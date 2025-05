Med mål om å tilby noe spektakulært, har arrangørene bak Bluesløpet lansert et nytt løpskonsept: 5K TAKEOFF. Løpet, som arrangeres for aller første gang lørdag 24. mai, vil foregå på selve rullebanen ved Notodden lufthavn, en trasé som beskrives som både flat og svært rask.

- Det å løpe fem kilometer på en flystripe bør lokke mange til å være med, sier Espen Vasby og Lars Andreas Arud til avisa Telen. Begge er også arrangører bak det etablerte Bluesløpet som samlet rundt 200 løpere i fjor.

Oversiktlig og rask løype

Traseen er lagt til den 1700 meter lange rullebanen og tilgrensende områder, med målgang ved flyplasstårnet. Starten går trolig fra området der mopeder og motorsykler vanligvis kjører, før løperne snur ved Skildrudtjønna og løper tilbake mot Heddalsvatnet. For å få til full femkilometersdistanse, vil det legges inn en sløyfe på den nedre delen av rullebanen.

- Vi har fått lov til å krysse fylkesveien én gang, og dette vil bli godt sikret, forteller Vasby. Løypa får fire brede vendinger, noe som gjør den godt egnet for raske tider.



Flat løype som innbyr til pers. (Foto: arrangøren)

Lavterskel og løpeglede

Arrangørene håper på minst like god oppslutning som under Bluesløpet, og understreker at 5K TAKEOFF ikke skal være en konkurrent til verken Tinfosløpet tidligere i mai eller Bluesløpet i august.

- Jeg vil heller si at de løpene utfyller hverandre. Mange trener til Tinfosløpet, og nå kan de ta med seg formen derfra til dette løpet og videre til Bluesløpet, sier Vasby.

Han legger også vekt på at løpet er lavterskel og tilgjengelig for alle, enten man jakter på personlige rekorder eller bare ønsker en spesiell løpsopplevelse.

Inspirert av andre løp

Ideen om å løpe på flystripa kom etter mange løpeturer i området rundt Heddal. Da initiativtakerne tok kontakt med flyplassjef Dag Flåterud, møtte de straks velvilje.

- Det er jo ikke helt vanlig å løpe på en flystripe. Jeg vet det ble gjort på Stord en gang, og vi tror dette skal være interessant i et stadig større løpermiljø, sier Vasby.

Med økende interesse for løping i Notodden-området, og en stadig voksende gruppe løpere som deltar i både lokale og internasjonale løp, håper arrangørene at 5K TAKEOFF kan bli et nytt fast innslag i den lokale løpskalenderen.

- Bluesløpet har kommet for å bli. Nå får vi se hvordan dette tiltaket slår an, sier Vasby.

