- Jeg er veldig godt fornøyd med løpet, sa Ingeborg Roll Mosland etter å ha kommet i mål på dagens langdistanse under junior-VM i orientering i Italia.

Da hadde ungjenta fra Oppsal gjort unna snaue 70 minutters konkurranse i krevende veivalgsterreng i Fornace like ved Baselga di Pine uten å gjøre nevneverdige feil på veien fra start til mål:

- Fysisk følte jeg meg veldig bra. Teknisk er jeg litt usikker på om jeg har gjort det aller beste hele veien, men jeg klarte å pushe bra fra start til mål – så uansett er jeg godt fornøyd, sa hun.

Med en slik gjennomføring var hun snaue to minutter bak dagens gullvinner, svenske Freja Hjerne. Sølvet gikk til Henriette Radzikowski – fra Sveits – med Rita Maramarosi på 3. plass.

For Roll Mosland manglet det 9 små sekunder opp til siste medaljeplass:

- Selvfølgelig er det litt surt å bli nummer 4 når det er så kort vei opp til medalje, men under årets junior-VM har mitt mål vært å få en poideplassering (topp 6 red. anm.), kommenterer hun selv.

Det ble eneste norske poideplassering i dag under en konkurranse hvor de norske jentene viset fin laginnsats; Synne Sandven (13), Sigrid Schmitt Gran (Synne Sandven (13), Sigrid Schmitt Gran (17) og Marie Kravdal (19) løp seg alle inn blant de 30 beste på den krevende langdistansen.

Det var en tøffere dag i skogen for de norske gutta, hvor Kristoffer Strømdal Wik var best av de norske med 34. plass i konkurransen som ble vunnet av Daniel Bolehovsky foran Wilmer Selin og spanske Alejandro Garrido Diaz.

Kilde og bilde: Norsk orientering

