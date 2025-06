Arrangøren håpte på over 400 deltakere lørdag, men stod måpende å se at påmeldingene rente inn. Da de passerte hele 500 deltakere var de overbegeistret og glade, og løperne koste seg også. Første årene lå rekorden på rundt 250 løpere. Så kom det til et barneløp, og i år utgjorde de hele 204 aktive løpere på 800 meter.

Men det var nesten 300 som løp på tid eller tok runden på knapt 12 kilometer som tur. Startfeltet fylte hele området utenfor Hydro Sunndal, mens det på det minste bare var rundt 30 løpere og tynt i rekkene.

- Dette ble knallsuksess og helt utrolig. Jeg hadde ikke drømt om så mange, sier løpsleder Bent Ivar Sæther.

Løyperekord

Johan Bugge stilte for tredje året, og selv om det var gjort små justeringer av løypa løp han solid inn til løyperekord på 37,04, som er over 1,5 minutt raskere enn i fjor.

- Formen er bra, erkjenner Bugge fra Eidsvåg.

Han synes den fornyede løypa med enda mer langs elva bare er positivt. Men selv bortover gress-stien hvor det var litt småsleipt var det flere som kommenterte at Bugge nærmest fløy bortover.

- Målet mitt er å holde meg i god form, og så er det NM i motbakke i Valldal om en måned, forteller Bugge.

Som nummer to kom Jørgen Røkkum Vevang fra Vidar, men løp for Tjuvstien Kappspringarlag som er en lokal sammenslutning av aktive løpere.

- Jeg måtte hjem i helga for å løpe her. Arrangementet var veldig bra og det var en fin løype, sier Jørgen som er en lokal løper som nå bor i Oslo og jobber som byggingeniør for Norconsult.

Resultat Kaptein Dreyers Minneløp, 15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 197 Johan Bugge Eidsvåg IL M31-40 0:37:04 2 123 Jørgen Røkkum Vevang Sportsklubben Vidar / Tjuvstien Kappsprengarlag / Norconsult BIL M21-30 0:41:00 3 187 Tor Erling Aasprang Il Triumf M21-30 0:42:49 4 211 Anders Lundli Trondheim & Omegn Sportsklubb M41-50 0:42:55 5 231 Tarjei Solli Sävast Ski Team M31-40 0:42:56 6 210 Torje Furu Bratsberg IL M21-30 0:43:34 7 110 Erlend Brevik Oslo M21-30 0:43:44 8 232 Anders Skar Ultrabeist M21-30 0:44:17 9 177 Ola Gjøen Megård Molde og Omegn IF M16-20 0:44:40 10 226 Sigve Bakken Berntsen Sunndalsøra M31-40 0:44:43 11 206 Ole Arnold Sødal Kyrksæterøra IL M51-60 0:45:08 12 128 Andreas Undheim Øgreid Oslo M21-30 0:45:16 13 135 Erik Børset Ålvundeid M21-30 0:45:30 14 267 Hans Kristian FOLDE Molde og Omegn IF M21-30 0:45:42 15 265 Øyvind Bugge Eidsvåg IL M31-40 0:46:03

Mosjonist

– Forskjellen på Johan og meg er at jeg er mosjonist, forklarer Jørgen om den store forskjellen i sluttid. For det tok ikke lang tid utover løypa at det ble flere minutter mellom, men det var god klaring til nestemann.

– Jeg er med på alt fra 3000 meter til halvmaraton. Det er tydelig å se i Oslo at de siste par årene har det blitt en løpsbølge, og det er kjekt at så mange stiller her, sier Jørgen.

Tredjemann i mål er også en lokal løper som kommer fra Meisingset. Tor Erling Aasprang studerer i Ålesund og var nylig med på Ålesund maraton hvor han løp sin første helmaraton på 3,04.

