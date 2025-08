Allerede fra første løper som kom inn på oppløpet runget applausen mellom tretoppene under dagens langdistanse. Ledere, foreldre og ikke minst de unge trenerne bidro til at løperne som var på arenapassering eller på vei til mål fikk en varm velkomst, til og med krydret med et og annet norsk flagg som vaiet i vinden. Hver og en av de 28 unge trenerne kom med korte oppmuntrende tilrop til alle, og - tradisjonen tro - spesielt mye når utøverne i egen treningsgruppe entret oppløpet.

- Vår viktigste oppgave er å lage god stemning på arena, være ekstra ivrige og bruke stemmene våre til å heie så mye at vi blir hese i morgen. Og selv om vi ikke kjenner alle på gruppa ennå så går det bra å rope ut navnene deres, fordi vi har notert ned startnumrene og følger nøye med. Dessuten passer det bra å klappe mye siden det er veldig mye insekter her. Så alle skal bli heiet på, uansett!

Gode løyper i tungt terreng

Utøverne var forvarslet at det ville bli tungt fysisk med ekstra høy lyng i dagens hovedløpsterreng ved Andersbonn vest for Sandefjord. Når himmelens sluser i tillegg åpnet seg i løpet av natten og gjennom det meste av dagen, så ble det ekstra tungt for mange.

Løypelegger Martin Mellum Hasle hadde lagt gode, utfordrende og passe krevende løyper, slik det skal være i Hovedløpet. Han høstet mye ros for løypene fra deltakerne. D og H 14-16 Kort-løypa, som er ny betegnelse i år, holdt også riktig vanskelighetsgrad (C-nivå) og de aller fleste utøverne kom seg fint gjennom løypa.

Mange klare klassevinnere

Ingrid Aarhus Kinn fra Porsgrunn OL løp nærmest prikkfritt i den 2,9 km lange løypa i D 14. Hun var da også dagens klareste vinner med drøyt 3,5 minutter ned til andreplass: «Jeg løp sti rundt til 2. post som var sikkert veivalg. I de tunge bakkene opp til 3. post gikk jeg og leste strekkene for resten av løypa. Jeg roet ned litt på langstrekket mot 6. post og tok meg tid til å lese kartet godt de neste postene», forteller Ingrid, som er meget godt fornøyd med gjennomføringen.

Løypelegger er imponert over tiden på 24 minutter. Det er under det jeg hadde trodd, sier han fornøyd. « Vinner du i dag, så blir det en iskrem», smilte han lurt til Ingrid etter målgang.

I D 15 gjennomførte Wilma Stopar fra Tyrving IL et meget godt løp og vær svært godt fornøyd etter målgang. «Jeg har nesten ikke gjort noen feil underveis i løypa». Det viste seg at det holdt til seier.

Sandefjordløper Anna Strøm Juliussen ble dagens vinner i D16: «Dette var et moro løp», utbryter hun etter målgang. «Jeg har litt tidstap, men tror det vil holde til en bra plassering». Og det kan jo ikke bli bedre når man vinner gull for tredje gang i HL langdistanse.

I H14 gikk gullet til Nils Nikolaisen fra Oppsal Orientering. På den 2,9 km lange løypa brukte han kun 20 minutter, så det gikk fort gjennom Indre Vestfolds skoger for den fotrappe Oppsalgutten.

Fjorårets vinner, Leo Benjamin Morgan som representerer Malvik IL, tar en ny seier, denne gang i H 15 : "Det har blitt litt bom på to poster, 4. og 12. post, der jeg sklei rett forbi, men ellers et bra gjennomført løp", forteller han etter målgang.

Oliver Duncan fra Sandnes IL vinner H16: «Dette gikk bedre enn forventet og terrenget var finere enn på treningen i går», fortalte Oliver rett etter målgang. Det har gått fort på den siste runden etter passering for Sandnes-løperen som da lå på andre plass. Det endte med en solid seier og gull i sitt avsluttende HL lang.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 14, 2 860 m:

1) Ingrid Aarhus Kinn, Porsgrunn OL, 24.11,

2) Ida Berge Gjellestad, Nydalens SK, 27.48,

3) Hanna Haldin, Halden SK, 28.04,

4) Selja Marie Boldingh Debernard, Nydalens SK, 28.32,

5) Mari Sørlien Stenberg, Vang OL, 28.34,

6) Johanne Klavestad Aaby, Fredrikstad SK, 29.15.

D 15, 4 160 m:

1) Wilma Stopar, Tyrving IL, 38.40,

2) Randi Fugleneb Aamand, Fredrikstad SK, 39.30,

3) Silje Egeberg, Tyrving IL, 40.14,

4) Kaja Holte Fjeldstad, Porsgrunn OL, 42.35,

5) Liv Borchgrevink Reinemo, Tyrving IL, 43.00,

6) Helene Harstad, Nordre Follo Orientering, 44.01.

D 16, 4 630 m:

1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 38.56,

2) Lily Alexandra Morgan, Malvik IL, 40.58,

3) Alice Skovholt Bonnemaire, Freidig, 41.48,

4) Pauline Gudim Valsgård, OK Moss, 44.50,

5) Tyra Lilleholt Kraugerud, Ås-NMBU Orientering, 44.55,

6) Varvara Martemianova, Asker Skiklubb, 45.20.

H 14, 2 950 m:

1) Nils Nikolaisen, Oppsal Orientering, 20.10,

2) Tarjei Hausken Nordberg, Nydalens SK, 22.14,

3) Mikhail Martemyanov, Asker Skiklubb, 23.41,

4) Magnus Lesteberg, Kongsberg OL, 24.24,

5) Max Alexander Nybråten, Tyrving IL, 25.57,

6) Nicolai Moli, Oppsal Orientering, 26.12.

H 15, 4 430 m:

1) Leo Benjamin Morgan, Malvik IL, 31.49,

2) Eivind Irgens Kuhnle, Kristiansand OK, 33.33,

3) Erlend Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 33.54,

4) Trygve Bøhle, Freidig, 34.01,

5) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 34.14,

6) Dyre Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 34.16.

H 16, 5 260 m:

1) Oliver Duncan, Sandnes IL (Rogaland), 35.53,

2) Karl Oraug Rygh, Nydalens SK, 37.20,

3) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 40.37,

4) Alfred Teig, Nydalens SK, 42.13,

5) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 42.25,

6) William Mitchell Iversen, Verdal OK, 42.28.