagens to distancer 5.000 og 10.000 m. De mange løbere betød mange tætte dyster og spurtopgør. Løbestævnet er gratis og åbent alle uanset erfaring, niveau med eller uden klubtilknytning til friidrettsklubb. At det virkelig er sandt ses af resultatlisterne herunder og gør løbestævnerne til hyggelig oplvelse for alle.
Resultatlisten kan også ses her.
Herunder der følger der billeder og tekst fra dagen. Alle billeder er taget af forfatteren.
5.000 m
|nr.
|Navn
|Født
|Klub
|Tid
|KS
|5000m
|1
|Tiia Maria Aarsæther
|1999
|21,45,7
|K35
|5000m
|1
|Solveig Steinsland
|1989
|Kristiansand løpeklubb
|19,09,3
|2
|Tonje Helle Flo
|1987
|Sørild FIK
|19,09,9
|3
|Tina Solheim
|1988
|22,36,8
|K40
|5000m
|1
|Helen Palmer
|1981
|Kristiansand løpeklubb
|20,36,6
|2
|Joanna Banach
|1982
|26,27,9
|G-7 ledsaget
|5000m
|Emil Thorsdal Halén
|2018
|Grane IL
|26,17,4
|MS
|5000m
|1
|Åsmund Wiberg
|1999
|Otra IL
|14,59,4
|2
|Herman Bomhoff Gustavsen
|2002
|Kristiansand løpeklubb
|17,00,8
|3
|Martin Nordskog
|1999
|20,55,3
|4
|Jostein Metzler
|1994
|22,24,1
|5
|Jan Theo Arntzen
|2002
|Kristiansand løpeklubb
|DNF
|M35
|5000m
|1
|Anders Tveit
|1990
|Birkenes IL
|17,01,5
|2
|Jarle Fianbakken
|1987
|24,54,3
|3
|Jan Øyvind Halén
|1986
|Grane IL
|26,17,9
|M40
|5000m
|1
|Paul Ystad
|1985
|19,29,5
|2
|Ole Jørgen Andresen
|1981
|20,47,3
|3
|Kim Green
|1982
|20,49,2
|4
|Christian Solheim
|1981
|22,46,4
|M45
|5000m
|1
|Jan Kenneth Stavenes
|1976
|Kristiansand løpeklubb
|19,08,6
|2
|Radek Uliasz
|1979
|26,30,3
|M55
|5000m
|1
|Peter Woods
|1970
|22,51,4
|2
|Steinar Gundersen
|1967
|23,10,3
|M65
|5000m
|1
|Lars Try
|1956
|Tvedestrand T&IF
|45,37,6
10.000 m
14 løb 10.000 m og havde nogle tætte dyster selvom resultatlisten herunder afslører, at der gik 18 minutter fra første til sidste løber kom i mål. Egentlig er det en lille forskel i forhold til tidligere løb.
Her kommer der billeder fra 10.000 m.
|Nr
|Navn
|Født
|Klub
|Tid
|K35
|10000m
|1
|Anvor Andresen
|1986
|49,26,3
|MS
|10000m
|1
|Per Anders Dugstad
|1998
|Birkenes IL
|32,50,6
|2
|Tor Olav Svaland
|2001
|Birkenes IL
|37,07,4
|3
|Sigurd Svaland Aas
|1998
|Birkenes IL
|37,40,1
|M35
|10000m
|1
|Simen Skaansar
|1990
|37,31,4
|2
|Kevin Bach
|1990
|48,45,2
|3
|Øyvind André Johansen
|1988
|50,22,9
|M40
|10000m
|1
|Kristoffer Pettersen
|1984
|Flekkerøy løpeklubb
|35,57,1
|2
|Filippo Sanfilippo
|1984
|36,26,8
|3
|Morten Aggvin
|1981
|Kristiansand løpeklubb
|38,48,5
|4
|Kim Green
|1982
|45,26,5
|M45
|10000m
|1
|Georg Smedsaas
|1979
|Tvedestrand T&IF
|37,46,7
|M50
|10000m
|1
|Kenneth Larssen
|1975
|46,06,7
|M55
|10000m
|1
|Albert Anderssen
|1966
|47,41,9