Jeg har løpt nesten helt uten noen feil, med gode retninger hele veien, sa Mathias Reinertsen Leroyer etter at han kom i mål på dagens Hovedløp på Hvaler i Østfold. Med slike utsagn – og ditto gjennomføring – fra den dyktige Freidig-løperen viste det seg for de andre i H16-klassen at det var vanskelig å «holde jevne steg». il slutt var det over 6 minutter ned til Jonas Alstad på andreplass. Boye Wangensteen ble nummer 3 i det detaljerte og krevende kystterrenget som ble servert i dag. Mathias satser på ny suksess under sprinten i morgen:

- Jeg må bare få spist godt og sovet godt, sier han om sin oppskrift på ny suksess i morgen.



Seiersoppskrift for langdistansen hadde også Amalie Myrvold Skovlyst funnet frem:

- Terrenget var ikke helt ulikt det vi har på Kongsberg, og etter treningen i går fant jeg ut hvordan det lønner seg å orientere her. I dag har jeg løpt med god flyt og lite bom, sa hun om veien til toppen av pallen i D16-klassen.

Dit kom hun med en margin på 13 sekunder til Sofie Holm Nedrebø, med Vilde Nordgård Leiren som 3. jente.

God flyt hadde også Sigve Nygård Fagervold – som vant H15:

- Jeg følte meg veldig bra i dag, og har bare bommet 2 små 40 sekundere. Men hele veien har jeg vært veldig nøyaktig med retningen, sa han – og det var altså veien til suksess.

Han var halvannet minutt bedre enn Alfred Teig, med Oliver Duncan på 3. plass.

Hos de jevngamle jentene var det storfavoritten Anna Strøm Juliussen som innfridde med seier:

- Terrenget i Vestfold er ganske likt dette terrenget, men det er litt finere her. Det gjelder å ha god retning, sa hun om sitt løp – og etter dagens seier håper hun på ny suksess i morgen:

- Målet er et nytt godt løp.



Dagens gode løp holdt til å vinne med over 8 minutter til Magnhild Kleppa Madslien, med Lily Alexandra Morgan på 3. plass.

I yngste klasse for gutter – H14 – var det Leo Benjamin Morgan som vant:

- Jeg har hatt fokus på retning, sa han – og fortsatte:

- Det har blitt noen små bom, men ikke mye. I morgen blir det moro med sprint i gamlebyen!

Dagens moro ga ham seier med over 2 minutter ned til Arvid Wennerstrand, med Dyre Stokke Meen på 3. plass.

Hos de yngste jentene – i D14, var det Randi Fugleneb Aamand fra arangørklubben Fredrikstad SK som gikk til topps:

- Terrenget her er ganske likt det vi har der vi bor, men likevel har jeg bommet 3 – 4 minutter u dag, sa hun og la til at heldigvis var det også mange andre som bommet i dag:

- Gøy å vinne i dag, og nå gleder jeg meg til i morgen, avsluttet jenta som sto for dagens hjemmeseier.



En seier som var med over 2 minutters margin ned til Marit Storler Snøfugl, med Solveig Skoglund Leithe på 3. plass.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

D 14, 3 310 m:

1) Randi Fugleneb Aamand, Fredrikstad SK, 30.49,

2) Marit Storler Snøfugl, Freidig, 32.52,

3) Solveig Skoglund Leithe, Frol IL, 35.37,

4) Celine Kjenseth, Heming Orientering, 37.15,

5) Silje Egeberg, Tyrving IL, 38.17,

6) Kaja Holte Fjeldstad, Porsgrunn OL, 38.41

H 14, 3 720 m:

1) Leo Benjamin Morgan, Malvik IL, 31.18, 2

) Arvid Wennerstrand, Porsgrunn OL, 33.34,

3) Dyre Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 33.37,

4) Sindre Wathne, Sandnes IL (Rogaland), 36.32,

5) Erlend Stokke Meen, Ås-NMBU Orientering, 36.37,

6) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 36.43.

D 15, 4 040 m:

1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 35.11,

2) Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK, 43.54,

3) Lily Alexandra Morgan, Malvik IL, 44.02,

4) Tuva Fosser Lundsrud, OK Moss, 44.51,

5) Pauline Gudim Valsgård, OK Moss, 47.18,

6) Varvara Martemianova, Asker Skiklubb, 47.30.

H 15, 4 730 m:

1) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 33.53,

2) Alfred Teig, Nydalens SK, 35.25,

3) Oliver Duncan, Sandnes IL (Rogaland), 36.35,

4) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 37.53,

5) Håkon Aarhus Kinn, Porsgrunn OL, 39.03,

6) Karl Oraug Rygh, Nydalens SK, 40.18.

D 16, 4 450 m:

1) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 44.13,

2) Sofie Holm Nedrebø, OK Moss, 44.26,

3) Vilde Nordgård Leiren, Byåsen IL, 47.10,

4) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 51.06,

5) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 52.02,

6) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 53.33.

H 16, 5 260 m:

1) Mathias Reinertsen Leroyer, Freidig, 37.44,

2) Jonas Alstad, Frol IL, 44.27,

3) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 45.59,

4) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 46.11,

4) Fredrik Signebøen, Halden SK, 46.11,

6) Jon Strand, Kongsberg OL, 47.16.