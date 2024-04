Arrangementet, som ble ivaretatt av Haugesund Triatlonklubb, viste seg å være en festdag med livlige tilskuere og dedikerte frivillige. Løpsgeneral Haakon Vaaga uttrykte stor tilfredshet med arrangementets suksess.

- Dette gikk over all forventning, sa en tydelig rørt Vaaga til haugesunds avis etter at alle løperne hadde fullført.



Bent Mikalsen (425) og Helene Thorsen (491) løp godt i historiens første Sentrumsløp i Haugesund. De løp på henholdsvis 42.24 og 41.18 (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)



Solid seier i herreklassen

I herreklassen var det Kiruhura Emmanuel Ntagunga fra Sandnes IL som tronet øverst på pallen med en imponerende tid på 30:24, til tross for utfordrende vindforhold.

- Det var veldig godt å komme først i mål, sa Ntagunga, som allerede ser frem til neste års løp.





Kiruhura Emmanuel Ntagunga tok seieren i herreklassen. Kiruhura Emmanuel Ntagunga (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)



Frew Zenebe Brkineh og Tedros Haile fulgte etter, henholdsvis 1.01 og 1.14 bak vinneren. Haile, som har kjempet med skader den siste tiden var likevel strålende fornøyd.

- Dette løpet midt i Haugesund sentrum var jo bare helt fantastisk, sa han til avisen.





Emmanuel Ntagunga i midten. Frew Zenebe Brkineh tok 2. plass og Tedros Haile ble nummer tre. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)



Helena Hope best av damene

Helena Hope fra Spirit Friidrettsklubb vant dameklassen med tiden 37:10. Hun vant foran Linnéa Valhovd Hove og Marie Kloster.

- Det handlet om å ikke la seg rive med for mye av folket langs løypene, men løpe kontrollert, fortalte vinneren til Haugesund avis etter at seieren var i boks.



Helena Hope løper mot seier. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





Linnéa Valhovd Hove ble nummer to. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





Marie Kloster tok tredjeplassen. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





De tre beste kvinnene. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)



Fremtidsutsikter og løpsgeneralens refleksjoner

Vaaga ser lyst på fremtiden til Sentrumsløpet.

- Vi har en del å gå på, sier han, med henvisning til plassen de har tilgjengelig for å utvide arrangementet. Med planer om å tiltrekke flere eliteklasseløpere og øke deltakerantallet, ser løpsgeneralen for seg en lys fremtid for løpet i Haugesund.



Med dette første løpet godt gjennomført, ser Haugesund Triatlonklubb frem til å gjøre Sentrumsløpet til en fast tradisjon, til glede for både lokale og tilreisende deltakere.



Morten Stiansen Haugeland (193) og Tor Olav Olson (601) leder an i Vangenbanden. Sluttidene havnet på 38- og 39-tallet for banden. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)







Aksel Moe (525) ble klassevinner i klasse 13-14 år, med tiden 43.08. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





Elias Landøy Rasmussen på vei mot mål og den gode tiden 32.49. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)







Fredrik Deilkås inn til 32.43. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





Morten Gjendem inn til 4. plass på 31.48. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)





Alle deltakere fikk fortjent medalje. (Foto: Chris Wilhelmsen / FlowIt Digital)



Resultater

Se alle resultatene fra Sentrumsløpet hos EQ Timing