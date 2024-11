Siden i fjor har Milano halvmaraton vært en del av AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), og arrangørene tilbyr to distanser, halvmaraton og 10 kilometer. Hele 65 norske løpere fullførte halvmaratondistansen i Milano denne helgen. 40 kvinner og 25 menn.



I herreklassen var det italienske Xavier Chevrier som vant løpet med 1.03.21. Italiensk seier ble det også i kvinneklassen, da Giovanna Epis vant med 1.12.48.

Sindre Grønås best av de norske herrene



Av de 25 norske herrene som fullførte, var det Sindre Grønås som var raskest med 1.10.03. Andreas Mathingsdal Pedersen var godt fornøyd med sitt løp på 1.10.43, som gjorde ham til nest beste nordmann. Tredje best ble Hans Chr. Aarnes med 1.15.52.

- Progressivt løp med lave skuldre og god feeling, var hans oppsummering på Strava.

Silje Gundersen beste norske kvinne

Beste norske kvinnelige løper ble Silje Gundersen. Hun løp i mål på 1.27.04. Nest beste kvinne, Kari Flågen, bommet på sub 1.30 med ett fattig sekund.

- Vondt, men gikk akkurat (ikke). 1:30 blank, skriver hun på Strava.



Lisa Handley ble tredje best av de norske på 1.33.07. Hun var godt fornøyd med pers, selv om målet glapp:

- Klarte ikke målet på 1:30, men veldig fornøyd med ny pers! Sprengt etter 13 km, så planen om negativ split ble til positiv split. Uansett veldig gøy! Skriver Handley selv om løpet og innsatsen.



Resultater herrer

Plass Etternavn Fornavn Født Nasjon Tid Diff. 1 CHEVRIER XAVIER 1990 ita 01:03:21 2 MICALLEF LUKE 1989 mlt 01:06:02 +2:41 3 VENDER ALBERTO 1996 ita 01:06:04 +2:43 4 EL OUARDI HAMZA 1989 ita 01:06:44 +3:23 5 RISCO BERMEJO MIGUEL 1994 esp 01:06:54 +3:34 6 PAGLIONE LEO 1991 ita 01:07:10 +3:49 7 BRASI IACOPO 1994 ita 01:08:04 +4:43 8 ASTOLFI ANDREA 1994 ita 01:08:19 +4:58 9 MEI FRANCESCO 2002 ita 01:08:25 +5:04 10 DEMUTH LARS 1997 aut 01:08:27 +5:07 - GRØNÅS SINDRE 1996 nor 01:10:03 +6:42 24 PEDERSEN ANDREAS MATHINGSDAL 1992 nor 01:10:43 +7:22 68 AARNES HANS CHR. 1986 nor 01:15:52 +12:31 - STUBBAN SANDER STRAND 2001 nor 01:19:01 +15:40 159 BERLIN ANDRÉ 1996 nor 01:20:45 +17:24 196 CHERUBINI FRANCESCO 1982 nor 01:22:08 +18:47 - HANS WILLIAM FORBRIGD 1999 nor 01:22:35 +19:14 - VINSAND EIVIND 1997 nor 01:24:05 +20:44 - FLISMYREN MARTIN 1990 nor 01:26:03 +22:42 - WALBERG KRISTIAN OLSTAD 1987 nor 01:26:03 +22:42 - AUKLAND EIRIK 1996 nor 01:26:36 +23:16 - NEVSTAD KRISTOFFER 1994 nor 01:31:39 +28:18 - VESTHEIM PETTER 1983 nor 01:31:51 +28:30 - GRYDELAND OLAV 1997 nor 01:34:54 +31:33 - FLÅGEN KRISTIAN 1983 nor 01:35:01 +31:40 - GRAVDEHAUG FREDRIK 1993 nor 01:36:11 +32:50 - MYKLEBUST KRISTIAN 1999 nor 01:36:42 +33:21 - STEINE EIRIK 1985 nor 01:37:57 +34:36 - SINDRE SAASTAD 2002 nor 01:42:39 +39:18 - JOHNSEN WILLIAM 1998 nor 01:43:42 +40:21 - GUENTHER LARS 1965 nor 01:44:09 +40:48 - GÅSVIK KVISVIK HÅKON 2000 nor 01:45:30 +42:09 - LOGE SIMON 2001 nor 01:53:57 +50:36 - MYKLEBUST JONATHAN 1999 nor 02:08:12 +1:04:51 - BRATLI CHARLES 1996 nor 02:13:40 +1:10:19



Resultater kvinner