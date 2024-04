Asics Penyagolosa Trails er et ultraløp med delvis selvforsyning. Det starter på havnivå fra byen Castelló og avsluttes ved Sant Joan de Penyagolosa-fjellet 1280 moh. Deltakerne må fullføre 60 km bestående av 3300 meter stigning og 2200 meter nedstigning innen en maksimaltid på 15 timer. Totalt fullførte 1350 løpere denne distansen innenfor fristen som var på 15 timer.

Didrik Hermansen, som deltok for 3. gang i løpet, ga følgende oppsummering av løpet sitt på sin Facebook-side:

- Stemningen, løypene og været er alltid den samme, og med hensyn til min prestasjon går det litt bedre for hver gang. I år endte jeg på 4. plass. Jeg følte meg bra i begynnelsen. Løper sammen med lederne. Første halvdel av løpet går i bølgende terreng med rask løping. De siste 30k er mer eller mindre en lang klatring uten nedoverbakker, og da klarer jeg ikke å holde tritt med de beste. Alt i alt fornøyd med resultatet, løper 3 minutter raskere enn i fjor. Dette var starten på forhåpentligvis noen gode uker med trening før EM ultratrail i juni.

Topp 6 menn:

Rank Name Club-Team Cat. Race time Diff Nat 1 JOSE ANGEL FERNANDEZ JIMENEZ KAILAS TEAM - CA SIERRA DE SEGURA M 05:23:40 00:00:00 ESP 2 JULEN CALVO VIGARA TEAM GOZALBO M 05:26:31 00:02:51 ESP 3 VICTOR DEL AGUILA PELLICER JOMA TRAIL M 05:35:48 00:12:08 ESP 4 DIDRIK HERMANSEN SICS TRAIL TEAM M40 05:39:18 00:15:38 NOR 5 GENIS PORQUERAS SIMO ASICS M 05:42:05 00:18:25 ESP 6 MARCOS RAMOS GONZALEZ ASICS M 05:47:10 00:23:30 ESP

Alle resultater

Sara-Rebekka Færø Linde var også godt fornøyd med sin gjennomføring. Her er hennes race-report postet på sin Instagramkonto sammen med mange flotte bilder:

- Ny flott løpsopplevelse i terrenget. Skulle gjerne hatt litt mer «futt» i kroppen denne gangen, men det er fort glemt i mål. Med noen trøblete uker før løpet er jeg veldig glad for å avslutte med en topp 5 plassering i Penyagolosa Trail.

Den spanske vinneren Gemma Arenas Alcazar brøt målsnøret 17:35 minutter foran Sara-Rebekka Farø Linde. (Foto fra løpets facebookside)

Topp 6 kvinner:

Rank Name Club-Team Cat. Race time Diff Nat 1 GEMMA ARENAS ALCAZAR JOMA TRAIL F45 06:23:21 00:00:00 ESP 2 MAR PASTOR GARRIGA CA MARATHON CREVILLENT F 06:28:31 00:05:10 ESP 3 CARLA PITARCH ALBADO GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA F 06:37:40 00:14:19 ESP 4 INES ASTRAIN MORENO JOMA TRAIL F 06:39:58 00:16:37 ESP 5 SARA-REBEKKA FARO LINDE VAREGG FLERIDRETT F40 06:40:56 00:17:35 NOR 6 RIANNA NELSON EGARI TRAIL F 06:59:31 00:36:10 ESP

Alle resultater

Den store ultrabegivenheten i fjellene nord for Valencia består også av et 106 kilometer langt løp, Penyagolosa Trails CSP, med 5600 meter stigning og 4400 meter nedstigning. Her var makstiden 25 timer og 45 minutter, og det var vel 400 som greide å fullføre. Vinnerne ble spanske Ramon Rectala og franske Camille Bruyas på henholdsvis vel 11 og 12 timer.

Fra starten på den lengste distansen som gikk ved midnatt natt til lørdag. (Foto fra løpets facebookside)

Løpets nettsider

Løpets facebookside

Løpets Instragramkonto