– Jeg er også med på studentlag i fotball og styrketrening. Nå skal jeg løpe Oppdal Fjellmaraton, og hadde egentlig tenkt å løpe Trollheimen 100 kilometer, som ble avlyst, sier Tor Erling.

Han håper å være med der neste år. Men nå er det ferie fra studiene og da er det andre oppgaver som gjelder.

– Jeg kjører silo, planter trær og hjelper til på gården hjemme. Det er nok å gjøre, sier han og sier han prøver å løpe så ofte som mulig. Han har blitt ivrig med i løpsbølgen de siste årene og trives med lengre løp.

Beste kvinne

På pallen ble det dobbelt Ingrid i dameklassen. Ingrid Engen i den yngste klassen løp godt og var fornøyd med den nye traseen. Men hun måtte se seg slått av Christina Betten fra Sunndal og Ingrid Tangen fra IL Ulvungen som vant med tiden 48,16.

– Her var det flott å løpe i den nye løypen, sier Ingrid som nylig deltok på Molde seks topper og skal gjennomføre maraton i Oppdal Fjellmaraton i slutten av august.

– Ble det premiepenger, spør en av de tre barna og får positivt svar. Vinneren fikk 5000 kroner, og da ble det raskt spørsmål om mer lommepenger og økt dose lørdagsgodt.

Mor smilte fornøyd til gutta og med egen gjennomføring. Med daglige treninger holder hun seg i god form og setter pris på å være med på litt kortere løyper som dette, og litt lenger distanser.

– Løypa var kjempefin, synes Tangen.

Resultat Kaptein Dreyers Minneløp, 15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 194 Ingrid Tangen Ulvungen IL K31-40 0:48:16 2 250 Christina Betten Sunndalsøra K31-40 0:49:21 3 158 Ingrid Engen Sunndal Il Friidrett K16-20 0:53:04 4 238 Synnøve Øverås Eidsvåg IL K21-30 0:53:44 5 260 Amalie Meland Mathisen EY BIL K21-30 0:53:49 6 192 Hanne Klokset Nordvik Oppdal K41-50 0:54:07 7 205 Marit Klokset Bend’S Løpeklubb K41-50 0:54:12 8 359 Eirin Andersen Gravem Sunndalsøra K21-30 0:54:26 8 215 Ingrid Berset Lien Tjuvstien Kappsprengarlag K21-30 0:54:26 8 241 Mari Berset Lien Dreyerdamene K31-40 0:54:26 11 201 Eva Langseth Langseth Entreprenør K31-40 0:55:08 12 171 Ingrid Smisethjell Oslo K21-30 0:55:31 13 191 Guro Brevik SIL Fotball Damelag K21-30 0:55:43 14 121 Anniken Opsahl Nordstrand K41-50 0:57:05 15 176 Vera Ansnes Oslo K21-30 0:57:42

Nådde målet

– Mitt mål var å løpe under 50 minutter, og det klarte jeg, sier en fornøyd Christina Betten.

– Neste løpet mitt blir vel Hytteplanmila og Drammen 10 kilometer senere i år, sier Ingrid Engen.

Tre smilende lokale damer preget seierspallen, og på herresiden var det også mye lokalt.

– Løypa var kjempefin, selv om det var litt glatt, sier Ingrid Tangen.

Veteraner trives

Erlend Brevik er nærmest oppvokst med Kaptein Dreyers Minneløp og likte godt den nye løypa. Mens pappa Egil Brevik fikk seg en smell på Birkebeinerløpet forrige helg og måtte stå over, dro sønnen til med et bra løp.

– Jeg trener 5-6 ganger i uka og har planer om å være med Oslo maraton i høst. Det er artig å være med på denne familietradisjonen med å løpe her, sier Brevik.

Også veteranene satte pris på løpet og Haldor Hofset har ikke tall på hvor mange ganger han har vært med.

– Nå er datteren og barnebarnet med også, og vi kjemper om å være best ennå. Men hun slo meg her, sier Haldor med et lurt smil.