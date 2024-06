Det ble likevel løpt raskt gjennom Solnedgangen, så løypen kan ikke være så verst. Men da løpet gikk forrige onsdag var det ifølge arrangørene på et dekke av tungløpt sand. Ikke så rart kanskje, når det hele foregikk langs Solastranden.

Andreas Penne Nygård var raskeste mann, og siden han ble det for tredje gang på rad så kunne han innkassere løpets vandrepokal. Uansett er det sterkt å komme seg under 15 minutter for en i klasse M40-44, han løp hele veien alene også.

Beste kvinne ble Mia Bø, foran Silje Torsvik og Helena Hope.

Løpet ble arrangert av Spirit Friidrettsklubb.

25 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 608 Andreas Penne Nygård Sandnes IL M40-44 14:59 2 433 Andre Puntervold Pereira GTI Friidrettsklubb M23-39 16:01 3 849 Sivert Hebnes Sandnes IL / Sandnes Kommune BIL M23-39 16:01 4 429 Jan Tore Gjedrem Bjerkreim IL M23-39 16:11 4 460 Christian Nøttveit Sandnes IL M23-39 16:11 6 518 Preben Aase Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:11 7 597 Benjamin Zywicki Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:12 8 727 Kristian Seljeskog Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:15 9 701 Per-Christian Bårholm Spirit Friidrettsklubb / Subsea7 M23-39 16:16 10 252 Henrik Langdalen Equinor BIL M23-39 16:17 11 554 Tom Eirik Kristensen Håland Grødem Runners M23-39 16:17 12 47 Sindre Høisæth Jørgensen Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:27 13 673 Ole Martin Vedøy Spirit Friidrettsklubb M40-44 16:28 14 521 Bjørn Kåre Høie Spirit Friidrettsklubb / Norsea BIL M23-39 16:33 15 89 Ørjan Hviding Spirit Friidrettsklubb M23-39 16:34 16 461 Johan Christie Ørke Stavanger M23-39 16:37 17 204 Henrik Føllesdal Åsane Fotball M23-39 16:38 18 667 Håvard Langeland Mæle Sparebank 1 Sr-Bank BIL M23-39 16:42 19 607 Øystein Wergeland Sandnes IL M40-44 16:46 20 642 Lars Håkon Oftedal Gjesdal IL M14-15 16:48 21 588 Erlend Aano Spirit Friidrettsklubb M40-44 16:48 22 609 Einar Kalland-Olsen Gjesdal IL / Aker Solutions M23-39 17:01 23 296 Bjørnar Ellingsbø Haaland Equinor BIL M40-44 17:03 24 582 Tage Emil Djøseland Undheim IL M23-39 17:07 25 742 Stian Emil Pettersen Undheim IL / Bryne Løpelag M23-39 17:15

25 beste kvinner: