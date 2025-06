Det er tre ting som svært mange deltakere har å si om dette løpet, som har start/mål på plenen bak sykehuset: Motbakkene på den første kilometeren er skikkelig tøffe, resten av løypa er bare fantastisk, og den idylliske arenaen her ved stabburet på Egsjordet hadde fortjent å bli brukt oftere.



Her går starten for milslukerne. (Foto: Sverre Larsen)

Det raskt foranderlige sommerværet som har ligget over oss i noen uker nå, slo imidlertid til igjen. Denne gangen var det de nærmere 200 onsdagsløperne som traff blink, og fikk glitrende vær og bra temperaturer, dog en god del vind, som kun plaget arrangørene, som måtte holde godt på papirene sine.

På torsdagen, derimot, ble været dessverre kjedelig og grått, og litt kjøligere, med duskregn på slutten, da vi nærmet oss puljestartene. Det siste bidro til at folkelivet på sletta ikke ble fullt så livlig som det pleier, og gjorde i tillegg at løperne i fellesstartene måtte vise ekstra forsiktighet i utforpartiene.

Deltakelse

De aller minste, som talte noe beskjedne 17 små­rollinger, ledsaget av en flokk foreldre og foresatte, holdt seg på bakkenivå i en rundløype på ca. 600 m. Alltid hyggelig å se stolte barn med medaljer om halsen.



Full fart i det 500 meter lange barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)

Før korreksjoner for uteglemte fikk hovedløpet 605 deltakere (mot 730 i fjor), fordelt på 269 jenter og 336 gutter, hvorav hele 155 (snaut 26 %) hadde pågangsmot nok til å ta fatt på alle motbakkene 2 ganger (milslukeren). Men det totale deltakertallet ble ikke så veldig imponerende i forhold til alle påmeldte denne sesongen. Muligens kan parkeringsavgiften virke til å redusere deltakelsen litt.

11 løpere sesongstartet med dette løpet, så nå har 1880 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp.

Som kjent kreves det i år 8 starter for å oppnå sesongpremie. 553 deltakere har allerede oppnådd dette, mens ytterligere 181 mangler bare ett løp.

Resultater

Bestetider uansett aldersklasse gikk til følgende:

Hos jentene i kort løype fikk vi en sterk vinnertid av Anne Haaland Simonsen (16:28), ganske tett fulgt av Anneke Hald Bjørgum (16:45), deretter litt større avstander til Anne-Kari Borgersen (19:02), Elisabeth Ramsdal (20:45) og Anne Kristin Holte (21:52).

Hos guttene ble det langt større kniving i teten, med seier til Joachim Stubstad (15:26), foran Herman Emil von der Ohe (15:32), Snorre Bjørgum Myhre (15:37), Tarjei Breiteig (15:49) og Jan Askland (16:03).

På milslukerdistansen fikk vi hos jentene sterk seier til Olivia Forgard (36:24), godt foran resten av feltet, med Elisabeth Erikssen (41:19), Marie Senumstad Sagedal (43:24), Elin Skaar (43:35) og Anne Caroline Bakken (45:08) på de neste plassene.

Hos guttene ble det også klar seier til Jonas Munthe (32:44), foran Anders Birkenes (35:00), Noah Berglihn (36:00), Gaute Nørve (36:30) og Lars Kristian Pedersen (36:40).

De store avstandene mellom selv de raskeste viste klart at dette var løyper som skilte.

Som vanlig var Sverre Larsen tilstede og loddet stemningen blant deltakere og funksjonærer



Jonas Munthe (36), vinner av lang løype på 6,8 km – sammen med sønnen Aksel. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg kommer fra Aarhus, men savner ikke Danmark. Jeg trives veldig godt i Kristiansand. Jeg er litt skuffet over at Tormod Klungland, som jeg slo med noen sekunder i Jegersberg, ikke stilte opp her i dag, fortalte Jonas Munthe som vant den lange løypa.

- Det var et gøy løp, med motbakker, fjellterreng og en god del nedover på slutten. Og jeg vil gi skryt: Løypa var veldig bra merket, sier Jonas med et engasjert smil.

