Den lengste løypen på 14,5 km gikk over store deler av Emblemsfjellet med start fra Spjelkavik og mål på Grønnevollen. Beste herreløper her blei Kjell Magnar Berli, Velledalen IL på tiden 1.20.26. Det er bare 19 sekund bak løyperekorden fra i fjor, da med mye tørrere løyper. Beste kvinne i den lengste løypen blei Stine Flo, Ålesund på tiden 1.39.38.

Den kortere løypen på 7,5 km hadde start fra Emblemssanden og mål på Grønnevollen via Akslasetra. Her seiret Per Inge Bjørnestad, Velledalen IL på tiden 34.21 og Margrethe Frank, Nittedal med tiden 40.56. Ungdomsløpet på 3,5 km blei vunnet av Marius Bjørneset Steen, Aksla IL med tiden 21.26.

Foto: Helge Fuglseth

RESULTATER

Flere Bilder

Kjell Magnar Berli vinner det langste løpet, bare sekunder bak løyperekorden

Sindre Selvig tar andreplassen, men beholder løyperekorden han satte i fjor

Espen Nilsen tar tredjeplassen

Stine Flo blir beste kvinne i den lengste løypen. Dagen før hadde Stine vunnet Vardeløpet på Sula

Sara Wisniewski blir nest beste kvinne

Marita Krøvel blir nummer tre

Per Inge Bjørnestad blir totalvinner av den korte løypen

Frode Mauren tar andreplassen

Margrethe Frank blir beste kvine i kortløypen

Marianne Fløttum tar andreplassen