Området inneholder en lang rekke krigsminner, og på en rundtur kan man ikke unngå å komme innom lange strekk med skinnegang. Men i årets løype var disse blitt redusert betydelig, slik at mye mer av både startdelen og innkomsten gikk i skogsterreng.

Den midterste halv­delen av løypa var som før, med mange delikate skogsstier, som i korte partier byr på nydelige utsiktspunkter mot sjøen.

«Flott løype» gikk igjen i mange kommentarer fra deltakerne etter målgang. Og alt regnet som var varslet for karuselldagene begrenset seg heldigvis til natten, slik at særlig torsdagsløperne hadde fine værforhold. Løypa hadde også tålt overraskende bra all nedbøren i innledningen av uken.



Start for Milslukern-løperne. (Foto: Sverre Larsen)



Før korreksjoner for uteglemte viste tellingen at vi forbedret fjorårsresultatet med over 60 løpere, idet totalen ble 572 deltakere, fordelt med 244 jenter og 328 gutter.

29 av deltakerne oppnådde med dette sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte gjorde gikk opp til 1177. Flere enkeltstarter gjorde at det totale antallet som denne sesongen har deltatt på minst ett av løpene våre, økte med 14, til 2588.



Bestetider hos jentene i vanlig løype, uansett alder, fikk de følgende: Sterk vinner ble Solveig Steinsland (20:52), foran Anine Kallhovd (22:03), Hilde Furuborg (22:36), Elisabeth Grønn Ramsdal (23:38) og Tonje Åreskjold Grødum (25:17).

Hos guttene ble det tilsvarende sterk seier til Simen Koland (17:29), foran Sindre Stølen (19:09), Erlend Haaverstad (19:43), Arvid Fredriksen (19:58) og Birger Gauslaa (20:13).

På milslukerdistansen stilte hele 122 av deltakerne (21 %), og de beste jentene ble her Solgunn Berstad (48:28), foran Marie Bechensteen Bjørnerud (50:43) og Teresa Pham (53:03).

Hos guttene vant Preben Hafnor (36:46), foran Martin Knudsen (37:18) og Jørgen Solli Strøm-Olsen (37:24).



Sverre Larsen var som vanlig tilstede og snakket med deltakere og arrangører



Simen Koland (35) Vinneren av kort løype (Foto: Sverre Larsen)

- Det som fascinerte meg i dag, var at dette virkelig var ei karuselløype. En kupert skogsløype med litt gjørme her og der! Men som vanlig hadde Terrengutvalget gjort en flott jobb i forkant. De som har ansvar for løypa fortjener all mulig ros. De har vært dyktige til å preparere løypa, og det gjorde hele arrangementet fantastisk, sier Simen med et smil.

Simen fikk en luke fra start, og holdt den hele veien inn. Dermed vant han den korte løypa.





Anine Kallhovd (27), deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg har forberedt meg til dagens løp med gode treningsøkter. Jeg løper mye i terrenget når jeg trener, men mest på flatt underlag, sier Anine Kallhovd.

For henne handler dagens løp om å få gode opplevelser, ha en solid og hard treningsøkt, og ikke minst om å konkurrere.



Willy Jensen (50), deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Dette stedet på Møvik er veldig bra!. Løypa er litt kronglete og bløt noen steder, men det gikk fint i dag også! Det har vært en del nedbør i det siste som har gjort løypa våt, forteller Willy med et smil.

Willys mål for årets sesong er å komme i bedre form. Han setter pris på det gode selskapet i karusellen og gleder seg over å bli kjent med flere underveis.

- Terrenget her ute er veldig bra. Kanonmuseet med den gamle kanonen som ble brukt i krigen, er også interessant, selv om ingen ønsker krig, sier han fornøyd.



Tore Heidenreich (72), arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Det som er spesielt med Møvik, er Kanonmuseet. Den gamle kanonen ble brukt under krigen, og museet tiltrekker seg både norske og utenlandske turister, forteller Tore.

Han beskriver dagens løype som en leksjon i naturskjønn variasjon.

- Det er flotte partier underveis, og vi har utsikt mot sjøen, Flekkerøya og Vågsbygda, sier han.