Joachim Stubstad (32) Vinneren av kort løype på 3.4 km. (Foto: Sverre Larsen)



- Det gikk i høyt tempo fra start i dag. Jeg ga alt på slutten og spurtet det jeg kunne. På grunn av motbakkene fikk jeg høy puls tidlig og gikk rett i rød sone. Det var en som lå foran meg store deler av løpet, men jeg tok ham igjen de siste 400–500 meterne, sa vinneren av den korte løypa, Joachim Stubstad.

- Det var litt duskregn underveis, og løypa var derfor litt glatt. Men jeg er vant til dette, jeg har deltatt i karusellen i 4–5 år nå. Jeg er veldig fornøyd. Det er et kjempebra opplegg, og det er gledelig å se at så mange stiller opp. Det er artig, sier Stubstad fornøyd.



Lavrans (4). (Foto: Sverre Larsen)



- Det var gøy å løpe i dag, og jeg fikk se litt skog og trær. Jeg løper litt hjemme, og jeg løper i barnehagen og utenfor barnehagen som jeg er i. Jeg koser meg med maten som jeg spiser, og jeg spiser mye god mat, sier deltakeren Lavrans (4) og ser tilfreds ut.



Deltaker Tore Berntsen (78). (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg har løpt karusellen i mange år. I år har jeg vært med på alle løpene som er arrangert. Det er et godt tilbud, og det er flott både i løypene og på de ulike stedene vi besøker. Vi får sett mye natur og møter mange deltakere og arrangører. Det er også positivt at løpene varierer fra sted til sted, sier Tore Berntsen engasjert.

- Løpene har både en indre og ytre misjon for kroppen. Jeg har løpt siden jeg var 12 år, det har blitt både en vane og en livsstil. Jeg har løpt mest orientering. Alle som ikke har prøvd karusellen bør komme seg ut og bli med. Det gjør godt for humøret, og det er god trening, både fysisk og psykisk. Det er litt bratt i starten, men det blir bra når man kommer i mål, sier Tore med et smil.



Anita Berntsen Kalstad (65). (Foto: Sverre Larsen)

- Det sosiale miljøet her er veldig bra. Jeg bekymrer meg ikke så mye for det nå, men det blir nok viktigere når jeg blir pensjonist, sier Anita Berntsen Kalstad engasjert.

- Jeg er mosjonist, og konkurrerer først og fremst med meg selv. Målet mitt er å komme meg gjennom løpene og få løpt mest mulig. Løypa i dag er veldig fin, selv om det er en del bakker i starten. Det er kupert, og jeg liker meg her, sier hun til slutt.



Kristian Thomassen (42) Arrangør fra Falk Media BIL. (Foto: Sverre Larsen)

- Det er skikkelig fint terreng her på Eg. Røtter, stier, stigning, trær, strå, gress og steiner, kort sagt en variert og flott natur. Løypa er ganske tøff. Den starter med mye motbakker, så man får høy puls om man løper hardt. Samtidig får man sett seg litt rundt. De første kilometerne er virkelig harde, med ordentlige bakker som tester deg. Underveis er det også småbakker, og mot slutten blir det tøft med mye nedover. Da gjelder det å bremse godt. Det er hardt, men også gøy med litt action, sier arrangør Kristian Thomassen med et smil.

- Dette er ei fin og relativt krevende skogsløype. Det har regnet litt i dag, noe som gjør røttene glatte og løypa enda mer utfordrende enn om det hadde vært tørt. Derfor er det veldig bra at vi har med oss Norsk Folkehjelp, som kan bistå med hjelp og sanitet ved behov.

- Stemningen blant deltakerne er god, og med alle oppoverbakkene i starten og utforbakkene på slutten, blir dette et litt ekstremt løp i Terrengkarusellen, men det går fint. Det er også mange frivillige med i dag, og de fortjener all ære, honnør og respekt for innsatsen de legger ned. Jeg løp selv to runder tidligere i dag, en Milsluker, og det gjorde jeg i sandaler. Det er jo ganske imponerende i denne løypa, avslutter han med et herlig smil.



